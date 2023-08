2:3 gegen FC Wildsteig/Rottenbuch – Niederlage verschlägt Peißenbergs Trainer die Sprache

Von: Roland Halmel

Eine typische Situation: Wildsteig (in roten Trikots, hier Tobias Trainer hatte den Ball, die Peißenberger (hier Gabriel Rawitz) rannten nur hinterher. Foto: halmel © halmel

Der TSV Peißenberg kassierte zum Auftakt der Kreisliga gleich die erste Niederlage. Gegen Rottenbuch mussten sie die Hausherren geschlagen geben.

Peißenberg/Wildsteig – Es gibt Mannschaften, die setzen auf ganz junge Spieler. Andere vertrauen eher auf Routiniers. Der FC Wildsteig/Rottenbuch bevorzugt eine Mischung aus Jung und Alt – und das war zum Auftakt in der Kreisliga 2 auch der Schlüssel zum Erfolg. Im „Ammerduell“ beim TSV Peißenberg erzielten jeweils ein Youngster und ein Oldie ein Tor, sodass der FC schlussendlich mit einem 3:2 (2:2) als Sieger vom Platz ging.

„Toll zu sehen, wie unser Team auftritt. Wir sind voll da“, strahlte Fabian Lindauer nach dem Erfolg bei den Peißenbergern, die nach dem knapp verpassten Bezirksliga-Aufstieg und der guten Vorbereitung leicht favorisiert in die Partie gegangen waren. „Der FC-Sieg war verdient, uns hat nach vorn einfach die Durchschlagskraft gefehlt“, sagte TSV-Fußballerchef Hans Schwaller. Spielertrainer Michael Stoßberger hatte es nach dem über weite Strecken enttäuschenden Auftritt seiner Elf die Sprache verschlagen.

„Vielleicht hat es auch an der Nervosität gelegen“, mutmaßte Schwaller, nachdem die Peißenberger vor allem in der ersten Hälfte keinen Zugriff auf das Spiel bekommen und kaum Zweikämpfe gewonnen hatten. Einzig durch die Stärke des TSV bei Standards hielten sie die Partie lange Zeit offen.

Den besseren Start hatte der FC. Vor nur 150 Zuschauern ging der abgefälschte Schuss von Martin Zeller vorbei (4.), Tobias Trainer scheiterte an Peißenbergs Schlussmann Adrian Erhart (9.). Bei seiner zweiten Großchance ließ Trainer dem TSV-Keeper aber keine Chance. Abgeklärt vollendete der FC-Nachwuchsmann freistehend zum 1:0 (16.). Auf eine Antwort des TSV warteten die Fans vergeblich. Ohne Ideen rannten sich die Peißenberger immer wieder fest. Dennoch gelang Johannes Jungmann mit einem Freistoß, der vom Innenpfosten ins Tor ging, der Ausgleich (34.) – ein Treffer quasi aus dem Nichts. Im direkten Gegenzug durften aber erneut die Gäste jubeln, als Fabian Maiers abgefälschter Versuch zum 2:1 einschlug (35.). In der Schlussphase der ersten Hälfte sorgten die Hausherren weiterhin nur mit Standards für Gefahr. Beim ersten Mal konnte Maier noch klären (42.). Dann aber rutschte Martin Hennebach, der das zweite Wildsteiger Tor noch sehenswert mit einem langen Ball eingeleitet hatte, das Leder über den Scheitel – 2:2 (45.).

Nach dem Wechsel vergab Stoßberger die erste Chance des TSV aus dem Spiel heraus (51.). Direkt danach kassierte Matthias Rohrmoser eine Zeitstrafe (52.). Mehr als eine Möglichkeit für Maier gab es für den FC in Überzahl aber nicht (59.). In der Folge bekamen die Gäste das Spiel immer besser in den Griff. „Peißenberg bekam läuferische Probleme“, erkannte Lindauer, dessen Team offensichtlich ebenfalls Standards geübt hatte. Hennebach köpfte nach einer Ecke an die Latte (74.). Im Anschluss war Routinier Sepp Noder bei einer weiteren Ecke zur Stelle. Sein Seitfallzieher landete zum 3:2 im TSV-Kasten (78.). Im Anschluss ließ Roman Hindelang das vermeintliche vierte Gästetor folgen (83.). Der Unparteiische, der ein Foul erkannte, pfiff aber während der Schussabgabe und erkannte den Treffer nach Protesten des TSV nicht an. „Die Entscheidung war korrekt“, so Lindauer. ROLAND HALMEL

Statistik

TSV Peißenberg 2

FC Wildsteig/Rottenbuch 3

Tore: 0:1 (16.) T. Trainer, 1:1 (34.) J. Jungmann, 1:2 (35.) Maier, 2:2 (45.) J. Jungmann, 2:3 (78.) Noder. Gelbe Karten: Peißenberg 4, Wildsteig/Rottenbuch 1. Zeitstrafe: Peißenberg: Rohrmoser (52.). Schiedsrichter: Mert Akkoyun. Zuschauer: 150.