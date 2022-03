Raisting mit Riesen-Respekt vor SC Oberweikertshofen

Von: Roland Halmel

Teilen

Auftakt in der Fremde: Am Samstag spielt der SV Raisting beim SC Oberweikertshofen. Im Hinspiel (das Foto zeigt eine Szene, vorn Raistings Markus Riedl) trennten sich die Teams mit 1:1. © Roland Halmel

An diesem Wochenende startet die Bezirksliga Süd regulär – mit dem 20. Spieltag – in die Frühjahrsrunde. Der SV Raisting und der VfL Denklingen sind im Einsatz – und haben es mit Gegnern unterschiedlichen Kalibers zu tun.



Raisting/Denklingen – In der vergangenen Woche war der FC Penzberg schon in Aktion, doch an diesem Wochenende startet die Bezirksliga Süd regulär – mit dem 20. Spieltag – in die Frühjahrsrunde. Der SV Raisting und der VfL Denklingen sind im Einsatz – und haben es mit Gegnern unterschiedlichen Kalibers zu tun.



SV Raisting: In der Fremde, und zwar beim SC Oberweikertshofen, eröffnet der SV Raisting das Spieljahr 2022. An diesem Samstag (16 Uhr) tritt der SVR beim Tabellenzweiten an. Die Oberweikertshofener „haben von den Einzelspielern her die beste Mannschaft der Liga und mit Günter Bayer den erfahrensten Trainer. Der SCO gehört zur absoluten Elite der Bezirksliga Süd“, sagt SVR-Coach Johannes Franz.

Mit nur vier Punkten Rückstand auf Oberweikertshofen dürfen sich die Raistinger als Fünfter aber durchaus auch zum Kreis der Spitzenmannschaften zählen. „Wir wollen auch so lange wie möglich vorne mitmischen und die Favoriten ärgern, auch wenn unser erstes Ziel ist, schnell den Klassenerhalt klarzumachen“, sagt Franz. Vor allem kämpferisch und als Team wussten die Raistinger zu überzeugen. Mit diesen Attributen holten sie im Hinspiel gegen den SCO auch ein 1:1. „Wir sind gut vorbereitet und werden versuchen mit unseren Möglichkeiten das Beste herauszuholen“, sagt Franz.



SV Raisting gastiert beim SC Oberweikertshofen

Beide Teams, Raisting und Oberweikertshofen, haben allerdings personelle Probleme – dabei spielt auch Corona eine Rolle. Die Gastgeber hatten zudem in der Winterpause einen schmerzlichen Abgang zu verzeichnen: Ihr gefährlichster Stürmer, Mayande Sall (9 Tore), wechselte zum Bayernligisten Türk Augsburg.



Bei den Raistingern gab es in der Vorbereitung ein stetes Kommen und Gehen – sie verlief daher recht zäh. „Wir hatten in den Testspielen nie die gleiche Startelf“, berichtet Franz. Positiv stimmte ihn der Verlauf des Trainingslagers in Kroatien in der Faschingswoche. „Da konnten wir viel machen, vor allem auch im taktischen Bereich.“ Der Coach räumt aber auch ein, dass seine Schützlinge, was die Form betrifft, längst nicht da sind, wo er sie sehen möchte. „Es gibt noch ein paar Baustellen, wie beispielsweise Rückstände im Fitnessbereich“, erklärt Franz.



Bei der Aufstellung will er sich nicht in die Karten schauen lassen: „Das soll für den Gegner eine Überraschung werden.“ Ziel sei trotz allem ein Punkt.

Lesen Sie auch SCUG-Trainer Franco Simon: „Wollen das Wunder von Upfing schaffen“ Auch wenn es für den SC Unterpfaffenhofen-Germering nicht optimal läuft, zählen sie weiterhin auf ihren Trainer. Franco Simon verlängert um eine weitere Saison. SCUG-Trainer Franco Simon: „Wollen das Wunder von Upfing schaffen“ ASV Habach: Trainerduo Vogt und Hoiss macht weiter Habach - Beim ASV Habach macht das Trainerduo Markus Vogt und Andreas Hoiss nach der Winterpause weiter. Der Tabellenvierte richtet den Blick nach oben. ASV Habach: Trainerduo Vogt und Hoiss macht weiter

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

VfL Denklingen: Nachdem das für vorige Woche geplante Duell mit dem SV Raisting verlegt worden ist (wir berichteten), startet der VfL nun mit einer Pflichtaufgabe gegen einen Abstiegskandidaten ins Spieljahr 2022. Die Denklinger erwarten an diesem Sonntag (15 Uhr) den SC Pöcking-Possenhofen.

„Pöcking steht mit dem Rücken zur Wand“, sagt VfL-Coach Markus Ansorge. Acht Punkte Rückstand hat das Team auf einen Abstiegsrelegationsplatz. Obendrein haben die Pöckinger, bedingt durch Ausfälle wegen Corona große Personalprobleme. Die Gäste wollten daher die Partie verlegen. „Wir haben das abgelehnt, was wir normalerweise nicht machen“, sagt Ansorge. „Aber mit Raisting und Wolfratshausen haben wir schon zwei verlegte Spiele – und da wird es terminlich irgendwann mal schwer.“ Ihm ist bewusst, dass die Ablehnung der Verlegung bei Pöcking wohl nicht gut ankommt: „Jetzt kann es natürlich sein, dass sie mit Wut im Bauch zu uns kommen.“



Das Hinspiel beim SC gewannen die Denklinger mit 2:0, war aber keine einfache Aufgabe für den Favoriten. „Sie haben eine gute und spielstarke Truppe, die auch in der Vorbereitung gute Ergebnisse lieferte“, warnt Ansorge davor, den vermeintlichen Außenseiter auf die leichte Schulter zu nehmen.



Die Denklinger sind bei der Punktspielpremiere auf dem neuen Sportgelände im Gegensatz zu den Gästen annähernd in Bestbesetzung. Aus der Stammbesetzung fehlt nur der erkrankte Tobias Schelkle.



Einfach werden die verbleibenden zwölf Bezirksliga-Spiele für die Denklinger nicht. „Als Tabellenführer sind wir jetzt die Gejagten“, macht Ansorge deutlich.