Treffen der Überraschungsteams Raisting und Denklingen

Von: Christian Heinrich

Teilen

Szene aus dem Bezirksligaspiel zwischen dem VfL Denklingen (in Rot) und dem SV Raisting (in Schwarz) im August 2021. © Roland Halmel

Der SV Raisting erwartet am Mittwochabend den VfL Denklingen. Es ist nicht nur ein Derby, sondern auch ein Duell zweier Teams, die in der Bezirksliga zu den Überraschungen gehören.

Raisting – Wenn man Johannes Franz in diesen Tagen nach seinem weiteren Weg beim SV Raisting fragt, erhält man eine zurückhaltende Antwort. „Meine Zukunft steht noch offen“, räumt der 27-jährige Trainer ein. Entschieden ist noch nichts. Dieser Kommentar verwundert zu diesem Zeitpunkt schon ein wenig, denn bei den anderen Bezirksligisten im Landkreis sind die Weichen längst gestellt. Dabei hätten die Verantwortlichen des SVR allen Grund, den seit 2018 laufenden Vertrag mit ihrem Coach um ein weiteres Jahr zu verlängern. Franz behauptet sich mit seiner Mannschaft auf dem fünften Tabellenplatz der Bezirksliga Süd – eine Position, die nur wenige dem Team vor der Saison zugetraut haben. Erste Gespräche haben die Bosse mit ihrem Coach schon geführt, zu einer Einigung sind beide Parteien noch nicht gelangt.

Was es so schwierig macht, um zu einem gemeinsamen Konsens zu gelangen, sind die Bedingungen in Raisting. Franz steht nur ein begrenzter Kader zu Verfügung, der zwar über eine erstaunliche Qualität verfügt, aber nicht gerade mit eifrigen Kickern gespickt ist. In der vergangenen Woche stand der Coach mit acht Unentwegten beim Abschlusstraining auf dem Platz. Die Abwesenden werden mittlerweile über WhatsApp mit Instruktionen für das nächste Spiel versorgt. Dass das ständige Improvisieren so erfolgreich funktioniert, tröstet Franz über die defizitäre Entwicklung seiner Elf aber nicht hinweg. „Irgendwann willst du weiterkommen“, stellt er klar, dass er sich mit einem Platz im breiten Mittelfeld nicht zufrieden geben will. Unter den aktuellen Verhältnissen scheint ein Aufstieg nur schwer möglich zu sein.

Raistings aktueller (Spieler)-Trainer: Johannes Franz betreut das Team im vierten Jahr. Derzeit rangiert das Team auf dem fünften Platz. © Halmel

Franz ist nicht der einzige, der das so sieht. Sein früherer Trainer und aktueller Kollege Markus Ansorge teilt dessen Kritik an den Zuständen in Raisting. „Da hätte ich schon längst hingeschmissen“, räumt der Coach des VfL Denklingen ein. „Das wäre für mich ein absolutes No Go.“ Während Franz die Teilnehmer beim Training an zwei Händen abzählen kann, genießt Ansorge paradiesische Zustände. 20 Fußballer bei den Übungseinheiten sind beim Tabellenzweiten der Bezirksliga Süd eher die Regel als die Ausnahme. „Ich bin Trainer von einer Mega-Truppe“, schwärmt Ansorge „Es passt alles, wie es ist.“ Schon im Januar hat er um ein weiteres Jahr verlängert, per Handschlag versteht sich.

Solche Bedingungen hätte er auch seinem Nachfolger beim SV Raisting gewünscht. Als Ansorge 2018 gehen musste, übernahm Franz, der zum damaligen Zeitpunkt noch an einem Kreuzbandriss laborierte. „Uns verbindet eine Freundschaft“, definiert er die gemeinsame Beziehung, die auch durch das Duell der beiden Rivalen am Mittwoch, 13. April, (18 Uhr) in Raisting nicht sonderlich belastet werden wird. Schon als Spieler schätzte er Franz über die Maßen, nun ist der Respekt sogar noch gewachsen. „Er war und ist schon immer sehr ehrgeizig“, bezeichnet er ihn als einen „im positiven Sinne Fußball-Verrückten“.

Franz zählt zu den Menschen, die ihren Job mit absoluter Hingabe ausüben. Neben seiner Leidenschaft zeichnet er sich aber auch durch einen hohen Sachverstand aus. Ansorge hat sich beim jüngsten Heimspiel der Raistinger gegen Haidhausen noch einmal vergewissert, was Franz für ein System praktizieren lässt. Es ist ein klassisches 4-3-3, nur hat ihm Franz seine eigene Note gegeben. „Die Spielweise ist sehr offensiv ausgelegt“, analysiert Ansorge. „Aber er interpretiert sie extrem defensiv.“ Und so verfügen die Raistinger über die stabilste Defensive der Liga, die im Schnitt nicht einmal einen Gegentreffer pro Spiel bekommt.

Raistings ehemaliger Trainer: Markus Ansorge wurde 2018 in Raisting, damals Landesligist, entlassen. Jetzt arbeitet er erfolgreich in Denklingen. © Roland Halmel

Normalerweise sollte man sich glücklich schätzen, so einen strategisch beschlagenen Angestellten als Trainer zu besitzen und ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen. Nur werden ihm die Raistinger Verantwortlichen etwas bieten müssen, um ihn vom Bleiben zu überzeugen. Franz weiß, „dass die Jugendarbeit bei uns extrem mau ausschaut“ und sich Neuzugänge nur schwer von einem Engagement in Raisting überzeugen lassen. „Es ist kein Geheimnis, dass, wenn es so weiterläuft, es mit dem Kader auf Dauer sehr schwierig wird“, macht sich der Coach keine Illusionen über die Zukunft seiner Mannschaft. Für einen wie ihn, der gern den nächsten Schritt in seiner Entwicklung als Trainer machen möchte, ist das nicht von geringer Bedeutung. So liegt es auch an ihm, die Voraussetzungen genau zu prüfen, bevor er eine endgültige Entscheidung fällt. „Ich muss mir Gedanken machen: Bleibe ich in Raisting oder probiere ich etwas Neues“, sagt er. Die Antwort fällt wirklich nicht leicht.