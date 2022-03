Große Aufgabe für den FC Penzberg: Platz sieben soll her

Von: Andreas Mayr

Gruß an die Fans: das Futsal-Team des FC Penzberg (hier nach dem Spiel gegen Mainz). © ANDREAS MAYR

Für die Futsaler des FC Penzberg galt es, die 1:10-Pleite gegen HOT 05 zu verdauen. Das nächste wichtige Spiel steht an - es geht gegen taktisch versierte Düsseldorfer.

Penzberg – Eine Woche ohne Trainer liegt hinter dem Futsal-Team des FC Penzberg. Andreas Brunner, von Beruf Lehrer, musste bis Freitag ins Skilager. Er übergab das Kommando an Maximilian Kalus & Co., informierte sich aber sehr wohl über das Wirken seiner Mannschaft. Die Einheit am Mittwoch war alleine schon deshalb wichtig, „um die Bilder aus dem Kopf zu bekommen“ – die Erinnerungen an die zehn Gegentore bei HOT 05 in Sachsen.



Der Heilungsprozess setzte bei der Hälfte des Teams ohnehin frühzeitig ein. Diejenigen, die auch für Penzberg Fußball spielen, feierten am Tag darauf einen 5:0-Bezirksliga-Erfolg. „Das hilft immer“, sagt Brunner. Gerade vor so einem Duell: Am Sonntag steht in Düsseldorf (13.15 Uhr) die wichtigste Partie im Saisonfinale an. Nachdem der Klassenerhalt mehr oder weniger besiegelt ist, schielt der FCP auf Rang sieben. „Das ganz große Ziel.“



FC Penzberg gastiert bei Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf liegt als Siebter zwei Punkte vor Penzberg. Dieser Platz erspart einem voraussichtlich ein Duell mit HOT 05 in Runde eins. „Nicht, dass wir deutscher Meister werden wollen“, witzelt der Trainer. Bei allem Respekt vor den Westsachsen: „HOT ist kein besonders gern gesehener Gast“, sagt Andreas Brunner. 2:17 Tore in zwei Bundesligaduellen sind schon genug. Die Penzberger hätten gerne einen anderen Gast für das Play-off-Heimspiel, das wohl am Ostersonntag steigt und aus dem sie ein gelungenes Abschiedsspektakel machen wollen. Als Gegner wären ihnen Weilimdorf oder Stuttgart, die Futsal als offensiven Sport interpretieren, deutlich lieber.

Um derlei Träumereien wahr werden zu lassen, braucht’s einen Sieg in Düsseldorf. Wie im Hinspiel, eine der wenigen Male, in denen der FCP echt Glück hatte. Beim Stand von 4:4 verzockte sich Düsseldorf, spielte in Überzahl einen Fehlpass, Maximilian Kalus traf ins leere Tor. Andreas Brunner erwartet ein „absolut offenes Spiel“. Er hat die Fortuna durchleuchtet: Bei seinem Scan stieß er auf ein taktisch sehr vielseitiges Team, das gerne sein Aufbauspiel wechselt.



Wichtigster Spieler der Fortuna ist Christian de Groodt, der Mann mit der Doppelrolle. Als Torwart soll er gleichzeitig Treffer verhindern und Angriffe einleiten. Seine Abwürfe setzt Düsseldorf als Mittel ein, um schnell in die gegnerische Hälfte zu gelangen. Außerdem schaltet sich de Groodt immer wieder als fünfter Feldspieler in die Offensive mit ein.



Im Training übte Penzberg also das Verteidigen in Unterzahl sowie Konter. In dieser Woche wieder mit ordentlichem Kader. Die Stammbesetzung fährt beinahe komplett im Zug nach Düsseldorf. Bei Kapitän Kalus hat die Behandlung beim Osteopathen angeschlagen. Mit Josef Siegert und Akif Abasikeles kehren zudem zwei defensive Stützen zurück. Sie alle sind am Sonntag live zu zu sehen. Der DFB überträgt die Partie ab 13 Uhr auf seinem Portal im Internet.