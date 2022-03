SV Raisting: Mit der Mentalität eines guten Springpferdes

Von: Christian Heinrich

Spielszene aus der Bezirksliga Süd zwischen dem SV Raisting (in Rot, links Sebastian Baur) und dem SV Aubing. © Roland Halmel

Trotz aller Widrigkeiten behauptet sich der SV Raisting in der Spitzengruppe der Bezirksliga Süd. Coach Johannes Franz ist selbst überrascht. Nun geht es gegen Unterpfaffenhofen.

Raisting – Dass es in Raisting eine Erdfunkstelle gibt, ist hinlänglich bekannt. Einen Hindernisparcours sucht man dort dagegen noch vergeblich. Dabei erfüllen die Kicker des örtlichen Sportvereins geradezu optimal die mentalen Voraussetzungen, die es braucht, um auf einer solchen Anlage zu bestehen. Denen sagen böse Zungen nach, dass ihnen die Mentalität eines guten Pferdes zu eigen sei: Das springt nur so hoch, wie es muss.

Das ist natürlich nicht ganz fair, wie selbst Johannes Franz zugibt. „Wir müssen um jeden Zentimeter Rasen kämpfen“, spricht der Spielertrainer lieber von einer besonderen Willensstärke seiner Kicker. Ganz verhehlen kann er aber nicht, dass sich seit der Vorbereitung eine augenfällige Wandlung innerhalb seines Kaders vollzogen hat. „Die Mannschaft überzeugt und überrascht mich immer wieder aufs Neue, wenn es im Wettkampf um etwas geht.“

Die Klagen über die schleppende Vorbereitung sind noch nicht ganz verhallt. Die Raistinger quälten sich durch den Februar und kassierten in Murnau sogar eine 0:6-Klatsche. Auch wenn der Coach selbst ein wenig schlucken musste, erklären konnte er sich diesen Aussetzer schon. „In der Vorbereitung geht es um nichts“, sagte er. „Da kann man es den Spielern nicht verdenken, wenn ein oder zwei Prozent fehlen.“ So sei das (fast) immer in Raisting gewesen und wird sich wohl auch nicht ändern.

Neben gut gemeinten Entschuldigungen gab es aber auch handfeste Gründe, warum die Raistinger im Zweifelsfalle lieber einen Schritt weniger machten als einen zu viel. Franz hatte ihnen stets aufgetragen, „immer 90 Minuten vorn drauf zu gehen“, was irgendwann zu Ermüdungserscheinungen geführt hatte. Da er auch noch großen Wert darauf legte, dass seine Kicker einen gepflegten Ball spielten, handelten sie sich mehr Fehler und damit auch mehr Gegentore ein. „Wenn du so etwas nicht in der Vorbereitung machst, wann dann?“ fragte der Coach.

Seit die Saison in der Bezirksliga Süd fortgesetzt wird, spielen die Raistinger wieder weniger filigran, dafür aber umso hemdsärmeliger und stabiler. Der große Titelfavorit SC Oberweikertshofen durfte froh sein, dass er gerade noch ein Unentschieden gegen den SVR rettete. Dafür war eine Woche später der SV Aubing fällig. Raisting gewann mit 1:0 und festigte seinen vierten Tabellenplatz.

„Für die Punktzahl müssen wir hart arbeiten“, stellt Franz klar. Die ersten vier Zähler seien nicht vom Himmel gefallen. Mit dem Beginn der Frühjahrsrunde kehrten in seiner Elf all jene Tugenden wieder ein, die der Coach so richtig schätzt: Einsatz, Einstellung, Engagement. Verwunderlich ist das für ihn nicht. „Wir haben viele Wettkampftypen in der Mannschaft.“ Seit der Winterpause sind es sogar zwei mehr geworden. Die Erfahrungswerte der Neuzugänge Florian Breitenmoser und Maximilian König zahlen sich positiv für die ganze Mannschaft aus. Die profitiert darüber hinaus noch von ihrem Trainingslager in Kroatien, das die Fußballer kräftig zusammenschweißte. „Wir haben da viel Zeit miteinander verbracht“, schwärmt Franz wie seine Spieler noch immer von einem prägenden Gemeinschaftserlebnis.

Der Geist in der Mannschaft ist mittlerweile so gefestigt, dass selbst die angespannte Personallage bisher folgenlos verkraftet wurde. Zunächst fehlten drei Akteure, weil sie sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, außerdem brach sich Timmy Greif gegen Oberweikertshofen das Handgelenk, während sich Franz im selben Spiel eine Fußprellung einfing. Und dann fehlt mit Andreas Heichele weiterhin einer der Leistungsträger aus dem vergangenen Herbst, nachdem er sich im ersten Testspiel den Meniskus eingerissen hatte.

Aber irgendwie scheinen das die Hindernisse zu sein, bei denen sich die Raistinger so herausgefordert fühlen, so richtig hoch zu springen. Und so geht Franz auch mit einigem Optimismus am Samstag in die Partie beim SC Unterpfaffenhofen (15 Uhr). „Ich mache kein Geheimnis draus, dass drei Punkte unser Ziel sind.“ Dieses Ziel lässt sich viel leichter bestimmen, als die starke Form seiner Elf nach einer durchwachsenen Vorbereitung. „Ich muss zugeben, dass auch ich meine Zweifel hatte, ob wir in den Modus reinkommen“, räumt er ein.