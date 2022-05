Polling unterliegt in Deisenhofen: Guter Vorsatz war schnell dahin

Von: Andreas Mayr

Robert Färbers Taktik ging nicht auf. © Andreas Mayr

Mit Kontern wollte Fußball-Kreisligist SV Polling in Deisenhofen punkten. Doch das Team lag schnell 0:3 hinten.

Polling – Robert Färber wollte Nachbarschaftshilfe leisten. Ein Punktgewinn in Deisenhofen hätte den Murnauern weitergeholfen. Doch verschlafene 20 Minuten zum Start warfen alle guten Vorsätze über den Haufen. Innerhalb von acht Minuten kassierte der SVP drei Gegentore. Der Zwischenstand nach 19 Minuten – nämlich 0:3 – blieb bis zum Ende bestehen.

Färbers Plan las sich gar nicht so schlecht. In der Vorwoche hatte er Deisenhofen II in Habach beobachtet und gesehen, wie die Münchner den ASV in der eigenen Hälfte festzurrten – Färber erspähte Lücken für Konter. Pollings Stärke. Deshalb hält er nach der Partie fest: „Da wäre deutlich mehr drin gewesen.“ Zumal Deisenhofens Aufstellung diesmal längst nicht so übermächtig daherkam wie in den Spitzenspielen. Trotzdem hielt der FC einen Joker in der Hinterhand: seinen Kunstrasenplatz. „Da kommen seine Stärken besser zu tragen.“ Als dann auch noch Deisenhofen mit seiner gefürchteten Anfangsoffensive dreimal traf, sah der Coach „die Philosophie über den Haufen geschmissen“.

Mehrere Chancen vergeben

Wobei die Tore aus SVP-Sicht unglücklich fielen. Die ersten beiden Freistöße stuft Färber als „nicht unhaltbar“ ein, ohne Torwart Fabian Faltermeier zu nahe zu treten. „Er war noch nicht auf der Höhe.“ Beim dritten erkannten die Gäste eine Abseitsstellung. Während beim designierten Meister in der Anfangsphase beinahe jeder Schuss saß, endeten mehrere aussichtsreiche Szenen für Polling ohne Treffer. Ein Faktor war der Ausfall des krank gewordenen Maximilian Baumgartner. Sein Vertreter Tobias Meier erhielt sogleich Lob vom Trainer. Auf dem Flügel habe Meier, der zu Beginn der Saison kaum Spielpraxis gesammelt hatte, den Deisenhofenern mit seinem Tempo Probleme bereitet. Ohnehin war Färber mit dem Team zufrieden – die erste Viertelstunde ausgeklammert.