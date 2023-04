Futsal: FC Penzberg schmeißt das Handtuch

Nur noch eine schöne Erinnerung: Die Spieler des FC Penzberg feiern zusammen mit ihrem Trainer Andreas Brunner (links) einen ihrer drei Saisonsiege in der Saison 2021/22. Am Ende gelang ihnen der Klassenerhalt – in der folgenden Spielzeit schafften sie das nicht mehr.

Bundesliga-Absteiger stellt Punktspielbetrieb ein

Von Andreas Mayr schließen

Zwei Jahre hat der FC Penzberg in der Futsal-Bundesliga gespeilt und damit Vereinsgeschichte geschrieben. Jetzt entschloss sich der Verein zu einem radikalen Schnitt.

Penzberg – Die Zeichen des Abschieds waren nicht zu übersehen. Am letzten Spieltag der Bundesliga bekam jeder Penzberger Futsaler sein Trikot überreicht und durfte es behalten. Andenken an eine Zeit, die nicht mehr wiederkommen wird. Den zweiten Satz Bundesliga-Dressen behielten die Verantwortlichen des FC Penzberg. Er landet im Vereinsarchiv, möglicherweise später einmal in einem Museum.

Das wird uns nie jemand nehmen.

Ja, der Verein ist stolz auf die Geschichte, die er geschrieben hat: Gründungsmitglied der Futsal-Bundesliga, als einziges bayerisches Team noch dazu, Klassenerhalt in der ersten Saison. „Das wird uns nie jemand nehmen,“ sagt Joachim Plankensteiner, der Vereinschef. Selbst einige Ur-FCler, langjährige Mitglieder, die nicht mit Kritik gespart hatten, sagten: „eine Super-Sache“. Wobei solche Worte natürlich leichter über die Lippen wandern, wenn das Ende schon besiegelt ist. Der 1. Fußballclub Penzberg wird sein Futsal-Projekt aufgeben. Nach dem Bundesliga-Abstieg verzichtet er auf seinen Startplatz in der Regionalliga. Für den anstehenden Winter plant der Klub ganz ohne Mannschaft im Futsal-Spielbetrieb.

Futsal hatte beim FC Penzberg schon immer Kritiker

Das Aus war erwartbar. Praktisch seit Beginn des Hallen-Abenteuers gab es innerhalb des Vereins kritische Stimmen, die mal lauter, mal leiser intervenierten. „Wir sind ein Fußball- und kein Futsalclub“, sagt Joachim Plankensteiner und zielt damit auf die Hauptproblematik ab. An praktisch allen anderen Erstliga-Standorten organisieren sich die Futsaler eigenständig. Vom Verband prasselten Auflagen ohne Ende auf die Vereine ein. Zur Zeit kursieren neue Ideen von einem Pokalturnier, von einer Erweiterung der Bundesliga, von einem Programm im Sommer. Futsal soll ein 365-Tage-Sport werden, davon träumt der Verband. Wie sollte das für den FC zu stemmen sein?

Weniger Helfer, weniger Sponsorengelder

In Penzberg stand hinter dem Projekt „Bundesliga“ schon immer die ganze FC-Familie, der ganze Verein. „Wir sehen das total positiv“, betont der Vereinschef. Im zweiten Jahr versickerte die Euphorie aber merklich. Mladen Kurucev, der Sportliche Leiter, verzeichnete weniger Helfer, weniger Sponsorengelder. „Der kleine Kreis reicht einfach nicht aus. Im Vergleich zum letzten Jahr war’s deutlich weniger“, sagt er. So stand der FCP nach dem Abstieg vor einer Grundsatzentscheidung: Kann und will sich ein Fußballverein einen solch aufwendigen Annex leisten?

Bei einem Treffen beschlossen alle Seiten, den Futsal-Betrieb runterzufahren

Um diese Frage zu klären, setzten sich Plankensteiner und seine Vorstandskollegen mit den Verantwortlichen zusammen, den Spielern, den Machern um Marco Hiry und Maximilian Kalus, der FC-Führung. Am Ende des Abends seien alle mit einer Meinung rausgegangen, betont der Vorsitzende. „Wir haben gemeinsam entschieden, das runterzufahren.“ Der Klub verteilt seine Ressourcen neu. Auch weil er erkannt hat, dass das Vereinsleben zuletzt auszutrocknen begann. Fixpunkte im Kalender wie die Frühjahrsfeier oder das Törggelen fanden nicht mehr statt. „Weil alle am Anschlag waren, haben wir vieles nicht mehr machen können.“ In diesem Zusammenhang nennt Plankensteiner auch das alte Vereinsheim, das der Klub umgestaltet.

Beim Fußball läuft es für die Nachwuchsteams ausgezeichnet

In dieser Woche finden wichtige Gespräche mit der Stadt statt. Genauso möchte der FCP seine Jugendarbeit intensivieren. Die Kooperation mit den Nachbarn in Form der Spielgemeinschaft (SG) läuft blendend, A- und B-Jugend orientieren sich schön langsam Richtung Bezirksoberliga. Für die Hallen-Fans im Team – Hiry, Fazlican Verep und Co. – gibt’s nach wie vor die Bayerische Hallenmeisterschaft, auf die sich der FC Penzberg wieder mehr konzentriert. Quasi als Ersatz für den Futsal-Bereich.

Vergangene Saison schaffte Penzberg überraschend den Klassenerhalt in der Bundesliga

Mit dieser Lösung können alle leben. Wenn auch mancher mit einer Portion Wehmut. Die zwei Jahre Bundesliga haben angefixt. Saison eins verlief wie im Traum. Als Außenseiter schaffte der FCP unter Trainer Andreas Brunner überraschend den Klassenerhalt. Doch schon mit Saisonende überfielen die Probleme den 1. FC Penzberg. Brunner war der Aufwand zu groß, passender Ersatz fand sich nicht. Spieler, die zugesagt hatten, tauchten nicht mehr auf. Kleinere Sponsoren stiegen aus – und zuschießen wollte der Klub trotz seines komfortablen finanziellen Hintergrunds nichts. Das war stets der Deal gewesen: Die Futsalsparte musste sich selbst tragen.

Mannschaft wehrte sich bis zuletzt gegen den Abstieg

Während die Liga um Penzberg herum aufrüstete, fuhr der FC zurück. „Wir reden von einem Riesen-Unterschied“, betont Plankensteiner. Allein Stuttgarts Torhüter, so wird in der Szene kolportiert, soll mehr verdienen, als der gesamte Etat des FCP umfasst. Im Grunde war allen klar, worauf das hinausläuft. Trotzdem wollten Klub und Spieler unbedingt ein zweites Jahr durchziehen. „Wir hatten zu wenig Druck, zu wenig Power“, sagt Mladen Kurucev. Dennoch beeindruckte ihn, wie die Männer bis zum Ende kämpften, selbst als der Abstieg unausweichlich war. Statt zu resignieren, fanden sie in der Rückrunde immer mehr Kicker, die aushalfen. Zu keinem Zeitpunkt gab sich der FCP selbst auf. In der Führungsetage sind sie stolz auf ihre Mannschaft. Joachim Plankensteiner sagt: „Man kann nur vor allen, den Spielern, Helfern, Sponsoren den Hut ziehen. Es waren zwei coole Jahre.“