Hannes Franz ist weiter heiß aufs Projekt „SV Raisting"

Von: Andreas Mayr

Spielertrainer Hannes Franz hat sich über seine Ambitionen beim SV Raisting geäußert. Am Samstag spielt das Team in der Bezirksliga beim MTV Berg.

Spielertrainer Hannes Franz hat sich über seine Ambitionen beim SV Raisting geäußert. Am Samstag spielt das Team in der Bezirksliga beim MTV Berg.

Raisting – Ums im Fußball-Terminus auszudrücken: Die Unterschrift von Johannes Franz fehlt noch, das Interesse, beim SV Raisting als Trainer weiterzuarbeiten, hat er dafür längst bekundet. „Noch ist nichts spruchreif, aber es schaut sehr, sehr gut aus“, sagt Franz im Gespräch mit der Heimatzeitung. Ein endgültiges Gespräch mit der Vereinsführung steht noch aus.

Der Coach hat zunächst in der Mannschaft ausgelotet, wie es nächste Saison aussieht. Ein Großteil des Teams macht weiter. Und das trotz teils längerer Fahrten und Angeboten aus den Heimatklubs. „Was für den Verein, für die Mannschaft und für alles spricht“, sagt Franz. Vor allem spricht es für ihn als Trainer, der eine konkrete Zukunftsvision mitbringt.

Der Verteidiger möchte den SVR im vorderen Drittel der Bezirksliga etablieren – mit jungen und regionalen Kräften, was weiß Gott nicht mehr so einfach wie früher ist, als Raisting wie der Polarstern alle in der Gegend überstrahlte. Mittlerweile mischen mehr Klubs auf dem Level mit und locken mit finanziellen Reizen. Franz sagt zu den Zusagen: „Das ist nicht selbstverständlich ohne finanzielle Mittel.“ Der SVR unter Franz präsentiert sich als Anlaufstelle für ambitionierte Kicker. „Viele haben sehr großes Entwicklungspotenzial. Da habe ich einfach Lust drauf“, sagt der Coach über den aktuellen und zukünftigen Kader.

Der Spielertrainer beweist selbst von Woche zu Woche, dass das nicht nur Worthülsen sind. Mit Vinzenz Wolf (1493 Minuten) und Sinan Grgic (1173 Minuten) haben zwei aus der U20-Fraktion längst die 1000-Minuten-Marke geknackt und gehören damit zu den elf Fußballern mit der meisten Einsatzzeit. Auch wenn ihre Torquote als Offensivspieler noch ausbaufähig ist (acht Treffer zusammen), setzt Franz weiter auf sie – und planiert damit den Weg in die Raistinger Zukunft. „Das Risiko ist uns bewusst. Aber da haben die 18-Jährigen auch Welpenschutz“, stellt der Coach klar. Erfahrung und Cleverness hole man sich nur über viele Wiederholungen, im Training wie im Spiel. Diese Saat wird aufgehen, da ist sich Hannes Franz sicher, vielleicht ja schon nächstes Jahr. Genauso sieht er sich nach Verstärkungen um. An „gewissen Spielern“ sei er immer dran, erklärt der Coach. Auch wenn’s noch nie leicht war, Externe vom Produkt „SVR“ zu überzeugen.

Um die aktuelle Spielzeit beruhigt in der Chronik verschwinden zu lassen, verlangt er noch mindestens einen Sieg. „Den Dreier brauchst du auf alle Fälle noch.“ Sein Team hat Wunden zu schließen nach einer „absoluten Horrorwoche“, wie Franz über die vergangenen Tage mit schwachen Ergebnissen gegen Großhadern (1:1) und Unterpfaffenhofen (1:2) sagt. Verletzungen und die Englische Woche hätten sein Team „mental und körperlich“ geschwächt. Trotzdem wären beide Duelle zu gewinnen gewesen. Abermals schwächelte Raisting bei der Kernkompetenz dieser Sportart: beim Toreschießen. „Wir schauen, dass wir die letzte Woche vergessen machen“, kündet Franz vor dem Spiel in Berg am Samstag (15 Uhr).

Fest steht nun, dass Markus Riedl, einer der Anführer der Mannschaft, bis nächstes Jahr mit einer komplizierten Verletzung im Knie ausfallen wird. Franz will ihm alle Zeit der Welt zum Erholen geben, lieber ein, zwei Monate mehr als veranschlagt. Man muss das in der Saison so ehrlich sagen: Glück mit dem Personal hatte Raisting nicht zwingend. „Viele sind weit weg von 100 Prozent“, sagt Franz. Auf der einen Seite kehren Männer wie Sebastian Baur, Viktor Neveling und Timmy Greif nach Verletzungen oder Krankheit zurück, andererseits gehen Vinzenz Wolf, Gianluca Zandt und Thomas Bretthauer angeschlagen ins Wochenende.