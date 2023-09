SV Raisting im Zwiespalt: Landsberg vor Augen, Habach im Kopf

Von: Andreas Mayr

Was ist dieser Torjubel wert? Noch immer ist unklar, wie mit der abgebrochenen Partie der Raistinger (hier freut sich Benedikt Multerer, Nummer 17 über das 2:0) vom vergangenen Wochenende in Habach verfahren wird. © Roland Halmel

Der SV Raisting ist in der Bezirksliga nun gegen die FT Jahn Landsberg gefordert. Doch die abgebrochene Partie beim ASV Habach beschäftigt den SVR noch immer.

Raisting – Vom Bayerischen Fußball-Verband war dieser Tage noch nichts zu hören in Raisting. Und eben weil es an Klärung fehlte, war die abgebrochene Partie in Habach noch immer das dominierende Thema der Woche bei den SVR-Fußballern. Nicht die Hagelkörner, die für Totalschaden an den meisten Autos gesorgt haben.

„Nichts, was irreparabel wäre“, beschwichtigt Trainer Johannes Franz. Die Raistinger würden schon langsam mal gerne wissen, was denn nun passiert mit ihrer 3:0-Führung zur Halbzeit. „Für mich persönlich war das Schmerzhafteste, dass wir das Spiel abbrechen mussten“, betont Franz.

SV Raisting trifft am Sonntag auf Aufsteiger Landsberg

Er hat sich in seiner Mannschaft umgehört. Den meisten ging es selbst zwei Tage danach noch ähnlich. „Das hat sich wie eine Niederlage angefühlt. Wir waren kurz vor der Zielgeraden, einen sechsten Sieg zu feiern“, sagt der Coach. In seinen 20 Jahren als Fußballer hat er das ja auch noch nicht mitgemacht. Wie es denn nun weitergeht. „Oder ich hab’s vergessen und verdrängt“, scherzt der Raistinger Trainer. Noch einmal unterstreicht er im Namen des Tabellenführers seine Hoffnung, dass es einfach an dem Punkt weitergeht, an dem sie am vergangenen Samstag aufgehört hatten. Alles andere „wäre aus meiner Sicht nicht fair“.

Die größte Schwierigkeit dieser Trainingswoche bestand darin, die Geschehnisse aus den Köpfen seiner Fußballer zu verbannen. Zumindest kurzfristig. Johannes Franz räumt ein: „Das wäre schwer zu verarbeiten, wenn es wieder bei Null losgeht.“ Aber die nächste Aufgabe erfordert höchste Konzentration. An diesem Sonntag kommt die FT Jahn Landsberg nach Raisting (14 Uhr, Raiffeisen-Arena), der gefährliche Aufsteiger, der viele überrascht. Zu Beginn der Einheit am Dienstag sprach Franz zu seiner Mannschaft und stellte klar: „Es hilft nichts. Die Punkte, die wir noch nicht gekriegt haben, müssen wir uns gegen den Jahn holen.“

Auffällig bei den Landsbergern ist natürlich ihre unvorhersehbare Form. 5:0-Erfolge über den TSV Neuried und den VfL Denklingen hinterließen Eindruck. „Die schlägst du nicht im Vorbeigehen.“ Dafür enttäuschten die Landsberger beim 0:2 in Habach auf ganzer Linie. Der SVR-Trainer hat sie in Bad Heilbrunn inspiziert, bei einem vogelwilden Duell, das äußerst glücklich mit 4:3 für den Jahn endete. Fazit: Landsberg hat offensiv extrem viel Qualität, vor allem auf den Flügeln. Da trifft es sich gar nicht gut, dass mit David Gretschmann Raistings Zuverlässigkeit in persona unter den Außenverteidigern ausfällt. Er ist mit dem Arbeitgeber unterwegs.

Doch wenn Raisting eines kann, dann gefürchtete Offensivressorts lahmlegen. Sah man unter anderem in Murnau, nur als Gedankenstütze nebenbei. Zudem kehren mit Maximilian König (sollte gesund werden bis Sonntag) und Moritz Sedlmaier auch zwei potenzielle Stammkräfte zurück. Das dominierende Thema des goldenen SVR-Sommers ist ohnehin der eigene Angriff. Eine neue Facette stach zuletzt heraus: In den vergangenen vier Partien hat Raisting fünf Elfmeter zugesprochen bekommen und verwandelt (viermal Viktor Neveling, einmal Benedikt Multerer). „Deutlich mehr Zug zum Tor, deutlich mehr Dynamik“ macht der SVR-Spielertrainer als Quellen aus. Es sind diese Situationen, in denen man das Selbstbewusstsein der Raistinger erlebt. „Wenn da regelmäßig Elfmeter rumkommen, nehmen wir das mit“, wie Franz anmerkt.