Endlich wieder auswärts: SV Polling mit breiter Brust nach Mammendorf

Fußball: Kreisliga 2

Auswärts sind die Fußballer des SV Polling das beste Team der Kreisliga 2. Das wollen sie auch beim SV Mammendorf zeigen. Das Hinspiel endete furios.

Polling - Die Heimbilanz des SV Polling mit nur fünf Punkten ist in dieser Saison verheerend. In der Fremde sieht es dagegen besser aus. Der SVP führt mit 18 Zähler die Auswärtstabelle an. Von daher reist der Aufsteiger mit breiter Brust am Sonntag (15 Uhr) zum SV Mammendorf.

SV-Polling: „Jedes Spiel ist enorm wichtig“

Beide Mannschaften trennen in der Tabelle zwar fünf Plätze, da der SVM auf Rang fünf und Polling auf Position zehn liegt. Die Plätze könnten beide Teams aber tauschen, da sie nur zwei Punkte auseinanderliegen. „In der engen Liga steht jeder unter Druck, da ist jedes Spiel enorm wichtig“, meint SVP-Coach Marco Pröbstl angesichts des kleines Abstands zwischen Auf- und Abstiegszone. „Mammendorf ist eine starke Mannschaft, das hat man am heißen Hinspiel gesehen“, sagt Pröbst.

SV-Polling gewinnt Hinspiel in Nachspielzeit

Der erste Vergleich gegen den SVM hinterließ einen bleibenden Eindruck, nicht nur weil es der einzige Heimerfolg der Pollinger in der Saison war. Beim 4:3 lag der SVP bis zur 90. Minute hinten, um die Partie im Schlussspurt noch zu drehen. „Unentschieden helfen uns auf Dauer auch nicht weiter“, hofft Pröbstl auf einen weiteren Auswärtsdreier. Allerdings droht der Ausfall von Mathias Schuster, da es der Keeper vielleicht nicht rechtzeitig nach Mammendorf schafft. Lukas und Hannes Schimpl sind zurück, dafür fehlt Vinz Mayr.

Text: Roland Halmel

Auch das ist interessant: Oberhausener Kantersieg gegen MTV Berg II

Auch das ist interessant: MTV Berg trennt sich von Trainer Gebhart