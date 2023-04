Brisantes Derby zwischen Habach und Peißenberg: Verlieren darf keiner

Hier wurden keine Freundschaften geschlossen: Mitunter hitzig ging es beim Aufeinandertreffen im vergangenen Oktober zu, das die Peißenberger (in roten Trikots) gegen die Habacher mit 2:1 gewannen.

Fußball: Kreisliga

In der Meisterrunde der Kreisliga treffen am Ostermontag der TSV Peißenberg und der ASV Habach aufeinander. Beide Teams stehen dabei unter Druck.

Peißenberg/Habach – Fast zeitgleich mit dem Nachbarschaftsderby der Meisterrunde B zwischen dem FC Wildsteig/Rottenbuch und dem TSV Peiting steigt am Ostermontag nur zwölf Kilometer entfernt ein zweites brisantes Landkreisduell.

Der TSV Peißenberg erwartet in der Meisterrunde A den Rivalen vom ASV Habach (14 Uhr), die in der Meisterrunde A mit nur einem Punkt Unterschied die Plätze zwei und drei belegen. „Das wird ein Duell auf Augenhöhe, das nur Nuancen entscheiden werden“, erwartet Habachs Coach Markus Vogt, dessen Team das bis dato letzte Duell gegen den TSV vor einem halben Jahr an gleicher Stelle mit 1:2 verlor.

Brisantes Derby zwischen Habach und Peißenberg

„Der Peißenberger Sieg war damals verdient“, erinnert sich Vogt nur ungern an die Niederlage, nachdem der ASV, der die vier Duelle davor gegen den Landkreisrivalen gewonnen hatte, als Favorit in das Spiel gegangen war. Vor allem mit dem hohen Pressing des TSV kamen die Habacher damals nicht zurecht. Ob die Peißenberger erneut auf diese Taktik setzen, lässt Spielertrainer Michael Stoßberger offen.

Habach sei gegenüber der Vorrunde durch den Zugang von Maximilian Kalus noch einmal stärker geworden. „Vielleicht müssen wir uns da was anderes einfallen lassen“, sagt Stoßberger, der sich aber nicht in die Karten schauen lassen will. „Das wird eine ganz harte Nuss“, ist Stoßberger jedoch durchaus bewusst.

„Wir spielen auf Sieg und wollen den Dreier“, sagt Vogt. Habachs Coach ist angesichts der Tabellensituation bewusst, dass Verlieren für sein Team verboten ist. Das gilt aber auch für die Peißenberger. „Wir wollen nicht hinten reinrutschen“, so Stoßberger, der nach den beiden Unentschieden zum Rundenauftakt ebenfalls einen Sieg anpeilt. Personell kann er dabei fast aus dem Vollen schöpfen. Philipp Solleder hat sich nach einer intensiven Physio-Behandlung wieder fit gemeldet. Aus der Stammbesetzung fehlt damit nur Stürmer Elias Graf (Studium).

Beim ASV steht hinter dem Einsatz der angeschlagenen Benedikt Heckmeier und Philipp Puchner noch ein Fragezeichen. „Wir sind gut aufgestellt und haben auch Optionen für die Startelf“, berichtet Vogt. Er lässt aber offen, ob er, wie zuletzt gegen Lenggries, mit einer Dreierkette verteidigt oder ob er auf eine Viererkette setzt. „Wir müssen die Zweikämpfe gewinnen und unsere Qualitäten konzentriert auf dem Platz bringen“, lautet das Rezept von Stoßberger, um die Habacher ein weiteres Mal zu bezwingen.