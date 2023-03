FC Penzberg: Im Niemandsland, aber voll motiviert

Von: Andreas Mayr

Teilen

Ambitionierter Stürmer: Denis Grgic (links, hier im Heimspiel gegen Großhadern) traut seiner Mannschaft zu, dass sie die restlichen zwölf Partien allesamt gewinnt. © Andreas Mayr

Fußball Bezirksligist FC Penzberg hat die Saison noch längst nicht abgeschrieben. Der Start ins neue Spieljahr erfolgt in Wolfratshausen.

Penzberg – Es gibt dann doch eine gute Seite an der durchwachsenen Hinrunde der Penzberger Fußballer in der Bezirksliga Süd: Als Tabellenfünfter spielen sie zwar nicht mehr in erster Reihe um den Aufstieg in die Landesliga mit, dafür können sie sich in Ruhe auf die nächste Saison vorbereiten. Wie ernst es der FCP um Ex-Profi Simon Ollert nimmt, zeigt die lange Vorbereitung inklusive Trainingslager und sechs Testspielen (fünf Siege). Zum Abschluss gab’s ein 11:0-Schützenfest gegen Peißenberg mit bereits einigen neuen Namen in der Startelf (Michael Wiedenhofer und Andreas Schneeweiß).

Zum Frühjahrsauftakt in der Bezirksliga steht am Samstag gleich ein Quasi-Nachbarduell beim BCF Wolfratshausen (14 Uhr) auf dem Programm, der wie Penzberg zu den Teams gehört, die in den restlichen zwölf Spielen etwas gutzumachen haben. Vor dem Auftakt haben wir uns im Klub umgehört, mit welchen Erwartungen, Hoffnungen und Zielen die Penzberger ins Fußballjahr 2023 starten.

FC Penzberg trifft auf BCF Wolfratshausen

Josef Siegert, Sportlicher Leiter: „Ich freue mich auf jedes Spiel. Besonders auf die Derbys, das geht ja am Samstag gleich los in Wolfratshausen. Erwarten tue ich mir nicht viel. Wir stehen im Niemandsland. Ich hoffe, dass die Mannschaft trotzdem die Situation annimmt, wie in der Vorbereitung Gas gibt, sich weiterentwickelt und das System verinnerlicht. Ein Spieler ist extrem aufgefallen: Michael Wiedenhofer, der kommt aus der Kreisklasse. Er hat von Anfang an Gas gegeben und ein Engagement ohne Ende gezeigt. Der macht richtig Spaß, nicht nur mir und dem Trainerteam, sondern auch der ganzen Mannschaft. Schauen wir mal, ob ihn der Trainer am Samstag gleich aufstellt. Auch Andi Schneeweiß, der Rückkehrer aus Murnau, macht natürlich Freude.“

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Simon Ollert, Trainer: „Ich erwarte von der Rückrunde, dass wir als Verein unseren nächsten Entwicklungsschritt gehen und damit die Basis für den Sommer schaffen. Damit man sich danach hinsetzt und gegenseitig ein ehrliches Feedback gibt und wir die Weiterentwicklung im Verein vorantreiben können. Sportlich erwarte ich mir eine erfolgreiche Rückrunde. Unter Erfolg verstehe ich die Umsetzung unserer Trainingsinhalte. Dass ich merke, die Mannschaft hat es verstanden und angenommen. Dass man merkt, dass die Mannschaft lebt. Am Ende des Tages sieht man, was raus kommt, aber diesen Lerneffekt wünsche ich mir. Für mich persönlich wünsche ich, dass ich mich als Trainer weiterentwickle und in dem halben Jahr lernen kann. Egal, was passiert: Es soll eine schöne Rückrunde werden, nach der wir uns in die Augen schauen können. Auch wenn es harte Entscheidungen gibt. Egal, ob mit uns oder ohne uns, erwarte ich auch einen spannenden Aufstiegskampf. Ich fände es cool, wenn Garmisch nochmals Druck bekommt.“

Denis Grgic, Stürmer: „Unser Ziel ist auf jeden Fall, das Maximum rauszuholen, so viele Punkte, wie es geht. Wir schauen dann, was rauskommt. Als Mannschaft wollen wir mehr zusammenwachsen, da wir doch ziemlich viele neue Spieler haben, einen neuen Trainer und einen ganz neuen Co-Trainer, der sehr, sehr viel Positives für uns gebracht hat, der uns viel beibringt, spielerisch und neben dem Platz. Meine persönlichen Ziele sind, der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen. Heißt, so viele Tore wie möglich zu schießen, dass wir am Ende – wenn’s gut läuft – sogar jedes Spiel gewinnen.“