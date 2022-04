SV Raisting: Spiel beim SC Pöcking wird auch zum Charaktertest

Von: Christian Heinrich

Zweikampf zwischen Benedikt Stechele (r.) und Manuel Waibl im Bezirksligaspiel zwischen dem SV Raisting und dem VfL Denklingen, das der SVR mit 2:0 gewann. © Andreas Mayr

Der SV Raisting tritt am Karsamstag beim SC Pöcking an. Für den SVR nach dem Spiel gegen Denklingen ein Kontrastprogramm. Coach Johannes Franz mahnt zur Vorsicht.

Raisting - Am Gründonnerstag hat Johannes Franz seine Fußballer auf die Leiden eingeschworen, die ihnen in den Kartagen bevorstehen. Denn Trainer des SV Raisting ist nur zu bewusst, dass nach dem Hosianna beim 2:0-Erfolg über den VfL Denklingen am Samstag (15 Uhr) in Pöcking das genaue Gegenteil des Freudenfestes droht. „Das wird mental brutal schwer“, prophezeit der Coach. „Man schlägt den Tabellenzweiten und dann kommt der Tabellenletzte.“



Für seine Balltreter ist das so eine Art Charaktertest. In den vergangenen Wochen ist viel über Trainingsbeteiligung und Einstellung in der Raiffeisen Arena geredet worden. Franz weiß, dass er sich im Endeffekt auf sein Personal verlassen kann, auch wenn es durch Schichtbetrieb oder diverse Verletzung hin und wieder seinen Übungsstunden fern bleibt. Aber er wünscht sich, dass jeder seiner Kicker ein wenig von dem Geist beseelt ist, der auch in ihm lebt. „Wir schauen, dass wir mit der gleichen Einstellung und dem selben Willen auch gegen Pöcking spielen“, erwartet er sich, dass der Erfolg über den VfL zur Initialzündung wird.

SV Raisting trifft am Samstag auf SC Pöcking

Es ist noch immer einiges möglich für den Tabellenvierten der Bezirksliga Süd. Nur vier Punkte beträgt der Abstand auf dem VfL Denklingen, der momentan Zweiter ist, aber auch ein Spiel weniger bestritten hat. Für manchen Raistinger mag dies eine neue Erkenntnis bedeuten. „Über die Tabelle haben wir definitiv nicht gesprochen“, gibt Franz zu, dass er neuerdings den Horizont seiner Mannschaft etwas eingeschränkt hat. Der Blick soll sich in den kommenden Wochen nur noch von Spiel zu Spiel richten. „Das ist schon noch ein weiter Weg“, verweist der Coach auf sechs ausstehende Etappen, die sein Team noch meistern muss. Das Ziel ist jedoch klar. „Alles raushauen und in jedem Spiel drei Punkte holen.“

Man darf gespannt sein, wie sein Ensemble mit dieser Situation umgeht. Dass es das Potenzial zu einem Platz unter den besten Zwei der Liga besitzt, hat es nicht nur gegen Denklingen bewiesen. Das Team könnte schon längst ganz oben angelangt sein, wenn es nicht den einen oder anderen Zähler verschenkt hätte. „Uns ist bewusst, dass man nicht zur absoluten Elite gehört, wenn man die Punkte nicht einfährt“, räumt Franz ein, dass das gewisse Etwas seiner Mannschaft bisher fehlte.



Mehr denn je geht es in der aktuellen Saisonphase nun darum, nichts mehr liegen zu lassen. Dabei muss die Mannschaft auch mit immer neuen Handicaps fertig werden. Denis Grgic hat sich in der Partie gegen Denklingen bei einem Check, der in der Auswechselbank endete, den Finger gebrochen und muss operiert werden. „Das ist extrem bitter“, gibt Franz zu. „Er gehört zu den Spielern, die wir kaum ersetzen können.“ Nur darüber werden sie in Raisting nicht lamentieren können. Nun können schon elf Spieler reichen, wenn sie nur den nötigen Willen und den Glauben an sich selbst besitzen.