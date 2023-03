Start in die Frühjahrsrunde: Wie stark ist der SV Raisting wirklich?

Von: Roland Halmel

Wieder zu spät gekommen: Im Hinspiel mussten sich die Raistinger (in roten Trikots, hier Gianluca Zandt) dem SV Aubing mit 0:3 geschlagen geben. © Roland Halmel

Die Vorbereitung des Bezirksligisten SV Raisting verlief mit Licht und Schatten. Zum Punktspielauftakt geht es zum SV Aubing.

Raisting – Seit Ende Januar bereitete sich der SV Raisting auf den Punktspielstart vor. Sechs Testspiele absolvierte der Bezirksligist in dieser Zeit – mit wechselnden Leistungen und Ergebnissen. „Die Bilanz der Vorbereitung ist geteilt, wir hatten gute und weniger gute Phasen“, berichtet SVR-Spielertrainer Johannes Franz. Ihm fällt es momentan schwer, die Leistungsfähigkeit seiner Mannen richtig einzuschätzen. „Wir wissen nicht so recht, wo wir stehen. Ich hoffe, nach dem ersten Punktspiel wissen wir mehr“, sagt Franz vor dem Punktspielauftakt diesen Sonntag beim SV Aubing (14.30 Uhr).

Das Team aus dem Münchener Südwesten rangiert im dicht gedrängten Mittelfeld mit zwei Punkten Rückstand auf die Raistinger, die Siebter sind, auf Platz zehn. „Ein spielstarker Gegner auf Augenhöhe“, urteilt Franz über die Aubinger, die in Athanasios Savvas, der in 14 Spielen zwölf Tore erzielt hat, einen herausragenden Stürmer in den eigenen Reihen haben. Damit hat der 20-Jährige fast so viele Treffer erzielt wie das komplette SVR-Team bis zur Winterpause. Nur 19 Tore gelangen den Raistinger Minimalisten, die damit aber immerhin sieben Siege verbuchten. „Wir haben viel an der Offensive gearbeitet und versuchen, uns mehr Chancen herauszuspielen“, verriet Franz. „Wir wollen gefährlicher werden, aber trotzdem unsere defensive Stabilität nicht verlieren.“ Der SVR wird also auch im neuen Fußballjahr nicht mit Hurra nach vorn stürmen.

Licht und Schatten beim SV Raisting

Beim vorletzten Testspiel gegen den Kreisligisten SC Pöcking, das mit 7:1 gewonnen wurde, klappte der Abschluss schon mal recht gut. Im letzten Vorbereitungsspiel gegen die SpVgg Kammerberg ebbte der Angriffswirbel aber schon wieder ab. Gegen den Bezirksligisten gab es am Ende einen knappen 2:1-Erfolg. „Die zweite Hälfte war da etwas besser“, urteilte Franz, der während der Vorbereitung mit seinem Team einmal die Woche auf dem Kunstrasen in Erling trainierte. „Auf unserem Platz waren die Trainingsbedingungen nicht gerade einfach“, gestand der SVR-Spielertrainer, der mit einigen Absenzen aufgrund von Krankheit zu kämpfen hatte. Auch ihn selbst erwischte es.

„Gegen Aubing habe ich auch noch ein paar Wackelkandidaten“, sagt Franz vor dem Auftaktmatch. Sicher fehlen werden Florian Breitenmoser (beruflich verhindert) und Sebastian Baur, für den nach einer Gesichtsverletzung die Saison wohl beendet ist. Dennoch: „Wir sind ganz gut aufgestellt“, verkündet der SVR-Spielertrainer, der auf Revanche gegen Aubing brennt. Das Hinspiel ging mit 0:3 verloren. „Das war eines unserer schlechtesten Spiele der Saison“, erinnert sich Franz nur ungern.

In der kommenden Woche folgt dann zu Hause gegen den TSV Neuried ein weiteres Spiel gegen ein hinter den Raistingern platziertes Team. „Das sind zwei wichtige Spiele, in denen wir den Abstand auf die Abstiegsplätze vergrößern können“, hat für Franz der Klassenerhalt die höchste Priorität. Angesichts zehn Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz 13 herrscht bei den Raistingern aktuell kein Druck. „Wir wollen so schnell wie möglich auch rechnerisch alles klar machen und uns dann eine gute Tabellenposition erarbeiten“, so Franz. Er hofft, in den verbleibenden zwölf Partien noch ein wenig nach oben zu klettern.