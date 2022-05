13 Treffer in einer Partie: ASV Habach feiert mal wieder ein Torspektakel

Von: Roland Halmel

Teilen

Maximilian Nebl (in weiß, hier gegen Ohlstadt) erzielte drei Treffer gegen Sauerlach. © Oliver Rabuser

Ordentlich was zu sehen gab‘s für die Fans beim Kreisliga-Duell zwischen Habach und dem TSV Sauerlach: 13 Treffer fielen in der Partie.

Habach – Einmal pro Halbserie sorgt der ASV Habach für Spektakel. Den 10:1-Heimerfolg in der Hinrunde gegen den FC Bad Kohlgrub toppte die Truppe von Trainer Markus Vogt in Sachen „Torflut“ am drittletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga 2. Beim 8:5-Sieg gegen den TSV Sauerlach fielen gleich 13 Treffer. „Wir wollten dem Publikum etwas bieten“, scherzte Vogt nach dem Schützenfest.

Wobei er zwischendurch nicht zum Scherzen aufgelegt war – nämlich zu jenem Zeitpunkt, als sein Team eine Zwei-Tore-Führung verspielt hatte und mit zwei Treffern in Rückstand geraten war. „Unterm Strich war es ein hartes Stück Arbeit mit viel Emotionen, bei der sich unsere bessere Fitness durchsetzte“, resümierte der ASV-Coach nach dem wichtigen Auswärts-Dreier, der seinem Team eine kleine Restchance auf die Aufstiegsrelegation am Leben erhält, da Konkurrent Murnau beim 1:1 gegen Peißenberg patzte. Allerdings können die Habacher Platz zwei nur noch erreichen, wenn sie Murnau in der kommenden Woche selbst besiegen und der Zweite dann auch noch am letzten Spieltag, an dem der ASV spielfrei ist, Federn lässt.

Habach mit früher Führung, doch Sauerlach dreht die Partie

Der Start in die Partie gegen Sauerlach verlief zunächst nach Wunsch für den Tabellendritten. Mit dem Doppelschlag von Felix Habersetzer (3.) und Martin Leiß (5.) gelang den Gästen ein Blitzstart. „Danach ist nicht alles nach Plan gelaufen, weil die Jungs fünf Prozent nachließen“, ärgerte sich Vogt über die zwei Treffer der Hausherren (26., 27.) nach langen Bällen, die Sauerlach innerhalb von zwei Minuten den Ausgleich bescherten. Mit dem 3:2 durch Maxi Nebl (37.) zeigte der ASV umgehend die richtige Reaktion.

Die letzten Minuten vor und die ersten Minuten nach der Pause verliefen dann aber alles andere als erfreulich. Benedikt Heckmeier verursachte einen Strafstoß, den Riccardo Basta (41.) zum Ausgleich versenkte. Im Anschluss netzte der abstiegsbedrohte TSV vor und nach dem Wechsel je einmal ein (44., 51.), weil die Habacher Abwehr nicht ganz im Bilde war. „Trotzdem war ich zuversichtlich, dass wir das Ding noch drehen“, sagte Vogt nach dem Spiel.

Seine Truppe bestätigte dann auch diesen Eindruck. Nicht mit der Brechstange, sondern mit viel spielerischem Engagement holten sie Tor für Tor auf. Philipp Puchner (67.) und Maxi Nebl (73.) glichen aus, nachdem durch die Ampelkarten gegen Lars Nummer (56.) vom TSV und Max Tafertshofer (63.) vom ASV viel Platz auf dem Feld war. In der Schlussphase brachen bei Sauerlach dann alle Dämme. Ein Eigentor von Basta (85.) sowie Tor Nummer drei von Nebl (90.) und der Treffer von Maxi Feigl (95.) in der Nachspielzeit machten den Habacher Kantersieg perfekt.