Strohfeuer oder Umschwung? SV Raisting steht vor eminent wichtiger Partie

Von: Andreas Mayr

Er sorgt für Stabilität: Andreas Heichele (im schwarzen Trikot, hier im Heimspiel gegen Berg im vergangenen Jahr) stand in Neuried nach langer Verletzungspause erstmals wieder in der Raistinger Startelf. Mit Heichele sei der SVR „eine ganz andere Mannschaft“, lobte ihn Coach Johannes Franz. © Andreas Mayr

Der SV Raisting will gegen den SV Bad Heilbrunn an die gute Leistung aus dem Neuried-Spiel anknüpfen. Das Duell hat für den SVR einen entscheidenden Charakter.

Raisting – Der FC Penzberg als Vorbild? Der hat sich ja immerhin mit zwei Siegen in Serie von einer Minikrise in eine Spätsommer-Euphorie geschossen. „Einen Landkreis-Konkurrenten nehmen wir nicht als Vorbild“, scherzt Spielertrainer Johannes Franz und verbindet das Statement direkt mit einer nuancierten Kampfansage: „Wir wollen im besten Fall den FC Penzberg überholen.“ Allerdings: In einem Punkt taugt der Rivale schon als Blaupause. Der hat nämlich mit seinem ersten Sieg die Trendwende eingeleitet und die negativen Erlebnisse der Startwochen beiseite geschoben.

In Raisting wissen sie noch nicht, wie dieser 1:0-Erfolg in Neuried auszulegen ist. Strohfeuer oder Umschwung? Das ist die Gretchenfrage vor dem nächsten Bezirksliga-Spiel an diesem Sonntag gegen den SV Bad Heilbrunn (15 Uhr, Raiffeisen-Arena an der Wielenbacher Straße). Johannes Franz hat ein paar Anzeichen entdeckt, die auf eine die Saison verändernde Partie hindeuten. Das fing bei der Vorbereitung an, wo sich diesmal mancher Kicker eine mehrstündige Bergtour am Vortag sparte und ausgeruht auf den Platz ging. Zudem beobachtete der Spielertrainer wie viele Spieler mehr Meter abspulten, „die man sich die ersten Partien gespart hat“. Genauso verhielt sich’s bei den Zweikämpfen. Kurzum: Franz lobte eine neue Mentalität, die das ganze Team durchzog und die Raisting nun reproduzieren, ja konservieren möchte. „Die Überzeugung war ausschlaggebend.“

Spielertrainer Franz sieht eine neue Mentalität im Team

Zwei Kicker personifizierten diese neue Galligkeit. Viktor Neveling, den sein Trainer in Neuried als „brutal präsent“ wahrnahm, sowie Andreas Heichele, der extra für diese Aufgabe in die Startelf befördert wurde. „Wenn der auf dem Platz steht, ist das eine ganz andere Mannschaft“, lobt Franz. Mit ihren Teamkollegen und dem nötigen Spielglück sorgten sie für große Erleichterung beim Trainer, der einräumt: „Da war ein bisserl Druck drauf.“ Die Partie gegen Bad Heilbrunn gibt nun die Richtung vor, in die der SV Raisting wandert. Eine erneute Niederlage möchte Johannes Franz schon alleine deshalb verhindern, weil sonst schon zwei Kellerduelle gegen Großhadern und Hellas München folgen, in denen der SVR „auf Biegen und Brechen“ etwas reißen müsse. „Da wollen wir gar nicht erst hinkommen.“

Viel lieber würden sie in Regionen blicken, in denen sich derzeit der SV Bad Heilbrunn aufhält. Nach dem Abstieg hat sich die Mannschaft wieder an der Spitze einsortiert. Auch wenn der SV zwei wichtige Landesligaspieler verlor (Karriereende), kennt Hannes Franz noch genügend Namen aus früheren Duellen, die für Qualität stehen: Anton Krinner, Anton Pappritz, die Specker-Brüder Andreas und Benedikt, um nur ein paar aufzuzählen. Wie schon vergangene Woche beim TSV Neuried sieht Franz die Offensivlinie als größten Ansatzpunkt. Über die starken Außenspieler, die immer wieder ins Eins-gegen-Eins drängen, initiiert Bad Heilbrunn die Mehrzahl seiner Chancen. Das hat der Coach auf diversen Videosequenzen gesehen. „Da kommt jede Menge Arbeit auf uns zu. Diese Herausforderung reizt uns.“