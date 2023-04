Drei Platzverweise: Emotionaler Schlussakkord zwischen Habach und Hausham

Von: Christian Heinrich

Teilen

Rettete seinen Habachern das Unentschieden: Maximilian Kalus (im weißen Trikot) verwandelte in der Nachspielzeit einen Handelfmeter zum 1:1-Endstand. © Ralf Ruder

Fußball-Kreisligist ASV Habach zeigte gegen die SG Hausham eine gute Leistung. Doch Tore fielen nur vom Elfmeter-Punkt.

Habach – Am Ende der Partie zwischen dem ASV Habach und der SG Hausham hatte Sebastian Meyer alle Hände voll zu tun. Der Schiedsrichter verhängte in der zweiten Minute der Nachspielzeit erst einen Handelfmeter gegen die Gäste, ehe er innerhalb von nur 120 Sekunden drei Haushamer Kicker mit der Ampelkarte vom Platz beorderte. Während der Referee Benedikt Büchl noch wegen dessen absichtlichen Handspiels sanktionierte, bestrafte er Simon Nikolaus Beck und Lukas Grill, weil sie sich nicht beruhigen konnten und ihren Unmut über den finalen Ausgleich zum 1:1 (0:0) Luft verschaffen mussten.

Vorwürfe wegen der Turbulenzen zum Schluss musste sich niemand gefallen lassen. Zumindest von Markus Vogt nicht. Der Habacher Trainer attestierte dem Unparteiischen, dass er „gut gepfiffen“ habe und dem Gegner ein engagiertes Spiel. „Das ist ein gutes Zeichen für die Liga“, bemerkte der Coach. Die großen Emotionen auf dem Rasen belegten in der Tat, dass die Haushamer nicht gewillt waren, die Partie einfach abzuschenken, obwohl es in der Kreisliga-Meisterrunde der Gruppe A für sie um praktisch nichts mehr als um die Ehre geht. Doch die besitzt für den Tabellenletzten zweifelsohne eine immense Bedeutung.

Fünf Großchancen für Habach

Die 100 Zuschauer konnten sich über mangelnde Leidenschaft jedenfalls nicht beklagen. Hausham hatte sich fest vorgenommen, das Spiel der Platzherren zu zerstören. Auch wenn es auf dem Geläuf hart zuging und Schiedsrichter Meyer in der ersten Hälfte gleich vier gelbe Karten an die Gäste verteilte, überschritt der Einsatz nie die zulässigen Grenzen. Allerdings erfreuten sich Felix Habersetzer, Maximilian Nebl und Maximilian Feigl einer eher ruppigen Sonderbehandlung.

Der Tabellenletzte konnte damit die Aktionen des ASV zwar empfindlich stören, gänzlich unterbinden konnte er sie nicht. Der Ranglistenzweite erwirtschaftete sich über die gesamten 90 Minuten fünf Großchancen, die eigentlich ausgereicht hätten, um die Partie zu seinen Gunsten zu entscheiden. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, lobte Vogt seine Mannschaft. Der Coach vergaß aber auch Keeper Stefan Zimmerhakl nicht, der überragend hielt.

Zwei Elfmeter entscheiden die Partie

So kam es,wie es eigentlich kommen musste. Florian Kögl konnte einen der seltenen Konter der Haushamer nur mit einem Foul unterbinden. Den fälligen Strafstoß schweißte Lukas Grill zur Führung für den Außenseiter ein (78.). Erst in der Nachspielzeit belohnten sich die Habacher für ihr permanentes Anrennen. Benedikt Büchl verursachte durch sein Handspiel den fälligen Elfmeter, den Maximilian Kalus zum verdienten Habacher Ausgleich verwandelte. „Dieser Punkt kann am Ende das Zünglein an der Waage sein“, spekulierte Vogt. Was er wirklich wert ist, wird sich schon in den nächsten Wochen zeigen. Dann trifft seine Elf auf den erstarkten SV Ohlstadt und Spitzenreiter SV Miesbach. Große Emotionen sollten in diesen beiden Partien niemanden überraschen.

Statistik

ASV Habach 1

SG Hausham 1

Tore: 0:1 (78.) Grill (Elfmeter), 1:1 (90.+2) Kalus (Elfmeter). Gelbe Karten: Habach 1, Hausham 2. Gelb-rote Karten: Hausham: Büchl (90.+2), Beck (90.+3), Grill (90.+4). Schiedsrichter: Sebastian Meyer. Zuschauer: 100.