Sprung an Tabellenspitze verpasst: ASV Habach lässt Punkte liegen

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Schwer zu stoppen: Simon Nutzinger (in Blau) spielt sich durch die Habacher Reihen. Michael Baumgartner (l.) versucht ihn zu stoppen, Maximilian Feigl (r.) kann nicht mehr eingreifen. © Oliver Rabuser

Fußball-Kreisligist ASV Habach hat in Ohlstadt seine Chancen nicht genutzt. Zeitgleich patzte aber auch die direkte Konkurrenz.

Habach – Die Resultate von den anderen Plätzen, vor allem natürlich die Niederlage des Tabellenführers SV Miesbach in Peißenberg, sorgte für eine ungleich leichtere Verdaulichkeit des eigenen Ergebnisses, als das vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Der Fußball-Kreisligist ASV Habach bog beim SV Ohlstadt mehrfach auf die Siegerstraße ein, kam aber vornehmlich durch eigenes Verschulden immer wieder vom Kurs ab. „Das ist nicht immer nur Pech“, gab Markus Vogt die Kritik nach dem 1:1 Unentschieden unmissverständlich an seinen Sturm weiter. „Wir hätten die drei Punkte verdient einfahren müssen.“ Die hätten das Team an die Tabellenspitze geführt.

Betrachtet man die Chronologie, ist dem ASV-Trainer nicht zu widersprechen. Den ersten Spielabschnitt ausgenommen. Da ging es hin und her. Ohlstadt konnte die Zuspiele nach vorne zu keiner Zeit behaupten, war in der Anfangsphase immerhin bei Eckstößen gefährlich. Vogt lobte indes die Staffelung seiner Elf. „Gut in der Kette gestanden, Räume eng gemacht.“ Und dass klare Aktionen oftmals ausblieben, verwunderte den Übungsleiter ob des Mittelfeldpressings beider Mannschaften auch nicht wirklich. „Wir hatten nicht immer Lösungen, aber es war in Ordnung.“ Gleiches gilt für das torlose Remis zur Pause.

Ohlstadter Fehler von Habach bestraft

Habach war wie erwartet spielerisch das auffälligere Teams, der SVO warf wie gewohnt Physis, Einsatz und Standardstärke ins Feld. Der Führungstreffer des ASV fußte allerdings auf einer komplexen Fehlerkette aufseiten der Heimelf. Denn sie hatte Einwurf vor der Habacher Spielerbank. Den aber konnten die Zielspieler nicht festmachen, ebensowenig vermochte Simon Nutzinger den Befreiungsschlag mit einer Art Tanzschritt aufzuhalten, und plötzlich hatte Maxi Nebl freie Bahn Richtung Tor. Jonas Thümmler versuchte im Laufduell standzuhalten, grätschte zum Ball, fand aber nur Nebls Laufweg – Elfmeter. Martin Leiß, kurz vor der Pause für Maxi Kalus in die Partie gekommen, schaute Jonas Fuhrmann aus, chipte den Ball in die Tormitte – 1:0 (49.).

ASV Habach lässt Chancen liegen

Was folgte, war die von Vogt angesprochene Melange aus Pech und Unvermögen. Felix Habersetzer und Nebl hatten Großchancen, einmal scheiterte Nebl mit einer Direktabnahme am Pfosten. Noch schlimmer kam’s allerdings, als Nebl nach Patzer von Thümmler völlig allein auf Fuhrmann zusteuerte. Eine Finte wäre der richtige Kniff gewesen, aber Nebl schloss flach auf die linke Torecke ab, gab so dem Tormann die Chance zur Fußabwehr. „Ein bisserl Massel wäre schon schön“, bedauerte Vogt die Fehlversuche.

Zugleich räumte er aber ein, dass der fahrige Umgang mit besten Tormöglichkeiten „schon die gesamte Runde unser Problem“ sei. Ohlstadt bedankte sich für den Habacher Chancenwucher in Person von Routinier Nutzinger. Einen weiten Einwurf von Kevin Laymeyer klärte die Hintermannschaft des ASV vor Nutzingers Füße, der traf aus 17 Metern knackig und flach zum Ausgleich. „Schlecht verteidigt“, gab Nebl zu. „Aber er trifft ihn super.“