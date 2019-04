SV Raisting kämpft um Platz zwei: Wochen der Entscheidung beginnen

Fussball: Bezirksliga

Das Heimspiel gegen den FC Anadolu leitet für den SV Raisting im Kampf um Platz zwei die Wochen der Entscheidung ein. Der Gegner hat eine Achillesferse.

Raisting - Die Bilanz des SV Raisting nach der Winterpause mit sieben Punkten aus drei Spielen kann sich sehen lassen. Die Mannschaft von Trainer Johannes Franz verbesserte sich durch diese Erfolgsserie bis auf Platz drei und liegt nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellenzweiten aus Penzberg, der bereits ein Spiel mehr als der SVR absolviert hat. „Wir schauen aber nur von Spiel zu Spiel“, so Franz. Für ihn ist die Relegation zur Landesliga noch weit entfernt. „Das Thema wird sich in den nächsten vier Partien auch klären“, ist sich der SVR-Coach sicher. Da trifft sein Team ausschließlich auf Gegner aus der Spitzengruppe. Den Anfang macht die Heimpartie am Sonntag, 7. April, gegen den FC Anadolu Bayern.

FC-Anadolu Bayern ist unheimlich clever

„Die haben eine unheimlich erfahrene und clevere Mannschaft, die sehr offensivstark ist“, urteilt Franz über den spielstarken Tabellensechsten, der wie die Raistinger bei Phönix sein letztes Spiel mit 4:1 (beim Herakles SV) gewonnen hat. Im Hinspiel unterlagen die Raistinger mit 1:2, sie haben also Wiedergutmachungsbedarf. „Da haben wir über weite Strecken gut mitgehalten“, erinnert sich Franz. Daher erachtet er die Münchener auch nicht als unschlagbar. Der letztjährige Tabellendritte rangierte in der Vorrunde lange Zeit auch auf Platz drei. Von den vergangenen neun Partien gewann Anadolu, das sich in der Winterpause mit vier Neuzugängen verstärkte, aber nur drei. Problemzone ist die Abwehr, die mit 32 Gegentreffern in 22 Partien alles andere als Spitzenniveau aufweist. Zum Vergleich: Der SVR hat erst 15 Tore und damit nicht einmal die Hälfte des Wertes der Münchener hinnehmen müssen. Auf eine stabile Defensive setzt Franz auch diesmal. Damit wollen die Raistinger den Grundstein legen, um ihre Heimserie fortzusetzen.

SV-Raisting zu Hause eine Macht

Auf eigenem Platz ist der SVR neben dem souveränen Spitzenreiter Bad Heilbrunn die einzige Mannschaft der Bezirksliga Süd, die noch keine Niederlage kassiert hat. Personell wird sich beim SVR nicht viel ändern, da sich von den verletzten Spielern (Florian Greinwald, Florian Schmid, Dennis Greis) keiner zurückgemeldet hat. „Rotation ist nicht drin“, so Franz, der auf die gleiche Elf wie in der vergangenen Woche setzt. Er selbst ist weiterhin keine Option, auch wenn jetzt zumindest ein Ende seiner langen Leidenszeit abzusehen ist. Unter der Woche bekam der ehemalige Verteidiger ein neues Kreuzband. „Ich gebe mir genügend Zeit“, sagt Franz, der aktuell im Training von Florian Breitenmoser und Max Stöckl vertreten wird. Beim Spiel am Sonntag wird er, wenn auch auf Krücken, aber auf alle Fälle dabeisein.

Roland Halmel

