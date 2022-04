SC Huglfing verteidigt Tabellenspitze - Torhüterin verletzt

Von: Paul Hopp

Sieg zum Start der Frühjahrsrunde: Die Frauen des SC Huglfing gewannen gegen den SV Haunshofen mit 2:0. Von den Sponsoren Markus Vescoli („Agrarhandel Markus Vescoli“) und Michael Gilg („ABC Fahrschule“) bekamen die Spielerinnen neue Trainingskleidung spendiert. © SC Huglfing

Das ging ja bestens los: Die Fußballerinnen des SC Huglfing haben ihr erstes Spiel der Frühjahrsrunde gewonnen. Allerdings gab es auch eine schwerere Verletzung.

Zum Start in der Frühjahrsrunde hat sich der Tabellenführer der Kreisliga 2 keine Blöße gegeben: Ihr Heimspiel gegen den SV Haunshofen gewannen die Fußballerinnen des SC Huglfing mit 2:0 (1:0). Der SC fand gut in die Partie und ging durch den Treffer von Judith Schneider (13.) mit 1:0 in Führung.

Danach verflachte die Partie, „es gab nur wenige spielerische Highlights zu sehen“, heißt es in einer Mitteilung. In der zweiten Hälfte verletzte sich Huglfings Torfrau Luisa Weinreich ohne Fremdeinwirkung. In der Schlussphase erhöhte Laura Wisniewski nach einer Ecke auf 2:0 (75.). Am Sonntag, 3. April, 13 Uhr, tritt Huglfing beim SV Sachsenkam an.

