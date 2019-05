FC Penzberg muss siegen und auf Neuperlacher Fehler hoffen

Jubeln sie ein weiteres Mal? Den Pokal im Kreis Zugspitze hat der FC Penzberg mit dem 3:0 in Geiselbullach gewonnen. Im Kampf um Platz zwei, der zu Aufstiegsspielen in die Landesliga berechtigt, sind die Penzberger allerdings auf fremde Hilfe angewiesen.

Bezirksliga Süd

Die Vorgabe ist klar: Will der FC Penzberg den zweiten Platz noch erreichen, muss er noch alle Partien gewinnen – und auf Ausrutscher des SVN München hoffen.

Penzberg - Einen Patzer erlaubte sich der SV Neuperlach, der aktuell den zweiten Platz belegt, in der vergangenen Woche durch das Unentschieden gegen Raisting. Damit der FC Penzberg noch am Zweiten vorbeiziehen kann, muss der SVN im Saisonendspurt in den drei verbleibenden Spielen aber noch mindestens vier Punkte liegen lassen.

Bei Punktgleichheit hätten die Neuperlacher aufgrund des direkten Vergleichs – Penzberg hat beide Duelle gegen die Münchener verloren (1:2, 0:4) – die Nase vorn. Gleichzeitig muss der FCP aber seine Hausaufgaben erledigen. Das bedeutet: er muss die drei verbleibenden Partien allesamt gewinnen. „Das Maximale herausholen, das ist unser Ziel“, sagt Coach Thomas Dötsch vor dem Heimauftritt an diesem Samstag gegen den SV Laim.

FC Penzberg: Vorsicht vor dem SV Laim-München

Die Münchener rangieren auf dem vorletzten Platz und stecken damit tief im Abstiegskampf. Allerdings können sie den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft schaffen. „Auswärts machen sie hinten dicht, und damit haben sie relativ wenig Tore kassiert“, so Dötsch. Er erwartet eine komplett defensive Ausrichtung der Laimer, die über Konter zum Erfolg kommen wollen. „Das gilt es zu verhindern“, hat Dötsch seiner Elf eingeschärft. Doch wirklich Furcht einflößend ist die Auswärtsbilanz der Münchener dann auch nicht: Von elf Partien haben sie nur eine gewonnen, fünfmal erreichten sie ein Remis. Dabei erzielten sie gerade einmal neun Treffer – das ist der schwächste Wert in der Bezirksliga Süd. Er sieht sein Team nicht zuletzt aufgrund des 5:0-Erfolgs im Hinspiel als Favorit. Zugleich erwartet er für sein Team aber auch ein Geduldsspiel. Personell wird sich bei den Penzbergern gegenüber dem Pokalsieg am vergangenen Mittwoch in Geiselbullach nicht viel ändern.

Sepp Siegert befindet sich noch im Aufbautraining und ist noch keine Option. „Wir wollen den Druck auf Neuperlach mit einem Heimsieg aufrecht erhalten“, so Dötsch. Er ist aber Realist, daher hält er einen weiteren des Tabellenzweiten beim abgeschlagenen Schlusslicht Denklingen, für eher unwahrscheinlich. „Wir haben aber noch ein anders Ziel“, verrät der FCP-Coach. Die Penzberger wollen in den letzten Spielen alles daran setzen, dass Sean Erten die Torjägerkrone der Liga bekommt. Mit 20 Treffern und derzeit vier Toren Vorsprung auf den schärfsten Verfolger, Paul Bejan vom Herakles SV München, stehen die Aussichten zumindest diesbezüglich sehr gut.

Roland Halmel

