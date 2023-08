Derby vor großer Kulisse: Habach steigert sich nach der Pause und bleibt so ungeschlagen

Von: Andreas Mayr

Erfolgreich dagegengehalten: Der ASV Habach (in Blau; hier Georg Off) ließ sich beim SV Bad Heilbrunn auch nicht von einem Rückstand beirren. © Patrick Staar

Da war was los beim Bezirksliga-Derby zwischen dem SV Bad Heilbrunn und dem ASV Habach: Am Ende gab‘s laut ASV-Coach Vogt ein „absolut gerechtes“ Ergebnis.

Bad Heilbrunn – Es war klar, dass dieses Duell anzieht. Aber diese Zahl? An einem Mittwochabend? Am dritten Spieltag? 861 zahlende Zuschauer zählten die Bad Heilbrunner im Derby gegen Habach. Und wenn man die anderen, die kostenlos eintraten, hinzurechnet, dürften sich schon an die 1000 Menschen am Fußballplatz getummelt haben. Eine Wahnsinnskulisse für ein Bezirksligaduell – vor allem auch eine stimmungsvolle.

Bezirksliga-Derby vor großer Kulisse

Bei Fouls, so beschrieb es Markus Vogt, hörte man’s mal auf der einen, mal auf der anderen Seite beben. „Da ist es zugegangen. Genauso, wie’s sein muss“, schwärmte der Trainer des ASV Habach. Wieder mal kann man den Verband nur für die Idee loben, gleich zum Saisonstart eine englische Woche mit Derbys einzuschieben. Bereits vorige Saison lockte der damalige Aufsteiger Murnau über 1000 Gäste an. Als legitime Nachfolger positionieren sich gerade die Buam aus Habach. Auch nach Partie drei sind sie ungeschlagen. Beim früheren Landesligisten Bad Heilbrunn holten sie mit einem 1:1 den nächsten Punkt.

Habach bleibt weiter ungeschlagen

Torschütze war auch im dritten Spiel Maximilian Nebl. Wobei er’s diesmal nicht so kompliziert machte, sondern per Elfmeter vollstreckte. Manche dürften sicherlich über den Pfiff philosophieren. Das bringt die Handspielregel und ihre Auslegung mit sich. Für Vogt war die Sache klar: „Der Schuss vom Baumgartner wird geblockt mit der Hand.“ Ergo ein Elfmeter. Das 1:1 (61.) fiel in der deutlich stärkeren Halbzeit der Habacher. Überhaupt ließ sich das Spiel der beiden eng befreundeten Klubs strikt in zwei Abschnitte unterteilen.

In den ersten 45 Minuten beeindruckten die Hausherren mit hohem Pressing, mit Aggressivität bei zweiten Bällen, mit ihren Diagonalpässen. Coach Vogt sah große Schwierigkeiten bei seinen Mannen, sich aus der Fessel zu befreien: „Wir hatten wenig Lösungen.“ Erst, als der ASV auf Viererkette umstellte, nach etwa 20 Minuten, stabilisierte sich die Mannschaft. Trotz der Heilbrunner Überlegenheit blieb es bei einem Tor: Bei einem Eckball lief Florian Kapfhammer seinem Bewacher davon, für Torwart Tobias Radiske gab’s nichts zu halten. „Haben sie gut gemacht“, lobte Vogt.

In der Kabine taten er und sein Kollege Andreas Hoiß zwei Dinge. Sie justierten einmal die Taktik, beschlossen, früher den Gegner zu attackieren und den Aufbau ein paar Meter nach vorne zu verlegen, um aus der Umklammerung zu flutschen. Und sie appellierten an den Geist der Kicker. „Wir haben angesprochen, dass Heilbrunn zu diesem Zeitpunkt in der Saison das Tempo nicht 90 Minuten gehen kann“, so Vogt. Die Analyse erwies sich als zutreffend.

Auf einmal bestimmte Habach Richtung und Tempo. Neben dem Elfmeter sprang eine zweite riesige Chance heraus. Maximilian Klaus verpasste einen Querpass direkt vor der Torlinie um „zwei Zentimeter“, wie Vogt schätzte. Ein beträchtlicher Teil des blauen Blocks war schon aufgesprungen. Weil aber Coach Vogt auch die Gelegenheiten der Heilbrunner nicht vergaß, sprach er am Ende von einem „absolut gerechten“ Ergebnis.

Statistik:

SV Bad Heilbrunn 1

ASV Habach 1

Tore: 1:0 (20.) Kapfhammer, 1:1 (61.) Nebl (Elfmeter). Gelbe Karten: Bad Heilbrunn 1, Habach 3. Schiedsrichter: Richard Conrad. Zuschauer: 861.