Kreisliga kompakt: Zum Start heißt‘s „Spaß haben, kein Gegentor kassieren“

Von: Roland Halmel

Spielt der TSV Peißenbergb wieder vorn mit? Philipp Solleder (im roten trikot) und der TSV Peißenberg sind ab sofort in der Meisterrunde gefordert. © Roland Halmel

Der Ball rollt wieder im Kreis „Zugspitze“: Kreisligist Habach erwartet in Miesbach ein Härtetest. Der TSV Peißenberg und der SV Polling sind derweil zu Hause gefordert.

Landkreis – Die Winterpause ist auch in der Kreisliga vorbei. Der TSV Peißenberg und der ASV Habach starten in der Meisterrunde, während der SV Polling in der Qualirunde um den Klassenerhalt kämpft.

Vorbereitung beim TSV Peißenberg startete zäh

Die ersten Wochen der Vorbereitung verliefen beim TSV Peißenberg sehr zäh. „Wir hatten viele Ausfälle durch Krankheiten“, berichtet TSV Spielertrainer Michael Stoßberger. In dieser Phase kassierten die Peißenberger auch eine 0:11-Pleite beim Bezirksligisten FC Penzberg, die Stoßberger im Nachhinein aber als ganz heilsam empfand. „Das war ganz gut, damit die Jungs nicht abheben.“ Völlig überraschend hatte der TSV die Herbstrunde als Erster der Kreisliga 2 abgeschlossen. „Die Platzierung ist schon ein Vorteil, weil wir mit sechs Punkten starten“, sagt Stoßberger. Zwei Zähler weniger auf dem Konto hat die SG Hausham, gegen die der TSV am Samstag (14 Uhr) zu Hause das erste Punktspiel bestreitet.

„Das ist der perfekte Gegner zum Auftakt, weil er fast spiegelgleich mit uns ist“, sagt Stoßberger. Die große Stärke der Haushamer war im Herbst die Abwehr (elf Gegentore in 14 Spielen). Bei Peißenberg gibt es in der Offensive mit Philipp Solleder (Leiste) und Hannes Jungmann (krank) zwei angeschlagene Spieler. Auch Stoßbergers Einsatz ist wegen Knieproblemen fraglich. „Trotzdem wollen wir das Spiel gewinnen.“ Optimistisch sind die Peißenberger deswegen, weil das Trainingslager in der Türkei gut verlaufen ist. „Das war genial. Wir hatten super Bedingungen auf den Plätzen und es war sehr gut für das Mannschaftsgefüge“, berichtet Stoßberger. „Unser Ziel ist, vorn mit den Aufstiegskandidaten mitzuspielen“, sagt der Coach. Der Aufstieg sei aber kein Thema.

ASV Habach setzt auf Spaß und Spielfreude

Druck auf das Team auszuüben ist nicht gut, das erkannte Markus Vogt, der Trainer des ASV Habach, bei seiner Rückschau während der Winterpause. Hinter Peißenberg musste sich der ASV in der Herbstrunde mit Platz zwei begnügen. Deshalb hat Vogt jetzt eine etwas andere Marschroute ausgegeben: „Wir wollen Spaß haben auf dem Platz. Wir brauchen diese Spielfreude, dann kommt auch der Erfolg.“

Verstärkung gab es durch den Zugang von Maximilian Kalus (FC Penzberg). Florian Kögl hat seine selbst auferlegte fußballerische Schaffenspause beendet. „Beide sind Kandidaten für die Startelf“, sagt Vogt vor der ersten Bewährungsprobe in der Meisterrunde am Samstag (14 Uhr) beim SV Miesbach. „Das wird gleich ein richtiger Härtetest gegen ein sehr robustes Team“, sagt Vogt. Miesbach hat die Kreisliga 1 auf Rang eins abgeschlossen. Beide Teams haben die Bezirksliga im Visier. „Wir müssen da voll dagegenhalten“, fordert Vogt.

In der Vorbereitung zeigten die Habacher schon viele gute Ansätze. „In den Testspielen hatten wir oft eine gute und eine schlechte Halbzeit“, erklärte Vogt. „Wir haben kein Spiel zu Null gespielt. Das ist unser erstes Ziel gegen Miesbach“, erwartet Vogt eine Steigerung in der Defensive. Luft nach oben sieht er auch in Sachen „Kommunikation“. „Wir müssen mehr auf dem Platz miteinander reden“, urteilt der ASV-Coach. Mittelfeldspieler Philipp Puchner fällt wegen Kniebeschwerden aus und Torhüter Tobias Radiske befindet sich noch in einem Langzeiturlaub. Deshalb wird Routinier Eugen Brenninger den ASV-Kasten hüten.

SV Polling erwartet Bezirksliga-Absteiger zum Start

Die Vorbereitung begann beim SV Polling sehr früh. Im Januar trafen sich die Spieler zu Fitness-Einheiten. „Wir haben viel gemacht“, berichtete SVP-Trainer Michael Schöttl. Ein Erfolg war nicht zuletzt das Trainingslager in Südtirol. „Das war echt gut, wir hatten da 30 Leute dabei.“ Weniger glücklich war er über die vielen Ausfälle und Absenzen in den vergangenen Wochen. „Das war ein ständiges Auf und Ab. Mal waren sechs Leute nicht da, dann acht.“

Zum Kader stießen in der Winterpause Nicolas Kaiser aus der eigenen A-Jugend und Lennart Friis aus der zweiten Garnitur. Darüber hinaus ist auch Stammkeeper Mathias Schuster nach langer Verletzungspause zurück. Dafür mussten unter anderem Philipp Schöttl und Bastian Gößl in der Vorbereitung längere Zeit pausieren. Beim Auftaktspiel am Sonntag (14 Uhr), zu Hause gegen den TSV Otterfing, werden beide aber auf der Bank sitzen.

Die Leistungsfähigkeit eines Teams kann Schöttl nicht so recht einschätzen: „Wir sind noch eine Wundertüte.“ Klar ist, dass mit dem Bezirksliga-Absteiger Otterfing eine harte Nuss auf sein Team in der Qualirunde wartet. „Der TSV ist ein extrem unangenehmer Gegner. Er braucht wenig Chancen für Tore, da müssen wir konzentriert und diszipliniert auftreten.“ Den Kampf um den Klassenerhalt, in den die Pollinger nur mit einem Bonuspunkt starten, sieht der Coach auch als einen Charaktertest für seine Truppe an. „Die Spieler müssen diese Situation annehmen“, sagt Schöttl, der hofft, dass sein Team an die guten Vorstellungen im „goldenen Oktober“ anknüpfen kann, in dem dem SVP vier Siege gelangen.