SV Raisiting II: Letzte Chance gegen Oberau/Farchant - Verlierer muss in die A-Klasse

Von: Stefan Schnürer

Jetzt ist Psychologie gefragt: Unmittelbar nach der Niederlage in Söchering am vergangenen Samstag versuchte Raistings Trainer Thomas Müller (in der Mitte mit rot-schwarzem Shirt), seine enttäuschten Spieler moralisch wieder aufzurichten. Foto: paul hopp © paul hopp

Es ist noch keine zwei Wochen her, als in der Kreisklasse 3 der letzte Spieltag ausgetragen wurde. Im Heimspiel gegen die SG Oberau/Farchant hätte der SV Raisting II bei günstigstem Verlauf noch den direkten Klassenerhalt schaffen können.

Raisting – Schrammte dann mit viel Glück am direkten Abstieg vorbei. Die Reserve des Bezirksligisten lieferte einen schwachen Auftritt ab und musste sich mit 0:1 geschlagen geben. Am Ende verhinderte nur der bessere direkte Vergleich gegenüber dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen II den direkten Abstieg. In der ersten Runde der Relegation scheiterten die Raistinger am SV Söchering (2:3, 1:2). Eine allerletzte Chance auf den Klassenerhalt bietet sich dem SVR am heutigen Mittwoch in Huglfing (18.30 Uhr): Gegner ist die SG Oberau/Farchant. Die Rechnung ist einfach: Der Sieger bleibt in der Kreisklasse, der Verlierer muss runter in die A-Klasse.

Schwer zu sagen, wer in dieser Partie psychologisch im Vorteil ist. Möglicherweise ein klein wenig der Aufsteiger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Der blieb in der ersten Runde der Relegation zwar am MTV Dießen hängen (0:0, 1.2), doch konnte er mit dem Erfolg in Raisting buchstäblich in letzter Sekunde den direkten Abstieg verhindern. Die Raistinger fielen nach fünf Partien ohne Niederlage im April und Anfang Mai wieder zurück in ein leistungsmäßiges Loch: Die abschließenden beiden Punktspiele gegen Antdorf (0:2) und Oberau/Farchant (0:1) gingen ebenso verloren wie die Entscheidungsspiele gegen Söchering.

Personalprobleme auf beiden Seiten

Vier Niederlagen in Folge, dazu Personalprobleme ohne Ende für das junge Team der Raistinger: „Uns beutelt es personell gerade richtig“, so Trainer Thomas Müller. Die Aufstellung für die heutige Partie ist so etwas wie Kaffeesatzleserei. „Wir hoffen, dass es personell wieder besser ausschaut“, so Müller. Dennoch sei er für den Showdown gegen Oberau/Farchant zuversichtlich – „wenn nicht weitere Spieler ausfallen“. Yannik Hübner etwa hatte Müller seine Zusage für das Rückspiel gegen Söchering gegeben. Wenige Stunden vor Anpfiff musste Hübner wegen Krankheit wieder absagen. Ludwig Huber laborierte jüngst an einer Muskelverletzung, im Rückspiel in Söchering blieb nur die Joker-Rolle. Bitter für den SVR waren auch die Ausfälle von Elias Stechele und Fernando Ernesto.

Mit Personalproblemen zu kämpfen hat aber auch der Gegner. Bei einigen Leistungsträgern werden die Verantwortlichen vermutlich in Sachen „Spielfähigkeit“ bis kurz vor dem Anpfiff warten müssen.