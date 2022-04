„Brutal“: Penzberg-Coach Wagner ist vom SVN München schwer beeindruckt

Von: Christian Heinrich

Teilen

Maximilian Berwein vom FC Penzberg schießt im Spiel gegen den TSV Neuried einen Elfmeter. © ANDREAS MAYR

Der FC Penzberg hat in der Bezirksliga Süd weiter die Chancen, ganz oben mitzumischen. Nun wartet mit dem SVN München aber eine echt hohe Hürde auf das Team.

Penzberg - „Genesis“ sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das Konzert, das Phil Collins & Co. vergangene Woche in London zum Besten gaben, riss weder das etwas betagtere Publikum noch Maximilian Gerg vom Hocker. Nach diesem angeblichen Vergnügen, für das der Kicker des FC Penzberg extra das Heimspiel gegen den TSV Neuried sausen ließ, war die Enttäuschung groß über die in die Jahre gekommenen Altrocker. „Das nächste Mal spielst du wieder bei uns“, versuchte sein Trainer Martin Wagner den Musikliebhaber zu trösten.

Es lohnt sich momentan ohnehin für den FC zu spielen. Nicht nur weil Wagner so heimlich, still und leise seine Abschiedstournee gibt. Wie beim 4:2-Erfolg gegen Neuried zu bestaunen war, agiert die Mannschaft auch wieder erfolgreich. „Ich gehe davon aus, dass wir das durchziehen bis zum Schluss“, ist der Coach guter Dinge, dass seine Elf in den kommenden acht Begegnungen noch kräftig absahnen wird. Die Aussichten für den Tabellensechsten der Bezirksliga Süd stehen gut, den Anschluss nach oben wieder herzustellen. Haidhausen ist nur einen Punkt entfernt, Raisting drei und der Dritte Wolfratshausen fünf. „Wir können noch einmal ranschmecken“, ist Wagner überzeugt.

Auch das ist interessant: Beim Gögerltraillauf in Weilheim lief die schnellste Frau absichtlich ohne Uhr. Der TSV Bernbeuren und der TSV Weilheim waren die erfolgreichsten Vereine beim Ski-Kreiscup-Finale. Der Schongauer Leichtathletik-Nachwuchs holte in München mehrere Spitzenplätze.



Ein Selbstläufer wird das allerdings nicht. Am Samstag (14.30 Uhr) müssen die Penzberger beim SVN München bestehen. Wagner hält den Siebten der Rangliste für den „stärksten Gegner der Rückrunde“, obwohl ihn seine Mannschaft auf eigenem Geläuf mit einer 1:5-Niederlage wieder nach Hause schickte. Warum der Penzberger Sieg seinerzeit so eindeutig ausfiel, ist dem Coach nach wie vor ein Rätsel. „Die haben lauter gut ausgebildete Spieler in ihren Reihen“, weiß er, dass das Niveau in Neuperlach hoch ist.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.



Warum die Münchner ihre PS nicht auf die Straße kriegen, ist nur eines von mehreren ungelösten Rätsel dieser Saison. Auf eigenem Terrain holten die Neuperlacher gerade mal zwölf ihrer insgesamt 30 Punkte. Die Statistiken scheinen jedoch ihre Aussagekraft eingebüßt zu haben, seit Dennis Magro im Winter das Kommando beim SVN übernommen hat. Unter dem neuen Coach feierte das Team Siege in Haidhausen (3:0) und beim FC Hertha (3:2). Das Video vor der Partie gegen Haidhausen, das Wagner zugespielt wurde, imponierte ihm schwer. „Brutal“, dachte sich der Coach. Diesen Eindruck hätte Maximilian Gerg sicher auch gerne von „Genesis“ gehabt.