Ein Spektakel, das kaum Freude bereitet: TSV Peißenberg muss nach 4:4 ziemlich sicher in die Relegation

Von: Oliver Rabuser

Sie konnten den Gegner nicht gänzlich niederringen: Die Peißenberger (in roten Trikots, hier Elias Graf, li., und Zweifachtorschütze Michael Stoßberger) holten dreimal einen Rückstand auf, mehr als ein 4:4 im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Sauerlach sprang aber nicht heraus. © Oliver Rabuser

Viele Torraumszenen, tolle Spielzüge, Chaos in der Verteidigung: Für die Zuschauer war die Kreisliga-Partie zwischen dem TSV Sauerlach und dem TSV Peißenberg schön anzusehen.

Peißenberg – Für die Zuschauer war’s ein Schmankerl, als Trainer hingegen verzichtet man aber gern auf diese Fülle an Torraumszenen und unorganisierten Abwehrreihen. Nach 90 illustren Minuten mit Ergebnisvolten, toll herausgespielten Treffern, aber auch kapitalen Patzern, trennen sich die beiden TSV’s aus Peißenberg und Sauerlach mit 4:4 (2:1). Für die Platzherren bedeutet das die fast zu hundert Prozent sichere Teilnahme an der Abstiegs-Relegation. Die rechnerische Minimalchance ist es insoweit nicht wert, durchgespielt zu werden, da Peißenberg gegen Murnau und Miesbach zusammen mindestens vier Punkte holen müsste. Das im direkten Vergleich gegenüber Peißenberg benachteiligte Sauerlach dürfte dabei in seinen restlichen drei Partien gar nicht mehr punkten. „Wir müssen jetzt das Gute mitnehmen und die anderen Dinge versuchen zu verbessern“, hielt Florian Heringer nach der Partie fest.

Seine Mannen dürften noch lange nach Schlusspfiff darüber gegrübelt haben, warum sie nicht als Sieger vom Platz gingen. Der Aufsteiger aus dem Landkreis München war spielerisch stark limitiert und lud die Hausherren im ersten Abschnitt mehrmals förmlich zum Toreschießen ein. Zunächst aber galt es, einen Rückstand zu verkraften, nachdem Valentin Hörndls Rückpass auf Tormann Sebastian Solfrank zum Fiasko geworden war (8.). „Ein Blackout“, kommentierte Heringer die Szene. Hörndl korrigierte das Missgeschick insoweit, als er den Elfer zum 2:1 herausholte. Eigentlich ein gelbwürdiges Foul, da Hörndl zum Tor ziehen hätte können. Doch der insgesamt unsichere Unparteiische verschonte den bereits verwarnten Sauerlacher Lars Nummer – zum Leidwesen Heringers. Denn Nummer war für den Coach neben Mathias Katozka einer von zwei Akteuren, die „deren Spiel getragen haben“.

Nach dem Seitenwechsel verlieren die Peißenberger den Faden

Zudem schnürte der frühere Wolfratshausener Innenverteidiger im zweiten Abschnitt noch einen Freistoß-Doppelpack. Vor dem von Johannes Jungmann verwandelten Strafstoß (30.) hatte zunächst Michael Stoßberger aus dem Gewühl heraus zum 1:1 getroffen (11.). Thomas Völkle hatte da den Ball nach einer bereits abgewehrten Aktion mit seiner Hereingabe noch einmal scharf gemacht.

An einen so wilden Ritt, wie sich die Partie nach Seitenwechsel darstellte, war zu diesem Zeitpunkt nicht zu denken. Auch nicht, als Katozkas Distanzschuss zum 2:2 im kurzen Eck einschlug (48.). Wichtig für die Moral der Peißenberger war, dass sie den Umständen ohne Unterlass trotzten und stets zurückkamen. Ebenfalls mit Standards als Patentrezept. Stoßberger markierte nach Freistoßflanke von Philipp Solleder das 3:3 (73.), und kurz vor Schluss fand Jungmann dann seinerseits nach einem ruhenden Ball den Kopf von Ramon Messner, der zum 4:4-Endstand traf (84.). Heringer urteilte, dass man hätte gewinnen müssen, jedoch nach Seitenwechsel „phasenweise den Faden verloren“ habe.