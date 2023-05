„Wollen das Maximale herausholen“: Raisting und Penzberg vor Derby motiviert

Von: Oliver Rabuser

Viel zu diskutieren hatten die Penzberger und Raistinger beim Hinspiel. Die Partie im Oktober endete 3:3 und mit jeweils einer roten Karte pro Team. © Andreas Mayr

Es ist ein Duell zweier Teams aus dem Mittelfeld. Und dennoch haben sich der SV Raisting und der FC Penzberg fürs Bezirksliga-Derby viel vorgenommen.

Raisting/Penzberg – Die Fußball-Bezirksliga-Süd ist längst auf die Zielgerade eingebogen. Ganz vorne weg läuft die Staffel des 1. FC Garmisch-Partenkirchen, uneinholbar mit dem Zielstrich unmittelbar vor Augen. Dahinter ranken sich zwei Teams um die Plätze, ehe ein breites Verfolgerfeld das Tempo bereits drosselt, die letzten Meter austrudeln lässt. Darunter: der SV Raisting und der 1. FC Penzberg.

Beide Teams hinken den Titelaspiranten auf der Großdistanz hinterher, finden sich irgendwo in Höhe der letzten Kurve wieder; weit abgeschlagen, aber noch deutlich vor den Überrundeten. Gleichwohl mit differenter Stimmungslage. Während in Penzberg nach dem Sieg im Kreispokalfinale ausgelassene Stimmung herrscht, bedauert man am anderen Ende des Landkreises drei unbefriedigende Resultate gegen Fix-Absteiger, respektive die, die es noch werden können.

SV Raisting will schlechte Serie beenden

Am Sonntag treffen die beiden Tabellennachbarn im Raistinger Sportpark (14 Uhr) aufeinander. Worum geht es in solch einer Partie noch? Vielleicht um die Endplatzierung im Klassement. Der Sieger dieses Derbys hat relativ gute Aussichten auf ein Aufrücken im Tableau. Zwei ungünstig platzierte Opponenten sind jeweils noch zu bespaßen, ehe im Saisonfinale beim TSV Murnau, respektive 1. FC Garmisch-Partenkirchen, das Level noch einmal nach oben schnellt.

Oder stehen doch bereits die Planungen für die kommende Spielzeit im Vordergrund? Für den FC gilt beides. Simon Ollert hofft drauf, dass seine Mannschaft „den Schwung vom Pokalspiel“ ins Saisonfinale mitnehmen kann. Fraglos blicke man bereits auf die nächste Saison und „probieren vielleicht das ein oder andere aus“, der primäre Fokus gilt aber dem Hier und Jetzt. „Nachlassen werden wir erst nach dem letzten Spieltag“, wiegelt der FC-Coach etwaige Urlaubslaunen kategorisch ab. „Wir wollen das Maximale an Punkten herausholen und dadurch den nächsten Schritt gehen.“ Fokus und Ernsthaftigkeit bis zum letzen Mü aufrecht zu erhalten, spricht auch für die Reife von Team und Spielern.

Vom SVR erwartet Ollert eingedenk der jüngsten Leistungsdiagnostik ein „völlig anderes Auftreten“ als zuletzt. Weil es ein Derby ist und man sich präsentieren will. „Es kommt nicht drauf an, was vorher war – sondern auf die 90 Minuten.“ Für die Partie fraglich sind noch Franz Fischer und Efe Kurtar (beide kränklich), wieder mit dabei ist Andres Schneeweiß.

Bei den Raistingern ergänzt sich die Belegschaft zur Vorwoche um die Spieler Viktor Neveling, Christoph Schmitt und Thomas Breitenmoser. Richtig glücklich aber ist Hannes Franz mit der Situation nicht. „Kader relativ breit, aber keiner so richtig bei 100 Prozent“, klagt der Spielertrainer. Die Saison abhaken, kommt aber auch für den SVR nicht in Frage. Man wolle jedes Spiel „möglichst erfolgreich“ bestreiten, unterstreicht Franz.

Dass von seinen Kickern nicht alle die beste Form hätten, stehe außer Frage. Auch die Qualität im Training spricht nicht unbedingt für eine Trendwende. Doch könne man mit einem Sieg „jede schlechte Serie“ vergessen machen, betont der Coach. Beim Ausblick auf den Sommer verrät Franz, dass er mit eine ganzen Reihe an Spielern im Benehmen stehe. Von Zusagen aber sei man „bei allen noch ein ganzes Stück weit entfernt.“