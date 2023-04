Kreisliga kompakt: Habach will weiter Kontakt zur Spitze halten — Peißenberg erwartet Top-Team

Der Einsatz hat sich gelohnt: In der Vorrunde gewann der ASV Habach (in blauen Trikots, hier Michael Baumgartner, sein Gastspiel in Ohlstadt mit 4:2.

Fussball: Kreisliga Zugspitze

Von Roland Halmel schließen

Noch ist alles möglich für die Landkreis-Teams in der Kreisliga: Habach ist in Ohlstadt gefordert, Peißenberg erwartet Tabellenführer Miesbach, Polling muss reisen.

Landkreis – Nach vier Spieltagen ist in den Ab- und Aufstiegsrunden der Kreisliga noch alles möglich. Der ASV Habach mischt in der Meisterrunde vorn mit und hat die Bezirksliga weiter im Blick. Der in diesem Jahr noch sieglose Vorrundenmeister TSV Peißenberg steht dagegen unter Zugzwang. Der SV Polling will in der Abstiegsrunde nach der Spielabsage vergangene Woche seinen Aufwärtstrend fortsetzen.

ASV Habach

Die Leistung des ASV Habach im vergangenen Heimspiel gegen Hausham passte, der Ertrag dagegen nicht. Gegen die defensiv ausgerichtete SG reichte es nur zu einem 1:1. Dennoch ist der ASV als Tabellenzweiter der Aufstiegsrunde im Soll. Das soll auch nach dem Auftritt an diesem Samstag beim SV Ohlstadt (15 Uhr) möglichst so bleiben. „Der SVO muss punkten und wird anders spielen als Hausham“, erwartet Habachs Trainer Markus Vogt einen deutlich offensiver ausgerichteten Gegner als die Woche zuvor.

Als Vierter des Klassements mit zwei Zählern Rückstand auf den ASV sind die Ohlstädter unter Zugzwang, wenn sie noch vorn mitmischen wollen. „Wir kennen Ohlstadt und wissen, dass es ein harter Fight wird. Den müssen wir annehmen“, hat Vogt sein Team auf eine kampfbetonte Partie eingestellt. Im Vorrunden-Gastspiel im vergangenen September klappte das gut. Damals entführte der ASV mit einem 4:2-Sieg die Punkte aus Ohlstadt. Das Rückspiel in Habach endete dann 2:2.

„Wir werden mit breiter Brust anreisen“, verkündet Vogt nach dem 3:1-Auswärtserfolg vergangenen Woche in Peißenberg. Auch die guten Trainingseindrücke stimmen den Coach positiv. „Wir hatten gute Bedingungen und die Jungs haben super trainiert“, sagt der ASV-Coach, der sein Team durch den Ausfall von Matthias Adelwarth ein wenig umstellen muss. Ansonsten stehen ihm bis auf den schon lange verletzten Benedikt Heckmeier alle Spieler zur Verfügung. „Und die zuletzt Angeschlagenen sind auch wieder voll fit“, so Vogt.

TSV Peißenberg erwartet Tabellenführer Miesbach

Für den TSV Peißenberg läuft es in der Meisterrunde nicht so wie noch im vergangenen Herbst, als er die Kreisliga-Vorrunde als Tabellenführer abschloss. Bisher stehen aus vier Partien lediglich zwei Unentschieden auf der Habenseite. Durch die sechs mitgenommenen Bonuspunkte ist die Mannschaft um Spielertrainer Michael Stoßberger als aktuell Fünfter aber noch in Reichweite der Aufstiegsplätze. Vom Aufstieg redet beim TSV aktuell aber keiner. Vielmehr geht es für Stoßberger darum, an diesem Samstag beim Heimspiel gegen den SV Miesbach (14 Uhr) eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu bringen. „Wir haben sechs Ausfälle, da stellt sich das Team praktisch selbst auf“, sagt Stoßberger. Andreas Hett, Hubert Jungmann, Christian Kreutterer fallen verletzt aus. Elias Graf und Thomas Völkle müssen wegen ihres Studiums passen, Marcel Schned wegen der Arbeit. „Aktuell habe ich einen einzigen Auswechselspieler“, ergänzt Stoßberger, der selbst ebenfalls nicht fit ist und nur als absoluter Notnagel auf der Bank sitzt.

Die Personalsorgen beim TSV kommen zur Unzeit, schließlich gastiert mit Miesbach der momentane Spitzenreiter in der Marktgemeinde. „Wir müssen das Team komplett umstellen, deshalb sind wir klarer Außenseiter“, so Stoßberger. Dennoch hofft er, dass sein Team den Miesbachern wieder so ein enges Match wie im Mai vergangenen Jahres liefern kann, als sich beide Mannschaften in Miesbach mit einem 2:2-Unentschieden trennten. „Es wird eine harte Nummer, aber wir brauchen keine Angst haben und versuchen das Beste draus zu machen“, sagt Stoßberger.

SV Polling gastiert beim TSV Sauerlach

Der durch den Regen schwer in Mitleidenschaft gezogene Platz am Jakobsee sorgte in der vergangenen Woche beim SV Polling für eine Zwangspause, da die Partie gegen die DJK Waldram abgesagt werden musste. In der Zwischenzeit gibt es einen Nachholtermin, gespielt wird am Mittwoch, 10. Mai. Bis dahin stehen für den SVP erst noch zwei andere Partien auf dem Programm. Die erste davon bestreiten die Klosterdörfler an diesem Sonntag beim TSV Sauerlach (15 Uhr). „Eine runderneuerte Wundertüte“, urteilt SVP-Trainer Michael Schöttl über den Kontrahenten, der in der Kreisliga 1 in der Vorrunde die Rolle des Prügelknaben innehatte und mit der unglaublichen Torbilanz von 4:99 Toren in 14 Partien als abgeschlagenener und punktloser Tabellenletzter abschloss. In der Winterpause rüstete der TSV seinen Kader aber auf.

Prompt läuft es in der Abstiegsrunde besser. Mit Siegen in Waldram und gegen Otterfing hat Sauerlach wieder gute Karten, die Klasse zu halten. „Das ist ein ganz gefährlicher Gegner,“ warnt Schöttl seine Mannen den TSV auf die leichte Schulter zu nehmen. In der Saison davor tat sich der SVP beim 2:2 zuhause und beim 2:1-Auswärtssieg gegen Sauerlach auch sehr schwer. Durch den Ausfall von Philipp Seligmann, Lukas Schimpl und Lennart Fries muss Schöttl sein Team etwas umstellen. „Das darf aber keine Ausrede sein“, so Schöttl. Vielmehr erwartet er, dass deren Vertreter ihre Chancen nutzen.