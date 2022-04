Sechster Sieg in Folge: ASV Habach bringt sich in gute Position

Von: Roland Halmel

Erfolgreich dagegengehalten: Die Habacher (in blauen Trikots, hier Samuel Schatten) fuhren beim 4:0 in Kreuth den sechsten Sieg in Folge ein. © Thomas Plettenberg

Der ASV Habach hat in der Kreisliga 1 das Nachholspiel bei Real Kreuth gewonnen. Damit setzt das Team die Konkurrenz ordentlich unter Druck.

Habach – Mit einer überzeugenden Vorstellung im Nachholspiel am Mittwochabend beim FC Real Kreuth setzte der ASV Habach die Konkurrenz um die Aufstiegsplätze in der Kreisliga 1 gehörig unter Druck. „Das war kämpferisch und spielerisch richtig gut“, lobte ASV-Trainer Markus Vogt seine Mannen nach dem 4:0 (3:0)-Auswärtssieg beim Tabellenfünften. Für die Habacher war es der sechste Sieg in Folge. Letztmals mussten sie einer gegnerischen Mannschaft am 9. Oktober vergangenen Jahres (0:1 bei Tabellenführer Murnau) die Punkte überlassen. Eben jenen Murnauern sind die Habacher mit diesem 4:0 in Kreuth bis auf einen einzigen Zähler auf die Pelle gerückt.

Was sich schnell herausstellen sollte: Das Gastspiel bei der Mannschaft aus dem Landkreis Miesbach war für den ASV eine angenehmere Aufgabe als die Partie drei tage zuvor beim abgeschlagenen Tabellenletzten Bad Kohlgrub. „Kreuth wollte im Gegensatz zu Bad Kohlgrub mitspielen und dadurch hatten wir auch mehr Räume“, berichtete Vogt. „Die Jungs haben bis zum Schluss Gas gegeben, da wurde auch in der 88. Minute noch einem Ball hinterhergesprintet“, lobte Vogt den engagierten Auftritt seiner Elf.

ASV Habach gewinnt bei Real Kreuth mit 4:0

Was den Habachern entgegenkam, war, dass sie einen Start nach Maß erwischten. Nach einem abgewehrten Schuss von Maximilian Nebl erzielte Tobias Habersetzer im Nachsetzen früh das 1:0 (12.). In der Folge ging es hin und her. Matthias Adelwart verhinderte bei einer Großchance der Hausherren Mitte der ersten Hälfte den möglichen Ausgleich, als er den Ball von der Linie kratzte. „Ansonsten war Kreuth eigentlich nur bei Standards gefährlich“, urteilte Vogt. Unmittelbar vor der Pause sorgten die Gäste dann mit einem Doppelschlag im Grunde bereits für die Entscheidung. Nach einer Ecke von Maximilian Feigl brachte Michael Baumgartner das Spielgerät im zweiten Nachfassen zum 2:0 im Kasten unter (38.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schickte Feigl ASV-Torjäger Nebl auf die Reise, der seinen Alleingang mit dem 3:0 abschloss (45+1.).

Nach dem Wechsel versuchten die Hausherren, die Habacher unter Druck zu setzen. Die ASV-Deckung ließ aber kaum gefährliche Aktionen zu. Nach vorn setzten die Gäste immer wieder Nadelstiche, die jedoch lange Zeit keine Wirkung zeigten. In der Schlussphase der fairen Partie mit nur einer gelben Karte für jede Mannschaft zeigte der Unparteiische nach einem Foul an Philipp Puchner auf den Punkt. Den Elfmeter versenkte Feigl sicher zum 4:0-Endstand (79.).

Am Karsamstag können die Habacher jetzt mit einem weiteren Auswärtserfolg beim TuS Holzkirchen II (16 Uhr) kurzzeitig sogar die Tabellenführung übernehmen, da Murnau erst am Ostermontag nachziehen kann. Der Spitzenreiter vom Staffelsee ist dann zu Gast beim FC Deisenhofen II (17 Spiele/37 Punkte), der im Moment hinter Murnau (17 Spiele/39 Punkte) und Habach (18 Spiele/38 Punkte) auf Rang drei rangiert. Eines steht also fest: Gewinnen die Habacher das Duell bei der Holzkirchener Reserve, werden sie nach den Osterfeiertagen – abhängig vom Ausgang der Deisenhofen II gegen Murnau – in jedem Fall auf Platz eins oder zwei rangieren. „Wir werden alles versuchen um zu gewinnen, aber das wird gegen die heimstarke TuS-Reserve nicht leicht“, meint Vogt, der bis auf Baumgartner auf die erfolgreiche Mannschaft aus der Kreuth-Partie bauen kann.

Statistik: Tore: 0:1 (12.) T. Habersetzer, 0:2 (38.) Baumgartner, 0:3 (45.+1) Nebl, 0:4 (79.) Feigl (Foulelfmeter. Gelbe Karten: Kreuth 1, Habach 1. Schiedsrichter: Hans Gleißner (FC Mittenwald). Zuschauer: 90.