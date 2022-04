ASV Eglfing im Höhenflug, doch der Trainer gibt den Bremser

Von: Andreas Mayr

Immer schön am Boden bleiben: Obwohl sein Team nach dem 3:1 in Penzberg noch näher an die Tabellenspitze herangerückt ist, nimmt Trainer Christoph Geißlinger das Wort „Aufstieg“ (noch) nicht in den Mund. © Andreas Mayr

Der ASV Eglfing ist in der Kreisklasse 3 nur noch drei Punkte von der absoluten Spitze entfernt. Trainer Christoph Geißlinger will dennoch nicht vom Aufstieg reden.

Eglfing – Aus Uffing hat sich noch keiner gemeldet. Auch wenn das naheliegend wäre. Der SVU sucht für nächste Saison einen neuen Trainer, und Christoph Geißlinger, ein Uffinger, schreibt mit dem nächsten Nachbarn, dem ASV Eglfing, gerade die schönste Geschichte der Kreisklasse. Doch Geißlinger hat keine Ambitionen, heimzukehren. Im gefällt’s drei Kilometer weiter nordöstlich ziemlich gut. Am Startwochenende verkürzte seine Mannschaft den Rückstand zu Tabellenführer Unterammergau auf drei Punkte. Da wird doch nicht das Überraschungsteam in die Kreisliga schlüpfen?

Was dieses sensible Thema anbelangt, war der Coach schon immer ein Bremser. „Ich bin eher negativ eingestellt“, sagt er. Nur weil sein Team eine Saison oben mitmischt, „ist deswegen nicht alles Gold“, betont Geißlinger. Tatsächlich weiß er nicht einmal, ob ein Aufstieg dem ganzen Verein gut tun würde. Das Beispiel Bad Kohlgrub lehrt Zurückhaltung. 2021 stiegen die Ammertaler als Außenseiter mit kleinem Kader auf und kassieren nun wöchentlich Prügel in der Kreisliga.

Eglfings Trainer Geißlinger steht auf der Euphoriebremse

Euphorie und Aufbruch können schnell in Frust und Resignation umschwingen. Eine Flaute reicht, weiß der ASV-Trainer. Diese Dynamik ist kaum aufzuhalten. Gewiss, das Träumen hat er niemandem verboten. Aber Geißlinger sagt: „Es ist jedem geholfen, wenn du in der Kreisklasse eine gute Rolle spielst.“

Wie’s gerade läuft, ist es gut. Beim ASV hat sich ein Haufen gebildet, der die Geselligkeit liebt, die Gemeinschaft schätzt und die Ideen des Trainers goutiert. Geißlinger hat den Eglfingern ein System verabreicht, das ihnen aus der Seele spricht. Weniger Offensiv-Fußball wie unter Vorgänger Dennis Destek, dafür mehr Powerfußball mit starker Abwehr und intensivem Angriffspressing. Schon die vorderen Reihen, Matthias Heringer, Anton Miller, Korbinian Ertl, stürzen sich wie Pitbulls auf die Gegner. Diese Art Fußball, physisch und schnell, gefällt Geißlinger.

Er schaut sich gerne bei Coaches etwas ab, besucht Einheiten anderer Teams. Allerdings funktioniere dieser Plan A, wie er sagt, nur mit fittem Personal. „Wenn du das nur 20 Minuten schaffst, ist das Thema durch.“ Im Winter hat er seine Fußballer zum Laufen ermuntert. Freiwillige kleine Einheiten, nur 30, 40 Minuten laufen und ratschen, das Teamgefüge zusammen halten. „Da bin ich brutal dahinter.“ Es hat funktioniert. Im ersten Spiel gegen Penzberg sah jeder, dass Eglfing frischer aus der Pause kam. „Das könnte ein kleiner Schlüssel sein, dass wir dem einen oder anderen Gegner einen halben Schritt voraus sind“, sagt Geißlinger. Wenngleich er den Fitnesszustand seines Teams als „noch ausbaufähig“ klassifiziert. Bei 100 Prozent sind die ASV-Mannen noch nicht.

Die Jungen im Team, das ist kein reines Eglfinger Phänomen, ziehen gerade ihre älteren Kollegen mit. Die Routiniers lassen sich bereitwillig anstecken vom Elan der Jugend. Anton Bach, der Toni, Kapitän und Vorkämpfer beim ASV, hält der Trainer für den entscheidenden Mann. „Hinter dem stehe ich, der versteht das Spiel. Der hält alles gut zusammen und holt die Leute zurück. Er ist schon eine Schlüsselfigur“, sagt Geißlinger.

Positiver Nebeneffekt: Der Coach selbst erlebt meist ruhige 90 Minuten an der Seitenlinie. Von Schrei-Arien hält er nichts. Geißlinger coacht, wie es sein Gemüt vorgibt: mit Ruhe. Wohin dieses Eglfinger Ying und Yang führt, diese Vollkommenheit von kontemplativem Trainer und seinem rassigen Fußball, traut sich noch keiner beim ASV abzuschätzen. Nach den ersten drei, vier Spielen habe es den Schalter umgelegt. „Danach haben sie angezogen, jetzt ziehen sie es durch.“

Die Kreisliga dürfte für diese Mannschaft ohnehin zu früh kommen. Im Kader fehlt die Breite. Mit Torgarant Fabian Hirschler (Verdacht auf Kreuzbandriss), Felix Heidl und Stefan Bergmeister fallen drei wichtige Kräfte länger aus. „Aber der Kern passt noch.“ Selbst wenn sie am Ende nicht in den Top Zwei landen, haben es die Eglfinger geschafft, den ASV als gute Adresse auf die Landkarte im Kreis zu pinnen. Für einen Verein, der lange Zeit in der A-Klasse verbrachte und zuletzt stets gegen den Abstieg kickte, ist das schon eine große Leistung.