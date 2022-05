SV Haunshofen im Aufstiegsrennen: Alles kann, nix muss

Von: Andreas Mayr

Haunshofener Urgewalt: Spielertrainer Korbinian Steigenberger, inzwischen 36 Jahre alt, hat den SVH nicht nur zu einem Spitzenteam der A-Klasse geformt, er ist auch ein erfolgreicher Torschütze. Hier bejubelt er einen seiner beiden Treffer beim 4:0-Sieg gegen Seeshaupt. © Ralf Ruder

Im Topspiel gegen Tabellenführer Erling-Andechs kann der SV Haunshofen die Weichen für den Aufstieg stellen. Spielertrainer Korbinian Steigenberger sieht das Ganze cool.

Haunshofen – Die erste Chance hat man ihnen geklaut. Corona und der Bayerische Fußballverband kollaborierten. Aufsteiger erlaubte der BFV zwar in dieser abnormen Virussaison 2019/21, aber die Relegation sparte er sich. Zurück blieben die Haunshofener Fußballer, damals Zweiter in der A-Klasse 5, nur knapp hinter dem Gemeinderivalen Wielenbach. „War ärgerlich“, sagt Korbinian Steigenberger. Aber der Spielertrainer und sein Team gingen mit maximaler Gelassenheit mit der Sache um. Denn für den Klub aus dem Dorf mit den 600 Einwohnern gilt nach wie vor: „Wir sind diejenigen, die aufsteigen können – aber nicht müssen.“

Ein Jahr später gelangten sie wieder an den gleichen Aussichtspunkt. Vier Spieltage vor Saisonende kann der SVH aus eigener Kraft aufsteigen, gar Meister werden. Als Tabellendritter trifft er noch auf beide Mannschaften, die knapp vor ihm stehen, auf Tabellenführer TSV Erling-Andechs an diesem Sonntag (15 Uhr) sowie auf den MTV Dießen in zwei Wochen. Von den ersten drei Mannschaften habe seine das „schwierigere Programm“ zu absolvieren, sagt Korbinian Steigenberger.

SV Haunshofen und sein schwieriges Restprogramm

Andererseits bearbeitet Haunshofen beide Konkurrenten daheim auf seinem Feld, das zwar nicht ganz das Estadio Bernabeu in Sachen „Heimvorteil“ ist, aber doch immer für ein bisschen Magie gut ist. „Gefühlt ist immer das halbe Dorf da“, scherzt der Coach. Und wer Haunshofen kennt, weiß, dass Steigenberger nicht übertreibt. Auf ihre Leute können sie sich verlassen, die haben schon manchen Gegner eingeschüchtert. „Wahrscheinlich“, sagt der Korbi, „sind wir daheim stärker als auswärts“.

Die Konkurrenz hat sich frühzeitig positioniert. Erling-Andechs und Dießen hatten schon zum Saisonstart angekündigt, das Gaspedal durchzudrücken, um möglichst flott die Kreisklasse zu erreichen. „Die wollen es unbedingt wissen“, sagt Korbinian Steigenberger über den Sonntagsgegner. Dießen wiederum hält er für die spielerisch beste Mannschaft einer „super A-Klasse“. In den verbleibenden vier Partien „müssen wir vier Mal an die Grenze gehen“, betont der Spielertrainer.

Seine Mannschaft sieht wie geschaffen dafür aus. Über Jahre hat sich eine „super Truppe“ geformt, die kontinuierlich zum Spitzenteam wuchs. Im ersten Jahr in der A-Klasse, 2016, verteidigten sie sich noch mit einer Dreierkette zum Ligaerhalt. Die Taktik habe ihnen damals den Klassenerhalt gerettet, erklärt Steigenberger. Mit der Rückkehr des Bayernliga-Veterans, der mittlerweile 36 Jahre alt ist, wandelte sich auch die Ausrichtung. „Offensiv sind wir immer für ein Tor gut“, sagt Steigenberger. 63 Treffer in 22 Spielen sind ligaweit der zweitbeste Wert. Haunshofen setzt auf eine 4-2-3-1-Formation mit gefährlichen Außen, einem Zehner in der Mitte und Spielertrainer Steigenberger vorne drin. Wenn er denn kann. Zuletzt war er angeschlagen. „Ich bin nicht so recht auf die Füße gekommen.“

Das Kollektiv hat’s abgefangen und Haunshofen mit deutlichen Siegen über Seeshaupt und Tutzing (jeweils 4:0) in Stellung geschossen. Was für den SVH spricht: die erstklassige Stimmung, der volle Kader (keine Verletzten) und die einmalige Nonchalance. „Uns reißt keiner den Kopf runter, wenn wir’s nicht schaffen“, sagt Korbinian Steigenberger. Und trotzdem würden sie gern aufsteigen, am liebsten direkt, nicht via Relegation. „Für unser kleines Dorf wäre das überragend.“