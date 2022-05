Geschenke gibt es erst an Weihnachten: Raisting vergrößert Neurieds Abstiegssorgen

Von: Christian Heinrich

Wenn’s drauf ankommt, stehen sie zusammen: Das Team um Spielertrainer Johannes Franz (r.). © Roland Halmel

Für die Fußballer des SV Raisting geht es in dieser Bezirksliga-Saison um nichts mehr. Trotzdem kämpfen sie weiter um jeden Punkt.

Raisting – Es war schon eine illustre Mischung, die Johannes Franz in Neuried auf den Rasen beorderte. Weil die Personalprobleme in diesen Tagen auch in Raisting grassieren, hatte der Trainer alles zusammengekratzt, was noch laufen konnte. Neben den letzten Gesunden aus der ersten Mannschaft füllten noch Kicker aus der AH und der Reserve den Kader des Fußball-Bezirksligisten auf. Dass diese zusammengewürfelte Mannschaft am Ende ein 1:1-Unentschieden in der Münchner Vorstadt ergatterte, schrieb der Coach dem besonderen Willen seiner Akteure zu, die gänzlich seine Philosophie beherzigten: „Es freut mich, dass sich alle zusammenreißen und jeder Gas gibt.“ Und dann verteilte er noch ein ganz dickes Dankeschön „an alle, die sich zur Verfügung gestellt haben“.

Nötig gehabt hätten die Raistinger dieses beherzte Engagement nicht. Dem Team ist der vierte Tabellenplatz in der Bezirksliga Süd von niemandem mehr streitig zu machen. Trotzdem findet Franz auch im Saisonfinale immer wieder neue Ziele, die er sich und seinen Balltretern steckt. „Wir wollen keine Punkte herschenken“, hat er seiner Elf eingebimst, dass noch nicht Weihnachten ist. Am Ende sollen es 50 Zähler werden. Das ist realistisch, sollte dem Team im letzten Saisonspiel gegen den SV Neuperlach ein Dreier gelingen.

Neuriedern geht die Puste aus

Obwohl die Temperaturen in Neuried schweißtreibende Grade erreichten, boten die Raistinger alles andere als Sommerfußball. Sehr zum Bedauern der Platzherren, die noch jeden Punkt brauchen, wenn sie sich vor der Relegation retten wollen. Der TSV übernahm verständlicherweise die Initiative – und nach einer guten halben Stunde auch die Führung. Roman Pösl traf nach einer Freistoßflanke relativ ungehindert vom langen Pfosten. „Da haben wir geschlafen“, monierte Franz. Ansonsten war sein Team hellwach und merkte, dass dem Gegner, der 48 Stunden zuvor gegen den SC Unterpfaffenhofen aufgelaufen war, mit fortschreitendem Spiel die Kraft ausging. „Sie waren nicht mehr zwingend genug“, stellte Franz fest. Seine Mannschaft hingegen schon. Nach einer knappen Stunde, ließ sich Andreas Heichele die Chance nicht entgehen, als die Gastgeber den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachten und zunächst Maximilian König mit seinem Versuch gescheitert war.