SV Polling: In der Abwehr zu anfällig und auf dem Platz zu leise

Von: Oliver Rabuser

Laufen der Musik noch hinterher: Die Pollinger (in weißen Trikots, hier Philipp Seligmann im Heimspiel gegen Pöcking) sind mit zwei Niederlagen gestartet. © Oliver Rabuser

Vor dem Kreisliga-Gastspiel beim SV Ohlstadt fordert Pollings Spielertrainer Hans Huber, dass seine Spieler mehr Verantwortung übernehmen.

Polling – Obwohl der SV Polling noch nicht mit dem Rücken ansteht, die gern zitierte wie berüchtigte Wand nähert sich. „Im Training passen die Leistungen, die Stimmung ist noch nicht gekippt“, fasst Hansi Huber die Gemengelage beim Kreisligisten nach zwei Niederlagen mit insgesamt neun Gegentreffern zusammen. Die beiden Auftaktpartien gegen Peißenberg (3:4) und Pöcking (2:5) zusammengenommen, finden sich mehrere Missstände, die es zeitnah abzustellen gilt, um endlich die ersten Punkte anzuschreiben.

Im Gastspiel beim SV Ohlstadt an diesem Sonntag (14 Uhr) ist eine geschlossene und weitgehend fehlerfreie Teamleistung ohnehin unabdingbar. Bei den Gastgebern hat sich der Kader nach dem 2:2 bei der DJK Waldram während der Woche deutlich verbreitert. Und wer Stefan Schwinghammer aus deiner Zeit beim ESV Penzberg kennt, weiß um das Fitnesslevel seiner Teams. „Wir werden 90 Minuten marschieren“, kündigt der SVO-Coach an.

SV Polling will die Defensive stärken

Sein Pollinger Kollege Huber muss sich derweil zusammen mit Michael Schöttl ein Rezept gegen die anfällige Defensive in seinem Team einfallen lassen. Bei den Rückschlägen gegen Pöcking ist der Fall klar. „Zu weit weg von Clemens Link, und auch die anderen Torschützen hatten zu wenig oder keinen Druck von uns“, resümierte der 34-Jährige. Bisweilen passen auch die Abstände innerhalb der Viererkette nicht. Wobei Huber hierbei einen anderen Ansatz verfolgt. „Wenn ich sehe, dass ein Gegenspieler freisteht, muss ich in die Manndeckung gehen und an ihm drankleben.“

Überdies ist es ihm auf dem Feld zu leise. Stichwort: Kommunikation. Ausgeprägtere Hierarchien wären ebenfalls im Sinne der Coaches. „Keiner nimmt das Heft so richtig in die Hand“, sagt Huber mit Blick auf Training und Spiel. Die Mannschaft steht ab sofort in der Pflicht, jedwede Ausflüchte verlieren ihre Gültigkeit. „Sie muss von der ersten Minute an brennen“, stellt Huber klar. „Ohlstadt wird das 95 Minuten lang tun“, macht er sich auf einen galligen Widersacher gefasst. Für den SVO ist es der erste Heimauftritt. Schwinghammer spricht von „18 gleichwertigen Spielern“ und der „Qual der Wahl“, was die Aufstellung betrifft. Der SVP kann zumindest mit Ausnahme von Fabio Hägl (Urlaub) die Belegschaft der Vorwoche aufbieten.