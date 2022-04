Bezirksliga kompakt: Raisting hat ein spezielles Ziel, Penzberg steht vor Charaktertest

Von: Roland Halmel

Teilen

Stolperfalle „Berg“: In den jüngsten Duellen zogen die Penzberger gegen den MTV den Kürzeren. Das Foto entstand beim 1:2 im Hinspiel, vorn Penzbergs Denny Krämer, am Boden Bergs Keeper Markus Hartmannsgruber. © Andreas Mayr

Hoch her geht es in der Bezirksliga: Der SV Raisting hat den BCF Wolfratshausen zu Gast, derweil hofft Penzbergs Coach, dass sein Team in Berg kein Debakel erlebt.

Landkreis – Mit Gegnern unterschiedlichen Kalibers bekommen es die Bezirksligisten aus dem Landkreis an diesem Wochenende zu tun. Der SV Raisting erwartet den viertplatzierten BCF Wolfratshausen zum Verfolgerduell, der FC Penzberg gastiert beim MTV Berg, der noch nach hinten blicken muss.

SV Raisting hat starken BCF Wolfratshausen zu Gast

Die vermeidbare Niederlage beim abstiegsbedrohten SC Pöcking-Possenhofen am Karsamstag hat beim SV Raisting für einigen Ärger gesorgt. „Da haben wir, wie schon bei anderen Spielen, unnötig Punkte liegen lassen,“ schimpfte SVR-Spielertrainer Hannes Franz. Trübsal geblasen wird bei den Raistingern deshalb aber nicht. „Bei uns herrscht immer gute Stimmung, das war auch bei der Niederlagenserie in der letzten Saison so“, sagt Franz. Am Sonntag steht nun das Heimspiel (15 Uhr) gegen den BCF Wolfratshausen an. Das Duell gegen den Tabellenvierten ist das letzte Spitzenspiel für den SVR, danach geht es nur noch gegen Teams aus der unteren Tabellenregion.

„Das wird keine leichte Aufgabe, bedingt auch durch unsere Ausfälle“, sagt Franz, nachdem sein einziger treffsicherer Stürmer, Denis Grgic, wegen einer Fingerverletzung für die restliche Saison ausfällt. „Den Ausfall müssen wir über das Kollektiv kompensieren.“ Zuletzt in Pöcking funktionierte das nicht. Gegen den Ballsport-Club Farchet, den die Raistinger im Hinspiel klar mit 3:0 besiegten, soll es besser werden, auch, weil David Hendel und Sebastian Baur, die zuletzt fehlten, wieder ins Team zurückkehren. „Auf dem Platz wird eine Elf stehen, die den BCF schlagen kann“, ist Franz überzeugt. Im jüngsten Heimspiel, beim 2:0 über Denklingen, hatten die Raistinger den Fans eine starke Vorstellung geboten.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Gegen die Wolfratshausener, die nach der Winterpause drei von vier Spielen gewannen, haben sich die Raistinger ein besonderes Ziel gesteckt. „Der BCF soll die erste Mannschaft sein, gegen die wir in dieser Saison zweimal gewinnen“, erklärt Franz. Sollten die Raistinger tatsächlich drei Punkte holen, wären sie in der Tabelle an Wolfratshausen, die nur zwei Punkte Vorsprung haben, vorbeigezogen. Dann könnte der SVR beim Kampf um die Aufstiegsplätze weiterhin ein Wort mitreden.

FC Penzberg hat vor dem Berg-Spiel Personalsorgen

Die Niederlage des FC Penzberg am Osterwochenende in Haidhausen erwies sich als richtiger Stimmungskiller. „Im Training war komplett die Luft raus“, berichtet FCP-Coach Martin Wagner. Die Penzberger rangieren als Sechster mit viel Abstand nach oben und unten im Niemandsland der Tabelle. Das Restprogramm hat es durchaus in sich: Der FCP trifft noch auf den aktuellen Dritten aus Denklingen und auf Spitzenreiter Oberweikertshofen. Davor steht an diesem Samstag (15 Uhr) das Auswärtsspiel beim MTV Berg auf dem Programm.

Gegen das Team vom Starnberger See, das als Neunter noch um den Klassenerhalt zittern muss, taten sich die Penzberger in der Vergangenheit regelmäßig schwer. Das Aufeinandertreffen im Ligapokal verlor der FCP auswärts mit 2:3 und auch das Ligaspiel in der Hinrunde im Nonnenwald ging unglücklich verloren (1:2). „Leider haben wir sehr viele angeschlagene und kranke Spieler“, sagt Wagner. Er muss also beim MTV, der im neuen Jahr noch unbesiegt ist, einmal mehr improvisieren.

Acht Mann stehen überhaupt nicht zur Verfügung, bei Maximilian Berwein, Maximilian Kalus und Maximilian Gerg ist ein Einsatz fraglich. „Wir müssen schauen, irgendwie eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen“, sagt Wagner. Er erachtet das Spiel am Starnberger See auch als Charaktertest für seine Mannschaft. „Da wird sich zeigen, wer bereit ist, alles für das Team zu geben, auch mit Blick auf die kommende Saison“, macht der FCP-Coach klar. Er reist mit gemischten Gefühlen zum Tabellenneunten, der zu Hause immerhin 18 Punkte (5 Siege/3 Remis/4 Niederlagen) holte: „Wenn die Mannschaft so spielt, wie sie unter der Woche trainiert hat, gibt es in Berg ein Debakel.“