Kreisliga kompakt: Peißenberg in Zugzwang, Polling in Personalnöten

Von: Roland Halmel

Kein Durchkommen: Die Peißenberger (in weißen Trikots, hier Elias Graf) kassierten zum Start in der vergangenen Wochenende eine Heimniederlage gegen Kreuth. Im Gastspiel beim designierten Absteiger Bad Kohlgrub sind drei Punkte Pflicht. © Roland Halmel

Ein Sieg ist Pflicht: Der TSV Peißenbergb tritt in der Kreisliga 1 in Bad Kohlgrub an. Der ASV Habach spielt derweil in Kreuth, der SV Polling tritt in Ohlstadt an.

Landkreis – Mit unterschiedlichem Erfolg starteten die drei mannschaften aus dem Landkreis vergangene Woche in die Frühjahrsrunde der Kreisliga 1. Der ASV Habach siegte, der SV Polling spielte unentschieden. Der TSV Peißenberg hingegen ging leer aus. An diesem Wochenende sind alle drei Teams in der Fremde gefordert.

ASV Habach bei den „Königlichen“

Einen Start nach Maß legte der ASV Habach mit dem 3:0-Heimerfolg gegen den SV Ohlstadt hin. „Das Selbstvertrauen ist groß und die Stimmung im Team ist super“, berichtet ASV-Coach Markus Vogt. Er hofft, dass sein Team diesen Schwung auch in das Gastspiel diesen Samstag (16.30 Uhr) beim FC Real Kreuth mitnimmt. „Kreuth ist wie Ohlstadt sehr kampfstark, da müssen wir von der ersten Minute an dagegenhalten“, fordert Vogt. Der FC Real hat als Tabellensechster viel Luft nach oben und unten und kann damit relativ entspannt in die Partie gehen.

Die Habacher wollen dagegen das Spitzentrio, das nur zwei und drei Punkte entfernt ist, weiter unter Druck setzen. „Wir sind gut eingestellt auf Kreuth“, so Vogt, der den Kontrahenten genau unter die Lupe genommen hat. Auffallend ist dessen starke Offensive: Mit 43 Treffern stellt Kreuth den zweitbesten Angriff der Liga. „Nicht zuletzt deshalb werden wir sie nicht unterschätzen“, so Vogt. Personell hat er derzeit zwei bis drei Wackelkandidaten im Kader. Dazu zählte zuletzt auch Felix Habersetzer. Der Spielmacher wird gegen Kreuth aber wieder auflaufen. Das Hinspiel in Habach endete 2:2.

SV Polling plagen weiter Personalsorgen

Mit einem Teilerfolg gegen Miesbach startete der SV Polling. Der Punkt, den das 1:1 gegen den SV Miesbach erbrachte, könnte im Abstiegskampf noch durchaus wichtig werden. Das weiß auch SVP-Coach Robert Färber, der mit seiner Elf am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenfünften SV Ohlstadt gastiert. „Das wird ein Duell auf Augenhöhe“, so Färber vor dem Vergleich mit den kampf- und heimstarken Werdenfelsern, gegen die es im Hinspiel ein 2:2 gab.

„Mit einem Auswärtspunkt wäre ich aktuell auch durchaus zufrieden“, berichtet der SVP-Coach, den nach wie vor Personalsorgen plagen. Gegen Miesbach verletzte sich Phillip Schöttl, der damit das schon gut gefüllte Pollinger Lazarett vergrößert. Dafür kehren ein paar zuletzt wegen Krankheit fehlende Spieler zurück. „Bei uns ist ein Kommen und Gehen“, kommentiert Färber die dadurch nötigen Umstellungen, die es den Pollingern schwer machen, sich einzuspielen und in Spielrhythmus zu kommen. „Trotzdem haben wir einen vernünftigen Kader zur Verfügung und mit dem wollen wir auch punkten“, gibt sich Färber zuversichtlich.

TSV Peißenberg gastiert beim Schlusslicht

Kein einziger Sieg in 14 Spielen. nur sechs Tore erzielt und satte 82 kassiert: Die Bilanz des FC Bad Kohlgrub in der Kreisliga 1 liest sie wie eine Horrorgeschichte. Wobei man dem Aufsteiger, bei dem der TSV Peißenberg diesen Samstag (16.30 Uhr) durchaus mildernde Umstände einräumen kann, da der FC alle Spiele auswärts bestreiten musste. Damit hat die Mannschaft aus dem Kurort nach der Winterpause den Vorteil, nur noch zu Hause antreten zu dürfen. Die Heimpremiere ist gleichzeitig das Kellerduell, denn mit dem TSV kommt die Mannschaft, die mit nur vier Siegen die zweitschlechteste Bilanz der Liga aufweist.

Nach sechs Niederlagen in Folge strotzen die Mannen von Trainer Florian Heringer auch nicht gerade vor Selbstbewusstsein. „Trotzdem wollen wir unbedingt die drei Punkte“, so Heringer. Erfahrungswerte gegen Bad Kohlgrub gibt es allerdings nicht, da der FC das Hinspiel kurzfristig wegen Spielermangels abgesagt hatte. Die Partie wurde vom Sportgericht mit einem 2:0-Sieg für Peißenberg gewertet. Heringer sieht sein Team gut vorbereitet: „Wir haben gut trainiert.“ Die Peißenberger sind zwar nach wie vor nicht in Bestbesetzung, „das darf aber keine Ausrede sein“, macht Heringer deutlich. Drei Punkte müssen unbedingt her, um das rettende Ufer nicht schon frühzeitig aus den Augen zu verlieren.

