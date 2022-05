FC Penzberg: Ersatzgeschwächt, aber dennoch guter Dinge

Von: Roland Halmel

Teilen

Nicht nur die Hose soll den Härtetest bestehen: Die Penzberger (hier Sepp Siegert, re., im Hinspiel) wollen nicht mit leeren Händen aus Oberweikertshofen zurückkehren. © Roland Halmel

Die Aufgabe ist schwer: Der FC Penzberg fährt mit großen Personalsorgen zum Tabellenführer Oberweikertshofen. Dennoch sind die Penzberger guter Dinge.

Penzberg – Zuhause hui, auswärts pfui: Auf diesen einfachen Nenner lassen sich die Spiele des FC Penzberg in den vergangenen Wochen bringen. Während es im heimischen Nonnenwaldstadion – mal abgesehen von der 0:2-Niederlage am vergangenen Samstag gegen den Tabellenzweiten Denklingen – sehr erfolgreich lief, tut sich der FCP nach der Winterpause in der Fremde, vor allem bei seinen Gastspielen in München, sehr schwer. Gegen den FC Kosova (2:4), Haidhausen (2:3) und Neuperlach (2:6) gingen die Mannen von Trainer Martin Wagner jeweils leer aus.

Ob die Penzberger ihre schwache Auswärtsbilanz gerade beim SC Oberweikertshofen an diesem Samstag (16 Uhr) aufbessern können, ist allerdings sehr zweifelhaft. Der SCO führt die Tabelle an und kann mit einem Heimsieg gegen die Wagner-Elf einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. „Die werden Vollgas geben, aber wir freuen uns auf das Spiel,“ versichert Wagner, der Oberweikertshofen als aktuell bestes Team der Bezirksliga Süd einstuft. „Nach so vielen Partien lügt die Tabelle nicht, die stehen nicht umsonst da“, hat Wagner höchsten Respekt vor den Hausherren.

FC Penzberg hat großen Respekt vor SC Oberweikertshofen

Die Voraussetzungen, dass seine Mannschaft für eine Überraschung sorgen kann, sind aber alles andere als optimal. „Unser Team stellt sich momentan selbst auf“, so Wagner angesichts der langen Liste an Ausfällen, auf der mittlerweile auch Maximilian Berwein (Rückenprobleme) und Erduan Abdyli (Corona) stehen. Einige Langzeitverletzte sind zwar wieder im Lauftraining, „da wollen wir in unserer Tabellensituation aber kein Risiko eingehen“, so Wagner. Sein Team ist im gesicherten Mittelfeld, daher bestehe keine Notwendigkeit für Experimente. „Wir haben aber immer noch eine gute Mannschaft, die den SCO schlagen kann“, sieht Wagner seine Mannen, die nach der 1:3-Hinspielniederlage auf Revanche brennen, nicht chancenlos.

Zum Team stößt auch wieder Allrounder Sepp Siegert und erstmals Winterneuzugang Maximilian Grünzinger, dessen Sperre, die er sich bei seinem vorherigen Verein Antdorf eingehandelt hat, abgelaufen ist. „Unser Kader ist mit 13 Mann zwar nicht groß, dennoch wollen wir dem Favoriten ein Bein stellen“, zeigt sich Wagner optimistisch, was angesichts der Auswärtserfolge, die der FCP außerhalb von München bei Spitzenteams wie Raisting oder Wolfratshausen eingefahren hat, auch durchaus legitim ist.