Der SV Söchering und sein „brutales Auftaktprogramm“

Von: Andreas Mayr

Skeptisch trotz guter Ausgangslage: Söcherings Trainer Christian Strobl hat mit seiner Mannschaft keine optimale Vorbereitung hinter sich. © Ralf Ruder

Das geht ja schon gut los: In der A-Klasse 6 muss der SV Söchering gleich gegen Tabellenführer Krün ran. Da wird sich zeigen, ob der SVS weiter um den Titel mitspielt.

Söchering – Christian Strobl, der ewige Mahner beim SV Söchering, ist tatsächlich bereit für die Kurskorrektur. Zur Erinnerung: Trotz des sensationelles Start seines Teams in der A-Klasse 6 hat er noch vom Abstieg gesprochen, den es zu vermeiden gelte. Aber absteigen können sie gar nicht mehr. Also wirklich nicht mehr. 31 Punkte liegt der SV Söchering vor dem letzten Platz. Bei zehn ausstehenden Spielen. „Irgendwie haben wir das Glück gehabt“, sagt der Trainer des Ligazweiten. Und nun? Hält Söchering ziemlich gute Karten in der Hand, was den Relegationsplatz betrifft. Selbst der Meistertitel ist bei vier Zählern Rückstand noch in Greifweite. „Abgeschrieben ist gar nichts. Aber wenn du Platz eins willst, musst du zehn Spiele gewinnen.“

Womit wir die altbekannten Probleme des SV Söchering erreicht hätten. Über den Winter hat sich nichts verändert, außer dass der eine oder andere einen kleinen Bauch spazieren trägt, wie Trainer Strobl scherzt. Immer noch kommen zu wenige regelmäßig ins Training, wofür es aber nachvollziehbare Entschuldigungen gibt – Hausbau, Hofarbeit, Familie, Beruf und bei einigen auch die Nachwirkungen einer Corona-Infektion. Strobl nennt Beispiele von Kickern, die läuferisch fit waren und nun größte Schwierigkeiten haben, an diese Form heranzuschmecken. „Lauter kleine Faktoren“ summieren sich Woche für Woche. Um Rückstände aufzuholen, hatte Christian Strobl eigentlich ein Trainingslager in Südtirol geplant. „Da kannst du den einen oder anderen wieder aufrichten.“ Sechs Einheiten am Stück, komprimiertes Härten und Stählen in Italien. Fiel aber aus, weil sich nicht genügend anmeldeten. Ein Teufelskreis. „Wir bleiben lieber da und trainieren daheim“, sagt der Coach.

SV Söchering und sein „brutales Auftaktprogramm“

Aber Strobl ist lange genug im Geschäft dabei. Anderen Teams geht es ähnlich, weiß der Coach. Er setzt auf sein bewährtes Programm. Kondition, Schnellkraft, Pässe – Grundlagen schaffen, nennt er seinen Komplettkurs für den nächsten Monat bis zum Auftakt gegen den SV Krün an diesem Sonntag. „Brutales Auftaktprogramm“, sagt der SVS-Trainer. Gleich im ersten Ligaspiel des Jahres 2022 wird die Entscheidung um den Titel fallen – oder das Kartendeck neu gemischt, je nach Ergebnis. Wobei Strobl auf die Variablen verweist, die diese Corona-Spielzeit noch durcheinanderwirbeln können. Infektionen, Neuzugänge und – aus seiner Sicht ganz entscheidend – die Vorbereitung hält er für entscheidend im Titelkampf. „Ohne Training hat oben keiner eine Chance.“

Wenigstens mit den Testspielen klappte das in Söchering gut. Strobl hat im ganzen Umland seine Kontakte angezapft und Freundschaftsspiele bei Klubs mit Kunstrasenplätzen vereinbart. „Wenn ich einen gut kenn’, spielen wir da“, erklärt er. Schöner Nebeneffekt: Söchering kommt günstig weg und muss die Kunstrasenplätze nicht eigens anmieten. Beim ersten Test in Penzberg gegen den Kreisklassisten ESV gelang gleich ein ordentliches Ergebnis (2:2), wobei Strobl den Test nach anderen Maßstäben bewertete. Von seiner Rumpf-Mannschaft verlangte er, sich zu verausgaben, „bis keiner mehr kann“. Unter diesen Umständen muss man auch die verspielte 2:0-Führung betrachten. Für Penzberg traf Jonas Klemm, bester Torschütze und für Strobl auch so etwas wie der Spieler der Hinrunde beim SVS. „Er ist ein Wahnsinn“, lobt der Trainer. Eigentlich spielt Klemm im Mittelfeld. Doch weil sie im Angriff nach der Rippenverletzung von Anton Guggemoos kaum Alternativen hatten, bekam Klemm eine neue Aufgabe zugeteilt. „Wenn der Chancen sieht, scheppert’s“, lobt Strobl. Auf elf Tore kommt er bislang.

Über Wohl und Wehe im Titelkampf wird neben Klemm die Defensive richten, bislang Vorzeigeformation beim SVS, die der Coach einmal scherzhaft „sicherer als die Bank von England“ bezeichnet hat. Schon das Mittelfeld orientiert sich – anders als früher – nach hinten. Mit drei Torleuten auf Liganiveau verfügen die Söcheringer über einen seltenen Luxus. 13 Gegentore in 16 Partien lesen sich zwar schön zur Winterpause, aber um tatsächlich Rang zwei zu verteidigen, „müssen sie sich das erst wieder erarbeiten“, betont Coach Strobl. „Die kriegen nichts geschenkt.“