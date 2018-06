Böbing will nicht Favorit sein, der Gegner auch nicht

Am Ende soll der Gegner zu Boden gehen: Der SC Böbing (in blauen Trikots, hier in der Partie gegen Raisting II) will in den Duellen mit der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien den Klassenerhalt in der Kreisklasse schaffen.

Fussball: Relegation zur Kreisklasse

von Thomas Fritzmeier schließen

Keiner will Favorit sein, aber beide wollen nächste Saison in der Kreisklasse spielen: Im Hinspiel zwischen dem SC Böbing und der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien entscheiden wohl nur Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage.

Peiting – Georg Schwaller ist aufgeregt. Beim Gedanken an das Relegations-Hinspiel heute Abend gegen die Spielvereinigung Schwabbruck/Schwabsoien bekommt er eine Gänsehaut, sagt er. 400 bis 500 Leute werden zum Anpfiff um 18.30 Uhr am Fußballplatz in Böbing erwartet. Das sei für jeden Amateurfußballer „megageil“, so der Trainer. Die meisten Zuschauer werden Schwallers Team anfeuern. Schließlich ist es ein Heimspiel für den SCB, und in schwierigen Zeiten halten sie im Dorf zusammen.

Die Böbinger haben diese Saison in der Kreisklasse heuer schon einige schlechte Phasen durchlebt. Nach gutem Start mit vier Siegen aus den ersten sechs Partien ging es für den Aufsteiger stetig bergab. Am Ende der Hinserie lag der SCB bereits auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz. Nach der Winterpause ging dann gar nichts mehr. Mickrige sieben Punkte holte Schwallers Team und rutschte noch einen Platz nach unten. Immerhin konnten die Böbinger den direkten Abstieg vermeiden und sich in die Entscheidungsspiele retten. Dort geht es ab heute Abend gegen Vizemeister der A-Klasse 8 um alles oder nichts. Nur der Sieger aus Hin- und Rückspiel spielt kommende Saison in der Kreisklasse. Der Verlierer muss in der A-Klasse ran.

Schwaller ist zuversichtlich, dass sein Team vorm Abstieg verschont bleibt. „Wir waren zuletzt, auch wenn die Ergebnisse nicht ganz gepasst haben, auf einem guten Weg“, sagt er. „Wir haben Respekt vor Schwabbruck/Schwabsoien. Aber sicher keine Angst.“ Und die Favoritenrolle? „Die liegt bei den anderen“, sagt Schwaller.

Florian Görlich sieht das ein bisserl anders. Der Vorsitzende der SpVgg-Fußballer, spielt den Ball schnell zurück. „Böbing ist Kreisklassist, wir A-Klassist. Deshalb sind die Rollen klar verteilt.“

In einer Sache sind sich Schwaller und Görlich aber einig: Der psychologische Vorteil liegt bei der Spielvereinigung. Die hat seit Monaten kein Spiel mehr verloren. Sie fährt nach einer fast perfekten Rückrunde (10 Siege, 2 Remis, 0 Niederlagen) mit viel Selbstvertrauen nach Böbing. Ob das reicht, um in der Gänsehaut-Atmosphäre zu bestehen, wird sich dann heute Abend zeigen.

Rückspiel

Das Relegationsrückspiel zwischen Böbing und Schwabbruck/Schwabsoien am Samstag wird auf dem Fußballplatz in Schwabsoien ausgetragen. Anpfiff ist um 17 Uhr.