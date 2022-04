Erst Umstellungen bringen Habach gegen Waldram in die Spur

Von: Roland Halmel

Habacher Torjubel: Felix Habersetzer (li.) freut sich zusammen mit Michael Baumgartner (Mi.) und Felix Zanger über seinen Treffer zum 1:0. © Gisela Schregle

Zu Beginn war‘s ein hartes Stück Arbeit: Der ASV Habach hat das Heimspiel gegen die DJK Waldram mit 2:1 gewonnen. Im Aufstiegsrennen ist der ASV weiter dabei.

Habach – Im Saisonendspurt der Kreisliga 1 geht es für den ASV Habach nur noch gegen Topteams oder Mannschaften aus dem Tabellenkeller. Zu letzterer Kategorie gehört die DJK Waldram, gegen die der ASV am Samstag auf eigenem Platz mit 2:1 gewann. „Das war ein schwieriges Spiel“, sagte Coach Markus Vogt. Im Hinspiel (0:2) hatte er mit Andreas Hoiss sein Debüt auf der Trainerbank gegeben. „Wir mussten kurzfristig umstellen, weil Maxi Nebl und Christian Radiske ausfielen“, berichtete Vogt. „Und Waldram machte anfangs ordentlich Druck.“

Nach einer neuerlichen Umstellung Mitte der ersten Hälfte – Vogt ließ Felix Habersetzer mit Felix Zanger die Positionen tauschen – kam der ASV-Motor ins Laufen. Habersetzer stürmte danach neben Benedikt Buchner, während Zanger als Spielmacher fungierte. „Felix und Benedikt machten ihre Sache sehr gut“, urteilte Vogt. Beide standen erstmals zusammen in der Startelf. Die Umstellung zeigte Wirkung, der Waldramer Druck ließ etwas nach.

Felix Zanger bereitet Führungstreffer vor und schießt das 2:0

Nach Vorarbeit von Zanger erzielte Felix Habersetzer (27.) aus 14 Metern das 1:0. Buchner (30.) verpasste im Anschluss das zweite Tor der Hausherren. Das besorgte stattdessen Zanger (34.), der eine mustergültige Flanke von Tobias Habersetzer zum 2:0 einköpfte. Die ASV-Abwehr bekam die Gäste indessen immer besser in den Griff. Die DJK kam so in der Folge nur noch bei Standards zu nennenswerten Aktionen.

Nach der Pause verwalteten die Habacher ihre Führung geschickt. Da die Hausherren wenig Risiko eingingen, blieben Chancen Mangelware. Dafür brannte auch vor dem eigenen Kasten nichts an. Erst kurz vor Schluss wurde es kurzzeitig spannend, als ASV-Schlussmann Tobias Radiske einen Elfmeter verursachte. „Der war eher zweifelhaft“, sagte Vogt zum Strafstoß, den Simon Schmid (90.) zum Anschlusstreffer versenkte. Die Versuche der Gäste mit weiten Bällen noch den Ausgleich zu erzwingen, brachten aber nichts mehr ein.

Statistik:

ASV Habach 2

DJK Waldram 1

Tore: 1:0 (27.) F. Habersetzer, 2:0 (34.) Zanger, 2:1 (90.) Schmid (Elfmeter). Gelbe Karten: Habach 1, Waldram 2. Schiedsrichter: Gerhard Kirchbichler. Zuschauer: 160.