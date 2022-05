Kreisliga kompakt: Polling das Zünglein an der Waage - Peißenberg blickt auf Relegation

Von: Roland Halmel

Generalprobe für die Relegation: Stefan Dietheuer (re.) und der TSV Peißenberg spielen beim SV Miesbach. Im Hinspiel (das Foto zeigt eine Szene) verlor der TSV mit 1:2. © Roland Halmel

Am letzten Spieltag der Kreisliga 1 sind zwei Landkreis-Teams nochmals gefordert: Polling trifft auf den um den Titel spielenden TSV Murnau, der TSV Peißenberg hat Relegation im Blick.

Landkreis – Für die beiden Mannschaften aus dem Landkreis, die am letzten Spieltag der Kreisliga 1 noch antreten, geht es offiziell um nichts mehr. Und dennoch haben die Partien des SV Polling und des TSV Peißenberg durchaus Relevanz.

SV Polling greift im Aufstiegskampf ein

Der SV Polling könnte im Aufstiegskampf durchaus das Zünglein an der Waage sein, schließlich erwartet die Mannschaft von Trainer Robert Färber am Sonntag (15 Uhr) den TSV Murnau. Der Gast hat als Zweiter noch Chancen auf die Meisterschaft. Bei einer Niederlage in Polling könnte Murnau sogar noch auf Platz drei zurückfallen und so die Aufstiegsrelegation verpassen.

„Das wird eine ganz schwere Aufgabe, gegen einen spielerisch, läuferisch und technisch starken Gegner“, erwartet SVP-Trainer Robert Färber einen voll engagierten Tabellenzweiten, der unbedingt gewinnen will. „Es ist klar, dass wir uns sportlich fair für die Liga verhalten werden und alles versuchen, dagegen zu halten“, stellt Färber klar. Personell kann er bis auf die Langzeitausfälle und Marcel Mayr, der sich in der vergangenen Woche verletzt hat, annähernd aus dem Vollen schöpfen. „Wir wollen uns vernünftig verkaufen und ordentlich von den eigenen Fans verabschieden“, sagt sich Färber. Auch für ihn ist es – wie berichtet – ein Abschied. Er wird eine Pause vom Trainer-Dasein einlegen.

TSV Peißenberg blickt Relegation entgegen

Für den TSV Peißenberg ist schon klar, dass die Saison noch weiter geht. Der Tabellenelfte muss in der Relegation zur Kreisliga nachsitzen und will dort den Klassenerhalt sicherstellen. Gegen wen die Mannen von Trainer Florian Heringer in der kommenden Woche ran müssen, ist auch davon abhängig, auf welchen Platz sie in der Endtabelle landen.

Der Vorletzte, die DJK Waldram, könnte die Peißenberger bei nur zwei Punkten Rückstand noch überholen. Sollte der TSV Elfter bleiben, trifft er auf den Zweiten der Kreisklasse 3, der noch nicht feststeht. Der SV Münsing und der WSV Unterammergau liefern sich am letzten Spieltag noch ein Fernduell um die Meisterschaft. Der Verlierer daraus wird der Peißenberger Gegner. Sollte der TSV Zwölfter werden, geht es gegen den Zweitplatzierten der Kreisklasse 2. Dann gäbe es ein Wiedersehen mit dem Team, das die Peißenberger vor drei Jahren in der Relegation zur Kreisliga besiegt hatten: die SG Hausham.

Bevor es aber soweit ist, muss der TSV am Sonntag (15 Uhr) noch beim Fünften, dem SV Miesbach, ran. „Das ist für uns das letzte Vorbereitungsspiel auf die Relegation, in dem wir uns ein gutes Gefühl holen wollen“, meint Heringer zu der eigentlich bedeutungslosen Partie, in der er einige angeschlagene Spieler schonen wird, damit der TSV für die entscheidenden Spiele um den Klassenerhalt ohne personelle Probleme antreten kann.