Peißenberg verliert beim Tabellenführer: „Nicht schlecht“ ist nicht gut genug

Von: Oliver Rabuser

Nichts zu holen gab es für Elias Graf (in Weiß) und die Peißenberger in Deisenhofen. © Rabuser

Kampf und Einsatzwillen hatten die Peißenberger Fußballer dem FC Deisenhofen II entgegenzusetzen. Beim Ligaprimus reicht das allerdings nicht.

Peißenberg – Was blieb, war die Erkenntnis, dass es in dieser Fußball-Kreisliga Gegner gibt, denen der TSV Peißenberg selbst durch mannschaftliche Geschlossenheit und ein relativ gutes Defensivverhalten nicht beikommen kann. Das Team verkaufte sich bei der 0:3-Pleite beim FC Deisenhofen zwar ordentlich, wurde aber für jede kleine Unaufmerksamkeit knallhart bestraft.

Der Schwierigkeitsgrad war unstrittig. Es hatte etwas von David gegen Goliath. Der Underdog trat mit der Prämisse an, lange die Null zu halten. Das klappte nicht. Er konnte aber auch nichts anbieten, was als Grundlage für ein besseres Ergebnis hätte dienen können. Zwei Eckbälle, die von Michael Stoßberger respektive Raphael Franz abgelegt wurden, jedoch keine Abnehmer fanden, war die spärliche Ausbeute der TSV-Offensive. „Aus dem Spiel heraus haben wir nichts zustande gebracht“, räumte Co-Trainer Stoßberger ein. Der Innenverteidiger betont aber auch: „Wir haben uns nicht schlecht verkauft.“

Das kann man insoweit stehen lassen, als andere Kreisligisten schon deutlicher unter die Räder kamen. Zumal der FCD durch ein hohes Maß an Effektivität bestach. „Vier Chancen, drei haben sie eiskalt ausgenutzt“, kommentierte Stoßberger die Abläufe. „Du merkst halt das höhere Tempo der vorderen Mannschaften. Sie sind uns spielerisch überlegen.“

Vorteil des TSV Peißenberg: der große Kader

Da blieben also fast nur Kampf und Einsatz als Mittel. Daran mangelte es im TSV-Lager nicht. Trotz einiger angeschlagener Kicker schlugen die Peißenberger mit üppiger Kapelle zum Auswärtsmatch auf. „Großer Kader, großes Plus“, nannte Stoßberger den möglichen Vorteil für die kommenden Wochen oder gar die Relegation.

In Deisenhofen half die Quantität wenig. Früh brachte Michael Karl den Favoriten mit einem Distanzschuss in Front. Beim 0:2 präsentierte der FCD die ganz feine Kunstrasenklinge. Ein Steckpass auf Fabian Gießen erreichte Markus Mayer. „Sie spielen so, wie sie es wollen – aber es war auch unser Fehler“, hält Stoßberger fest. Das 0:3 fiel nach flinken Doppelpässen.

So steht der TSV am kommenden Samstag gegen Sauerlach vor seiner letzten Chance, den Ligaverbleib vielleicht doch noch auf direktem Wege zu realisieren.