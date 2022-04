SV Raisting: Ein Unentschieden, das kaum nützt

Von: Oliver Rabuser

Hält das Trikot? Raistings Maximilian König (rechts) im Zweikampf mit Wolfratshausens Anto Stipic. Beide Teams waren darauf bedacht, Risiken zu vermeiden. © Oliver Rabuser

Keinen Sieger gab es im Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Raisting und dem BCF Wolfratshausen. In der Tabelle hilft das keinem der Kontrahenten so richtig weiter.

Raisting – Die Szenerie nach Schlusspfiff glich dem Ende eines alltäglichen Trainings. Lockeres Auslaufen, keinerlei erkennbare Emotionen, ab zum Duschen. Zu sehr stand die Frage im Raum, respektive auf dem Platz, wem das 1:1-Unentschieden für den restlichen Saisonverlauf in der Fußball-Bezirksliga weiterhelfen würde.

Dem BCF Wolfratshausen gewiss nicht. Die Farcheter wollen sich im Zielsprint gegen Denklingen und Haidhausen behaupten, wenn es um die Teilnahme zur Aufstiegsrelation geht. Das war auch der ursprüngliche Plan des SV Raisting. Nach dem Resultat am Sonntag dürfte es unwahrscheinlich sein, dass er sein Ziel noch erreicht.

Immerhin haben die Raistinger einen Rückstand aufgeholt, was eingedenk der absenten Spieler durchaus als Erfolg zu verbuchen ist. Weil Tormöglichkeiten aus dem Spielverlauf Mangelware waren, fielen beiden Treffer zwangsläufig nach Standards. Hannes Franz wusste um die Schwierigkeit der spielerischen Lösungen. „Das ist normal gegen einen tief stehenden Gegner“, erläutert der SVR-Coach. Zumal stetiges Habacht auf Musti Kantar und Jona Lehr im Wolfratshausener Angriff geboten war. „Zwei erfahrene Spieler, mit das Beste in dieser Bezirksliga. Da brauchst du eine gute Restverteidigung.“

David Hendl sorgt nach Einwechslung für frischen Wind

Ähnlich klang die Analyse von Gäste-Coach Mitch Rödl. Entlastung und Vollgas-Offensive fanden kaum statt, weil beide Sechser quasi Ausgehverbot hatten. „Man hat gemerkt, dass wir Respekt vor dem Raistinger Umschaltspiel hatten“, sagte er.

Angesichts dieser Umstände war die Führung der Flößerstädter ein massives Faustpfand. Matej Bonic stieg in Cristiano-Ronaldo-Manier zum Kopfball hoch, als die Freistoßflanke von Peter Schubnell aus dem Halbfeld eintraf – 1:0. Der SVR versuchte sein Heil vornehmlich mit Versuchen aus der Distanz. Was auch dem Fehlen von Denis Grgic geschuldet war. „Er fehlt vorne als Unruheherd“, räumte Franz ein. Tendenziell war es Raistinger Ballbesitzfußball gegen Wolfratshausens defensive Hingabe. „Wir sind sehr gut gestanden“, bilanzierte Rödl. Gleichwohl mit dem Verweis auf die Vakanz auf der anderen Seite. „Leider haben wir selber auch nichts kreiert.“ In zwei Szenen versäumten die Farcheter die mögliche Klarstellung. Sebastian Schnabels flache Hereingabe konnte gerade noch so geklärt werden. Und beim sehenswerten Freistoß Schubnells vom linken Sechzehner-Eck lieferte Torwart Urban Schaidhauf mal wieder einen Nachweis seiner Klasse.

Maßgeblich für die Ergebnis-Volte war letztlich die Hereinnahme von David Hendl. „Unser talentiertester Spieler“, sagte Franz mit dem Unterton des Bedauerns über die häufige Abwesenheit des Angreifers. Hendl war es, der nach kurioser Rettungstat den Ball aus kurzer Distanz über die Latte drosch. BCF-Keeper Adrian Neumeier hatte zuvor einen Kopfball über den Fuß eines SVR-Kickers an den Pfosten geklärt. Hendl war es auch, der den Strafstoß zum 1:1 rausholte. Franz vermochte aus seiner Perspektive die Rechtmäßigkeit nicht einzuschätzen. Der BCF protestierte wie wild. „Aus meiner Sicht nie ein Elfer, bitter so den Ausgleich zu bekommen“, echauffierte sich Rödl. Andreas Heichele war’s egal. Er zimmerte den Strafstoß unhaltbar unter die Querlatte.

Statistik:

SV Raisting 1

BCF Wolfratshausen 1

Tore: 0:1 (9.) Bonic, 1:1 (77.) Heichele (Elfmeter). Gelbe Karten: Raisting 1, Wolfratshausen 3. Schiedsrichter: Gürkan Günebakan. Zuschauer: 130.