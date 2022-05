Erste Pflichtaufgabe erfüllt: Habach bleibt im Rennen um Aufstiegsplatz

Von: Oliver Rabuser

Ihm gelang der Volley-Schuss ins Glück: Habachs Martin Leiß bejubelt seinen Siegtreffer. © Nebl

Es sind die Wochen der Wahrheit in der Fußball-Kreisliga 2. Mehrere Teams kämpfen noch mit um den Aufstieg. Habach ist ein wichtiger Erfolg gelungen.

Habach – Der Einstieg in die Wochen der Wahrheit ist geglückt. Mit dem 1:0-Erfolg beim Lenggrieser SC kegelte der ASV Habach einen von drei direkten Konkurrenten um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga aus dem Rennen. Erreicht ist damit freilich noch nichts. Denn auch die Konkurrenz aus Deisenhofen und Murnau erledigte ihre Aufgaben pflichtschuldig. Für Markus Vogt war es daher nicht mehr als ein notwendiger Schritt. „Wir müssen alle Spiele gewinnen, sonst reicht es nicht.“

Kommenden Samstag steigt zuhause gegen Deisenhofen II der nächste Kreisliga-Gipfel. Nach einem Abstecher zum TSV Sauerlach gastiert der TSV Murnau zu einem vielleicht denkwürdigen Derby in Habach. Soweit möchte Vogt noch nicht denken. Für gewöhnlich ist das „Von-Spiel-zu-Spiel-Denken“ nichts anderes als eine hilflose und inflationär verwendete Worthülse. Im Falle der Habacher aber passt die Formulierung. Der ASV hat bereits ein Spiel mehr ausgetragen als seine Konkurrenten und darf nicht mehr patzen. Da ist ein frischer Geist, eine starke Menatlität gefragt. Englische Wochen wie zuletzt sind Gift für das Team.

ASV Habach konzentriert und fokussiert

Nach einer normalen Trainingswoche wuchsen Kräfte und Wille sogleich wieder an. „Die Mannschaft ist konzentriert und fokussiert“, betonte Vogt. Wie die Siege letztlich zustande kommen, ist zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt der Saison ziemlich einerlei. So störte sich Vogt auch nicht an der Tatsache, dass in Lenggries vielleicht das glücklichere Team siegreich vom Platz ging. „War ein Spiel auf Augenhöre“, konstatierte der ASV-Coach.

Mit wenig Torszenen, aber je zwei Aufmerkern auf beiden Seiten. Auf Habacher Seite verlor Max Tafertshofer am Fünf-Meter-Raum ein wenig den Blick für das Spielgerät, weswegen er es rechts daneben setzte. Zudem verpasste Felix Habersetzer das Tor knapp mit einem Drehschuss. Lenggries versuchte es aus der Distanz mit einem Schuss, der haarscharf am Habacher Kasten vorbei segelte – er wäre für Tobias Radiske unhaltbar gewesen. Bei Jakob Gergs Versuch von der Sechzehner-Grenze griff Radiske dann in herausragender Manier ein. „Überragend gehalten“, lobte Vogt.

Soviel zur Grundlage für das gerechte Remis, das bekanntlich nicht zustande kam. Denn einen hatten die Habacher noch. Einen Freistoß, den Christian Radiske aus dem Halbfeld in die Mitte brachte, wo ihn Martin Leiß volley abnahm und in die Maschen drosch – 1:0. „Überragend geschossen“, lautete Vogts Urteil diesmal. Der Coach stellte danach in Erwartung eines Lenggrieser Sturmlaufs auf Viererkette um. Doch blieben weitere brenzlige Szenen aus, auch weil die Habacher in zwei Fällen mit taktischen Fouls frühzeitig eingriffen.