Zwei Mal Ausgleich kassiert: Habach kommt gegen Schlusslicht Bad Kohlgrub ins Schwitzen

Von: Katrin Kleinschmidt

Kritischer Blick: Habachs Trainer Markus Vogt (hier auf einem Archivbild) war mit der Leistung seines Teams in Bad Kohlgrub nicht so recht zufrieden. © Andreas Mayr

Mit einer „Schlacht“ hatte Habachs Trainer Markus Vogt gerechnet - und die gab‘s beim Duell des Fußball-Kreisligisten mit Bad Kohlgrub tatsächlich.

Habach – Tobias Radiske krümmte sich am Boden. Gerade war er mit dem Bad Kohlgruber Josef Niklas zusammengeprallt. Und während am Platz hektisch geschimpft wurde – auf den Schiedsrichter und den Gegner –, da klatschte Markus Vogt in die Hände. „Das mach’ ma schon noch“, rief der Trainer des ASV Habach Richtung Platz. Die Partie beim Kreisliga-Schlusslicht FC Bad Kohlgrub lief zu diesem Zeitpunkt so gar nicht nach dem Geschmack seiner Fußballer. 2:2 stand es, der Pflichtsieg wackelte Mitte der zweiten Halbzeit. Doch Vogts Worte fanden bei Maximilian Nebl Gehör. Als Radiske aufgestanden war und der Ball wieder rollte, startete der Torjäger durch, umkurvte Kohlgrubs Keeper und schob das Leder zum 3:2 über die Linie. So hektisch es danach auch weiterging – Habachs Sieg war besiegelt.

„Wir hatten eine Schlacht erwartet und die war es dann auch“, sagte Vogt wenige Minuten nach dem Schlusspfiff. Kohlgrub hatte es dem ASV mit Willen und einer robusten Spielweise schwer gemacht, viele Angriffe beherzt gestoppt, Pässe unterbunden. „Spielerisch war das von uns nichts“, gab Vogt zu.

Habachs Martin Leiß muss in Bad Kohlgrub verletzt vom Platz

Einer der wenigen schönen Spielzüge war gleich zu Beginn zu sehen. Michael Baumgartner brachte den Ball flach rein, Nebl hielt den Fuß hin – 1:0. Fußball kann so einfach sein. Und sehr schmerzhaft. Das musste nur eine Minute später Habachs Martin Leiß erfahren. Er musste mit dickem, schmerzenden Knöchel vom Platz und wurde ins Krankenhaus gebracht. „Schaut nicht gut aus“, berichtete Vogt.

Es dauerte einige Minuten, bis sein Team wieder am gegnerischen Strafraum auftauchte. Den Kopfball von Phillip Puchner kratzte ein Kohlgruber Fuß von der Linie. Ansonsten gelang dem ASV kaum Zwingendes. Der nun Tabellendrittte geriet gegen die bis dahin harmlosen Gastgeber aber auch nicht unter Druck.

Mitte der zweiten Halbzeit wir‘s hektisch im Kreisliga-Duell

Nach der Pause wurde die Partie hektischer, es folgten einige Fouls und viel Geschimpfe, aber wenig schöner Fußball. In der 63. Minute kassierte der ASV den Ausgleich – Dominik Strauß traf im Nachsetzen. Doch Habach hatte eine Antwort parat: Baumgartner köpfte einen Freistoß zur erneuten Führung ein. Sie hielt nicht lange: Wenige Sekunden später schickte Schiedsrichter Matthias Dolderer Maximilian Tafertshofer mit Gelb-Rot vom Platz und sprach Kohlgrub einen Foulelfmeter zu. Max Meditz verwandelte zum 2:2. Der Frust bei den Habachern stieg. Doch dann trat Nebl seinen Sololauf an, der mit dem 3:2 endete.

Das Tor rettete drei Punkte, lenkte aber nicht davon ab, dass der ASV in Kohlgrub nicht überzeugen konnte. „Ich lobe gern, aber da muss man jetzt mal Tacheles reden“, kündigte Trainer Vogt an. „Das muss ein Weckruf für uns sein, wir werden noch auf einige kämpferische Mannschaften treffen.“ KATRIN KLEINSCHMIDT

Statistik

FC Bad Kohlgrub-A. 2

ASV Habach 3

Tore: 0:1 (4.) Nebl, 1:1 (64.) D. Strauß, 1:2 (67.) Baumgartner, 2:2 (68.) Meditz (Foulelfmeter), 2:3 (78.) Nebl. Gelbe Karten: Bad Kohlgrub 4, Habach 4. Gelb-rote Karte: Habach: Tafertshofer (68.). Schiedsrichter: Matthias Dolderer. Zuschauer: 70.