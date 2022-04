Strammes Programm für ASV Habach in der Kreisliga 1

Von: Roland Halmel

Michael Leiß, Fußballer beim Kreisliga-Klub ASV Habach. © Roland Halmel

Das wird knackig: Drei Auswärtspartien binnen sechs Tagen warten auf den Kreisligisten ASV Habach. Den Anfang macht ein Duell mit den „Königlichen“.

Habach – Drei Auswärtsspiele innerhalb von sechs Tagen hat der Spielplan dem ASV Habach in der Kreisliga 1 beschert. Das erste davon am vergangenen Sonntag beim immer noch punktlosen, dafür aber personell aufgerüsteten Schlusslicht FC Bad Kohlgrub hat die Mannschaft von Trainer Markus Vogt mit einem ziemlich mühevollen 3:2-Sieg erfolgreich gemeistert.

Am Mittwoch, 13. April, steht nun beim Tabellenfünften FC Real Kreuth ein Nachholspiel auf dem Programm, ehe am Karsamstag das Gastspiel beim TuS Holzkirchen II die englische Woche mit drei Auswärtspartien beschließt. „In Kreuth müssen wir uns wieder auf ein Kampfspiel einstellen“, mutmaßt Vogt. Im Gegensatz zu den Bad Kohlgrubern verfügt das südlich des Tegernsees beheimatete Team der Kreuther über eine bärenstarke Offensive, aus der Franz Huber und Moritz Mack, die zusammen 24 Treffer in dieser Saison erzielt haben, herausstechen. „Darauf sind wir eingestellt“, sagt Vogt, der einige taktische Umstellungen ankündigt. Durch den Ausfall von Martin Leiß (Bänderverletzung) wird er seine Startelf ein wenig umbauen.

Vermutlich wird Spielmacher Felix Habersetzer von Beginn an spielen. Ansonsten fehlt nur Benedikt Heckmeier, der noch an den Folgen eines Muskelfaserrisses laboriert. „Wir müssen voll dagegenhalten“, fordert Vogt. Der ASV-Coach erwartet von seiner Mannschaft ein engagiertes Auftreten. Die Situation hat sich für die Habacher am vergangenen Wochenende erheblich verbessert. Im Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Murnau und den drittplatzierten Lenggriesern nahmen sich die Konkurrenten mit einem 1:1 gegenseitig Punkte weg. „Jetzt haben wir es in eigener Hand“, hat Vogt erkannt. Der Rückstand auf den zweiten Platz beträgt jetzt nur noch zwei Zähler. Und die Habacher spielen noch gegen alle drei Konkurrenten im Kampf um die Aufstiegsplätze. Am vorletzten Spieltag am 22. Mai könnte es in Habach gegen die Murnauer zu einem richtigen Endspiel um die Meisterschaft kommen.