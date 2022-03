Gute Nachrichten für den Trainer in der Reha: Söchering wieder im Titelrennen

Alter schützt vor Leistung nicht: Söcherings Routinier Anton Guggemoos (34) hat mit seinen beiden Treffern maßgeblichen Anteil am Sieg seiner Mannschaft.

A-Klasse 6: Spiel der Woche

Von Andreas Mayr schließen

Das lief ja bestens: Der SV Söchering hat das Heimspiel in der A-Klasse 6 gegen den SV Krün gewonnen und damit das Titelrennen wieder spannend gemacht.

Söchering – Der Trainer erfuhr am Telefon von den Taten seines Teams. Christian Strobl hatte sich vorige Woche für vier Wochen auf Reha verabschiedet und den SV Söchering an Mark Preissing sowie Peter Kramer übergeben. Und die beiden überbrachten beste Neuigkeiten: Mit einem 3:0 (3:0)-Erfolg über Spitzenreiter Krün rückt der SVS bis auf einen Zähler an den Ersten der A-Klasse 6 heran.

Die Chronologie dieses Erfolgs beginnt weit vor Sonntag. Söchering erwischte die Isartaler zum optimalen Zeitpunkt. Während Krüns Trainer Stephan Benz hinterher auf die Horror-Vorbereitung mit gerade zwei Einheiten auf eigenem Platz rekurrierte, berichtete Mark Preissing aus seiner ersten Trainingswoche Gegenteiliges. „Die Motivation kam von allein. Für uns ging’s um alles, das hat man von Anfang an gesehen.“

Klemm und Guggemoos erzielen die Tore zum Sieg

Das Feuer kam von den Spielern, die Taktik vom Aushilfsgespann. In der Defensive verteilte Preissing die „Riesen-Aufgabe“, Krüns Torjäger Hubert Holzer auszuschalten. „Für die Klasse ein Ausnahmestürmer“, so Peter Kramer. Louis Mayet und Markus Damm organisierten die Sicherheitsschleuse, durch die Holzer kaum einmal kam. Bei Preissing verfestigte sich der Eindruck, „dass wir frischer in den Zweikämpfen waren“.

Bereits nach zwei Minuten setzte Anton Guggemoos nach einem langen Ball nach, Krüns Torwart Constantin Lutz ließ den Ball fallen, Jonas Klemm schoss ihn rein. „Drei individuelle Schnitzer“ beklagte Krün-Trainer Benz bei allen drei Toren. Kollege Preissing verwies aber auf den starken Spielzug vor dem 2:0, mit vier, fünf direkten Pässen und dem Abschluss von Guggemoos. Weil Söchering in dieser Saison für seine starke Abwehr bekannt ist, war die Partie praktisch schon gelaufen.

Guggemoos erhöhte noch auf 3:0. „Was Krün uns fußballerisch voraus ist, haben wir mit Leidenschaft wettgemacht“, sagte Kramer. Allerdings versah er sein Lob mit einer Fußnote: Nur mit einem Sieg nächste Woche in Eschenlohe wäre das Ergebnis wirklich etwas wert. In Krün hingegen stellen sie sich nun auf einen Zweikampf ein. Stephan Benz sagte: „Jetzt ist es 50:50 – ein offenes Titelrennen.“

Statistik: Tore: 1:0 (2.) Jonas Klemm, 2:0 (27.) Anton Guggemoos, 3:0 (44.) Anton Guggemoos. Gelbe Karten: Söchering 0, Krün 2. Schiedsrichter: Julius Albrecht. Zuschauer: 80.