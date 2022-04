Kreisliga kompakt: Habach, Polling und Peißenberg haben ein gemeinsames Problem

Von: Roland Halmel

Dahin gehen, wo’s weh tut: Der SV Polling (links Maximilian Baumgartner, im Spiel gegen Kreuth) braucht im Heimspiel am Sonntag gegen Holzkirchen II unbedingt Punkte. © Andreas Mayr

In der Kreisliga 1 sind der ASV Habach, der SV Polling und der TSV Peißenberg an diesem Wochenende alle zu Hause gefordert. Alle drei haben ein Problem - und das betrifft das Personal.

Landkreis – Fünf bis sieben Spiele stehen für die Mannschaften in der Kreisliga 1 bis Saisonschluss noch auf dem Programm. Damit sind auf alle Fälle noch genügend Punkte zu vergeben, um im Auf- und Abstiegskampf noch etwas bewegen zu können. Vier Mannschaften, darunter der ASV Habach, kämpfen um den Titel und gleich sechs Teams, darunter Peißenberg und Polling, wollen im Tabellenkeller die Abstiegsrelegation vermeiden.

ASV Habach trifft zu Hause auf die DJK Waldram

Am Osterwochenende wurden die Karten an der Tabellenspitze der Liga neu gemischt. Im Spitzenspiel besiegte zuletzt der FC Deisenhofen II den bis dahin führenden TSV Murnau. Die Deisenhofener übernahmen damit Rang eins und sind jetzt erster Titelanwärter. Doch auch der ASV Habach und der Lenggrieser SC dürfen angesichts eines nur geringen Abstands nach oben noch vom Meistertitel träumen. Um diesen Traum zu verwirklichen, dürfen sich die Habacher keine weiteren Ausrutscher, wie zuletzt beim 1:1 gegen den TuS Holzkirchen II, leisten. Auf dem Papier wartet auf den ASV im Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen die DJK Waldram eine lösbare Aufgabe.

Bei der DJK, die in den vergangenen Jahren immer ganz vorn mitgespielt hat, läuft es in dieser Saison überhaupt nicht. Spieler- und Trainerwechsel sorgten für alles andere als für Stabilität bei den Waldramern, die nach sieben sieglosen Spielen bis auf den vorletzten Platz abgerutscht sind. „Wir werden sie deshalb aber nicht unterschätzen. Für die DJK ist das quasi ein Endspiel und der letzte Strohhalm“, rechnet ASV-Coach Markus Vogt mit einem hoch motivierten Gegner. An das Hinspiel, sein Debüt als ASV-Coach, hat Vogt keine guten Erinnerungen: Seinerzeit setzte es eine 0:2-Pleite.

Personell können die Habacher nicht aus dem Vollen schöpfen, da einige Stammkräfte fehlen. „Dann müssen andere in die Bresche springen“, will Vogt die Ausfälle von Martin Leiß, Benedikt Heckmeier und Phil Puchner nicht als etwaige Ausrede durchgehen.

SV Polling bruacht gegen Holzkirchen II unbedingt Punkte

Eine richtungsweisende Woche wartet auf den SV Polling. Innerhalb von sieben Tagen stehen drei Spiele für die Mannen von Coach Robert Färber gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller auf dem Programm. „Das wird eine ganz wichtige Woche“, sagt Färber vor den Vergleichen mit dem TuS Holzkirchen II, mit dem SV Ohlstadt und mit der DJK Waldram. Den Anfang macht das Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den TuS Holzkirchen II.

„Die Mannschaft ist schwer einzuschätzen, aber auf alle Fälle sehr spielstark“, sagt Färber über den Achten, der zwei Punkte mehr als der SVP auf dem Konto hat. Im Hinspiel bei der TuS-Reserve kamen die Pollinger mit 1:7 gewaltig unter die Räder. Also gilt: „Da haben wir noch eine offene Rechnung“, sagt Färber, der auch darauf hinweist, dass die Pollinger damals „enorm ersatzgeschwächt“ angetreten waren. Aktuell plagen den Coach ebenfalls Personalsorgen: Neben diversen Langzeitverletzten, zu denen auch Kapitän Sebastian Gößl zählt, hat er einige erkrankte Spieler im Team. „Bei denen muss man schauen, ob sie bis Sonntag fit sind“, sagt Färber.

Ungeachtet dieser Probleme brauchen die Pollinger im Abstiegskampf jeden Punkt. „Wenn wir kämpferisch robust auftreten, bin ich zuversichtlich, schließlich spielen wir zuhause“, hat Färber einem Heimsieg fest im Visier.

TSV Peißenberg hofft auf Remis gegen Lenggries

Mit zwei knappen 1:0-Erfolgen in den Kellerduellen gegen Bad Kohlgrub und Waldram hat der TSV Peißenberg seine Durststrecke von sieben Niederlagen in Folge beendet. Mit den sechs Punkten stellte der TSV nicht nur den Anschluss zum rettenden Ufer her, das jetzt nur noch drei Zähler entfernt ist, sondern die Truppe von Trainer Florian Heringer tat auch etwas für das doch arg angeknackste Selbstvertrauen. Eine gute Moral sollte den Peißenbergern im Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr) helfen, um gegen den Lenggrieser SC bestehen zu können.

Gegen den Tabellenvierten sind die Rollen eindeutig verteilt: „Lenggries ist absoluter Favorit“, sagt Heringer nicht zuletzt mit Blick auf das Hinspiel, das seine Mannen mit 0:4 verloren haben. Dabei bekam der TSV vor allem Max Scheck nicht in den Griff. Der SC-Torjäger hat mittlerweile 13 Treffer erzielt. Einmal mehr müssen die Peißenberger, aufgrund diverser Ausfälle, ihr Team umbauen. „Wir werden trotzdem alles reinwerfen und schauen, dass wir vielleicht einen Punkt holen können“, sagt Heringer. Lenggries ist in der Kreisliga 1 das zweitbeste „Auswärtsteam“. Auf fremdem Platz holten die Isarwinkler aus neun Partien immerhin 17 Punkte (5 Siege/2 Remis/2 Niederlagen).