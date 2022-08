Penzberg gegen Murnau: Nach dem Pokal-Clash folgt nun der Liga-Kracher

Von: Andreas Mayr

Jüngst standen sich Penzberg und Murnau im Pokal gegenüber. Jetzt kommt das Duell in der Liga. Wir haben mit zwei Spielern gesprochen, die das Lager gewechselt haben.

Penzberg – Da hat er sich was anhören dürfen, der Andi Schneeweiß. Von Zuschauern, aber auch den ehemaligen Penzberger Mitspielern. „War doch die falsche Entscheidung mit dem Wechsel“, feixten sie auf der Anlage, auf der Schneeweiß das Fußballspielen gelernt hat. „War klar, dass das kommt“, sagt Andreas Schneeweiß, 26 Jahre alt und Penzberger in Diensten des TSV Murnau. „Alles auf Spaß-Basis“, stellt er klar. Denn sie verstehen sich ja blendend untereinander, die Murnauer und die Penzberger, die diese Woche zweimal aufeinandertreffen.

Teil eins des Doppel-Blockbusters ging am vergangenen Mittwoch an den FCP und Korbinian Neumaier, den früheren Murnauer Torwart. 2:0 siegten die Hausherren im Pokal. „Ich bin aber erst zufrieden, wenn wir Samstag auch noch gewinnen“, betont der Keeper des FCP. An diesem Samstag duellieren sich die Rivalen in der Bezirksliga ein weiteres Mal (14.30 Uhr), Nonnenwaldstadion). Wieder in Penzberg, wieder auf Kunstrasen. Und doch ist sich Andi Schneeweiß sicher: „Das wird ganz anders.“

Für die Beiden ist das kein normales Spiel, ihr Tête-à-Tête mit der eigenen Vergangenheit. Korbinian Neumaier hat das alles im vergangenen Jahr erlebt. Drei Wochen nach seinem Wechsel lief er schon im Pokal gegen Murnau auf – und verlor. „Da war’s schwierig“, sagt er rückblendend. Ein Jahr danach sagt ein gereifter Neumaier: „Ich freue mich mehr darauf. Du hast alle beisammen, kannst ratschen. Es macht Spaß, gegen die alten Kollegen zu zocken.“

Andi Schneeweiß lernte am Mittwoch die Sonderlichkeiten des ersten Duells kennen. Ein bisschen aufgeregt sei er gewesen, also ein bisschen mehr als üblich. Er kam extra früher an den Platz, um noch mit ein paar alten Mitspielern zu quatschen. Sein Abgang nach Murnau, 15 Minuten die Bundesstraße Richtung Südwesten, hat einige überrascht im Sommer. Allerdings hatte er sich angebahnt. Schon im Winter beklagte Schneeweiß, dass ihm der Spaß abhanden gekommen sei. An den Spielern lag’s nicht, wohl aber an der Einstellung. „Es war keine Trainingsmotivation mehr da, es ging um nichts mehr, keiner hatte Bock.“

Also stand er vor einer folgenschweren Frage: Aufhören, sich nur noch dem Fitnessstudio verschreiben oder nach Murnau wechseln, wo er die Diemb-Brüder und Georg Kutter kannte? Der 26-Jährige sagte sich: „Ich greife nochmals an.“ Bisher „war’s die richtige Entscheidung“. Nun auch noch gegen Penzberg in der Liga anzutreten, sieht er als schönen Nebeneffekt. Die Motivation, die sich aus dem persönlichen Verhältnis zum Heimatklub ergibt, sei riesengroß. „Wenn ich schon wechsle, möchte ich auf alle Fälle vor Penzberg landen. Egal, was es kostet. Und am besten vor allen anderen auch“, so Schneeweiß.

Die gleichen Worte verwendet Korbinian Neumaier. Zwei Teams, die um den Aufstieg eifern. Was gibt’s besseres für die Region? Penzberg hat es hinbekommen, seine Defensive zu stabilisieren. Hauptgrund laut Neumaier: „Weil jeder alles für die Null gibt, dann funktioniert das auch.“ Die so oft gefeierte wie gefürchtete Offensive des TSV legten sie mit einer „positiven Aggressivität“ lahm, so nennt’s der Torwart. Gewiss, Glück gehörte auch dazu. Ein Freistoß von Bastian Adelwart touchierte noch die Latte. Adelwart ließ seinen früheren Mitspieler wissen, wieviel Dusel er gehabt hatte.

„Mir gefällt das, sich gegenseitig aufzuziehen. Das gehört dazu. Du musst austeilen und einstecken können“, sagt Neumaier. Für diesen Samstag erwartet er ein „packendes Duell“, das Murnau „mit aller Gewalt“ gewinnen möchte. Die Penzberger regenerierten am Donnerstag in der Therme in Kochel für Episode zwei des harten Kampfes. Murnau stand auf dem Platz und kümmerte sich um taktische Feinheiten, aber auch um die passende Einstellung. Andreas Schneeweiß kündigt an: „Wir werden uns Gedanken machen – und wir werden es besser machen.“