FC Penzberg: Das 8:0 in der Vorrunde zählt nicht mehr

Von: Andreas Mayr

Fußballspieler Mirko Ramcic (re.) vom FC Penzberg im Heimspiel gegen den TSV Großhadern (Mi., Khareem Zelmat). © Andreas Mayr

Im Hinspiel gewann der FC Penzberg gegen den FC Kosova mit 8:0. Nun steht das Rückspiel an. FCP-Coach Wagner warnt davor, den Kantersieg von damals als Maßstab zu nehmen.

Penzberg – Der FC Penzberg hat ein Projekt gewagt, dessen Erfolg erst noch evaluiert werden muss. Parallel bespielt der Klub eine Mannschaft in der Futsal-Bundesliga sowie in der Fußball-Bezirksliga. Verständlich, dass es immer wieder zu Interessenskonflikten kommt. „Es ist nicht so einfach, auf zwei Hochzeiten zu tanzen“, sagt Martin Wagner, der Trainer der Freiluft-Fraktion.

Doch auch wenn die Coaches unterschiedliche sind – am Ende gehe es um einen Verein, betont Wagner. „Wichtig ist, dass es für beide Seiten passt.“ Dieses Wochenende ist die ultimative Bewährungsprobe für das Projekt. Samstag Futsal in Stuttgart, Sonntag Fußball in München beim FC Kosova, eingerahmt von einigen Ausfällen – anspruchsvoller geht’s nicht für den FCP.

FC Penzberg ist von vielen Ausfällen geplagt

So gesehen tat das spielfreie vergangene Wochenende zuletzt gut. Martin Wagner fuhr die Belastung zurück, ließ auch einmal lockerer trainieren. Seine Kicker danken’s ihm, wobei die ohnehin für beide Mannschaften brennen. „Man muss sie loben, sie sind zu 100 Prozent dabei“, sagt der Coach über Marco Hiry, Maximilian Kalus, Fazlican Verep, Josef Siegert, Patriot Lajqi und Efe Kurtar.

Es sei zwar kein Geheimnis, dass die Spieler angesichts von langen Auswärtsfahrten bei Nacht nicht immer ausgeruht in Penzberg ankommen. Doch damit arrangiert man sich. Zuletzt beim 5:0 über Großhadern fielen die kleinen Defizite nicht einmal auf. Gerade diesen ersten Sieg möchte Wagner aber nicht überbewerten. „Der Gegner war nicht mega-stark“, betont der Habacher. Das Ergebnis interessiere keinen mehr.

Aus mehrerlei Gründen wartet am Sonntag eine größere Herausforderung. Kosova München – im Hinspiel noch vom FCP mit 8:0 deklassiert – hat sich verändert. Der Verein hat im Winter vier Neue geholt und zuletzt auch den FC Hertha bezwungen. Vom Ergebnis aus dem vergangenen August dürfe man sich angesichts der vielen Urlauber damals nicht täuschen lassen, betont Wagner.

Der Auftakterfolg der Münchner unterstreicht seine Warnung. „Die Jungs haben die verstanden.“ Die Lage beim FCP ist ohnehin schwierig genug. Mit Gabriel Taffertshofer (Sprunggelenk), Marco Kurtz (gebrochene Hand), Efe Kurtar und Mirko Ramcic (beide Corona) fallen gleich vier Spieler aus, die zuletzt noch viel Spielzeit bekommen haben. Für Martin Wagner aber kein Grund zur Resignation: „Wir haben noch einiges auf der Bank.“