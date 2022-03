FC Penzberg: Rechnung mit vielen Unbekannten

Von: Andreas Mayr

Martin Wagner, Trainer des Bezirksligisten FC Penzberg. © Andreas Mayr

Fußball-Bezirksligist FC Penzberg trifft am Samstag zu Hause auf den TSV Neuried. Für Trainer Martin Wagner ist das eine Rechnung mit vielen Unbekannten.

Penzberg – Es gibt auch noch gute Nachrichten in diesen Tagen für Martin Wagner. Am Sonntag hatte der Trainer des 1. FC Penzberg mitansehen müssen, wie bei Marco Wirtl in der Partie gegen den FC Kosova München der Unterarm gebrochen ist. „Die OP ist gut verlaufen“, berichtet der Coach, dass es keine Komplikationen gab. Allerdings, und da sind wir wieder bei den schlechten Nachrichten, wird Wirtl der Mannschaft erst einmal geraume Zeit fehlen. Sein Verlust vergrößert die Personalsorgen, die dem Trainer ohnehin bedrücken. Drei weitere Spieler er sind oder waren an Corona erkrankt. Ob sie am Samstag (14.30 Uhr), im Heimspiel gegen den TSV Neuried, mitwirken können, ist fraglich.

Hinzu kommt, dass Maximilian Gerg Tickets für ein „Genesis“-Konzert in London aufgetrieben hat, das ausgerechnet an diesem Wochenende stattfindet. Natürlich hätte Gerg gerne auch gegen Neuried mit gerockt, zumal in der aktuellen Phase jeder Spieler dringend gebraucht wird. Die Partie gegen Kosova hat dem Fußballclub nicht nur einen weiteren Langzeitverletzten eingebracht, sondern auch eine Niederlage, die weitreichende Konsequenzen nach sich zieht. Der Abstand zu Tabellenplatz eins und zwei in der Bezirksliga Süd beträgt mittlerweile neun Punkte. Bei noch ausstehenden neun Begegnung ist das schon eine Menge Holz, aber auch nicht wieder zu viel, um gleich zu kapitulieren. „Wir wollen das Maximale rausholen“, hat Wagner deshalb an seine Kicker appelliert, sich noch nicht aufzugeben. „Ich glaube, dass wir jetzt noch nichts abzuschenken haben.“

FC Penzberg muss einmal mehr improvisieren

Und so improvisiert der Coach fleißig vor sich hin, um gegen Neuried eine funktionstüchtige Defensive aufzubieten. Da er an diesem Wochenende keinen gelernten Abwehrspieler aufbieten kann, müssen Josef Siegert, Denny Krämer und Sabir Neziri in der Viererkette aushelfen. „Die Jungs müssen da ein bisschen flexibel sein“, erwartet der Coach von den Aushilfskräften. Das gilt aber auch für den Rest des Kaders. Schließlich ist der TSV Neuried in diesem Jahr noch ein völlig unbeschriebenes Ball, weil er bisher keine einzige Partie absolvieren konnte. „Wir wissen nicht, wo sie stehen. Die wissen aber auch nicht, wo sie stehen“, beschreibt Wagner die aktuelle Situation des Tabellensiebten. Gute Voraussetzungen für ein spannendes Spiel sind das jedoch allemal.